Ombudsman Křeček pro PL k Letné: Opakují totéž a očekávají jiný výsledek

21.03.2026 19:45 | Komentář
autor: Jakub Vosáhlo

Demokracii by Milion chvilek nejvíce prospěl, kdyby jejich letenské shromáždění mělo nějaký smysl, myslí si v komentáři pro ParlamentníListy.cz veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Sám takový smysl nevidí. I kdyby se teď konaly volby, nejspíš by dopadly stejně jako vloni v říjnu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

„Otázka není, jestli budou Babiš a Okamura destruovat demokracii. Budou, to víme úplně všichni. Jediná otázka, která nás má zajímat, je: Co budeme dělat my,“ řekl demonstrantům na Letné Mikuláš Minář.

„Často se kritikům Andreje Babiše předhazuje, že nerespektují výsledky voleb. My je respektujeme, vítěz voleb je jasný, ale současnou politiku do značné míry určují strany, které by se možná už ani nedostaly do Sněmovny. Jsou to extremistické a populistické strany, které mají klíčové resorty obrany, zahraničí, životního prostředí a kultury. To je příliš velká cena za Babišovu imunitu,“ řekl tamtéž  herec Ivan Trojan.

„Teď se mi zdá, že věci, které jsme si vydobyli jako demokracii a svobodu, že začínají být pomalu nahlodávány,“ varoval vědec Václav Pačes.

Podle komentáře veřejného ochránce práv Stanislava Křečka pro ParlamentníListy.cz jsou ale slova o ohrožení demokracie přinejmenším hodně přehnaná.

„Dnešní shromážděni na Letné je samozřejmě dokladem demokracie u nás už proto, že se může bez problémů konat,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz ombudsman Stanislav Křeček.

Problém s akcí Milionu chvilek pro demokracii ale vidí v tom, že je bez demokratického smyslu. „Demokracii by prospělo, kdyby shromáždění mělo nějaký skutečně jasně vyjádřený cíl a smysl,“ domnívá se veřejný ochránce práv.

Jako zdůvodnění letenské akce jsme slyšeli, že jde o podporu prezidenta, akci na ochranu kultury, televize, vystoupení proti vládě. Stanislav Křeček si však klade otázku, zda právě toto dává shromáždění smysl.

„Prezident má vysokou podporu i bez demonstrací, ty tedy nepotřebuje. Žádné zákony, které dosud byly u nás přijaty, nepřekračují nic, co je obvyklé v západní demokratické Evropě. A proti vládě má smysl protestovat, pokud chci vládu jinou. Ale je zřejmé, že kdyby se nyní konaly nějaké předčasné volby, jejich výsledek by byl stejný,“ shrnuje ombudsman.

Připomíná, že podobné shromáždění se konalo na Letné už před sedmi lety, svolané stejným spolkem a doplněné týmiž vystupujícími. „Ti, kteří se ho účastnili, museli za nějaký čas přiznat, že to žádný smysl a vliv na politiku nemělo,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Stanislav Křeček.

A tuší, že stejné prozření budou mít za pár let ti, kteři se k témuž chystají dnes. „Opakují totéž a očekávají jiný výsledek,“ dodává někdejší poslanec ČSSD.

Stanislav Křeček chápe, že někteří mají stálou potřebu se předvádět na pódiu. „Ale obávám se, že ti, kteří jim dnes naslouchají, pak v čase, kdyby bylo opravdu potřeba shromáždit se v době skutečného ohrožení demokracie, tak již nepřijdou,“ shrnuje svou zkušenost. 

