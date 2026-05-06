Vidlák: Povaleče z kaváren čeká zlý konec. Smete je veliká změna

Včera jsem se opravdu od srdce zasmál. Na akci Milionu chvilek na „obranu veřejnoprávních médií“ přirovnala jakási influencerka jménem Natálie Schejbalová koncesionářské poplatky k povinným revizím plynových kotlů. Že je stejně nezodpovědné je rušit. „Sice všichni vyletíme do povětří, ale aspoň nás pan ministr nenutí platit za něco, co nás otravuje,“ pravila. Co na to říci?
Kdyby se na Staromáku sešli příznivci České televize, kteří by tam hrdě oznámili, že si svoje skvělé, úžasné médium zaplatí sami a chtějí, aby dál bylo zdarma, protože kvalitní žurnalistika je potřeba, bylo by asi o čem debatovat. Ale takhle je to už jen trapné.
Když porovnáte tvorbu České televize s tvorbou ostatních komerčních stanic, zjistíte, že má Česká televize odhadem tak šest miliard navíc, které slouží jen k tomu, aby dotekly ke spřáteleným kamarádíčkům, kteří za to dělají politickou propagandu. Šest miliard, to je víc než rozpočet všech českých politických stran dohromady. Nedivte se, že si tento vliv chtějí libťardi uchovat.
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
hlasovalo: 4279 lidí
No ano. „My chceme poplatky, my chceme poplatky,“ křičeli demonstrující. Spolu s Filipem Turkem se ptám: A co vám brání je platit?
Oni také řvali, že jim chce Babiš jejich televizi ukrást! Ale to je mohu uklidnit. Ani Babiš ani nikdo jiný jejich televizi nechce a je mu úplně ukradené, co bude vysílat. Máme dost vlastních komunikačních kanálů a všechny ty Řezníčky, Karasy a Dorazíny už nepotřebujeme. Jen to prostě už nechceme platit.
Tady prostě jen vidíte, jaký je Mikuláš Minář vlastně lúzr. Kdyby byl co k čemu, prostě by si televizi zaplatili sami a myslím, že by jim ji Babiš rád dal, aby se toho hnízda zmijí definitivně zbavil.
Mě to celé přivádí k tomu, co v podcastu Insider řekl někdejší viceguvernér ČNB Pavel Kysilka: že Green Deal skončí tak, že občané si už prostě některé věci nenechají líbit a zastaví je ve volbách. Dopadne to tak? Protože to prostě je tak, že vyšší vrstva přikazuje nižším vrstvám, co všechno musí „odpovědně“ platit.
Myslím, že doba lepšolidí se chýlí ke konci tak jako tak. Jednoduše proto, že mejdan skončil, prachy došly a bílé límečky budou nahrazeny umělou inteligencí. „Spodní vrstvy“ už si svou deindustrializací a globalizací prošly a naučily se v tomto světě žít. Teď to čeká „povaleče z kaváren.“ Jen nevíme přesně, jakou podobu to bude mít. První vlaštovky už jsou tady. Všimněte si, jak vehementně se demonstruje proti Babišovi, ale nikoho už to nezajímá.
Fotogalerie: - Proti zrušení koncesionářských poplatků
Jinak, Babiš sdělil, že pro navýšení zbrojních výdajů udělá cokoli. To je pozoruhodná věta, ne?
Už udělal... Jmenoval Landovského zmocněncem. Landovský to v NATO zná, má tam kamarády a bude jim vysvětlovat, že peníze nemáme a za nic ručit nebudeme. Takhle se to přece v lepších kruzích dělá - když je něco nemožné, jmenujete zmocněnce. To je stejné jako s tou obnovou Luhanské oblasti, kterou měla dělat Česká republika. Nevíte, jestli slečna Řeh(t)áková, kterou v roce 2023 jmenovali, stále ještě je příslušnou zmocněnkyní? Vlastně bych se ani nedivil, kdyby pořád byla.
Koalice navrhuje Sněmovně odsoudit sjezd sudetských Němců. A rozléhá se: Proč vyvoláváte nenávist vůči Němcům, vždyť Rusové jsou ti zlí. Jan Jakob sdělil, že vlastenecké postoje tady prezentují ti, co „relativizují ruskou agresi na Ukrajině“. Není to trochu jako za komunistů přístup k Sovětskému svazu? Rozbouráváte jednotu bratrských socialistických zemí a přehlížíte rejdy západních imperialistů?
Má landsmanšaft ve stanovách, že chce zpátky majetky? Má! Měl landsmanšaft ve svých řadách bývalé nácky, hitlerjugendíky, příslušníky SS a podobně? Měl! Dával jim vyznamenání? Dával! Jak vypadá jejich současný předseda? Jako Hitler, kdyby vyhrál. V době, kdy vám vizážisté, stylisté a plastičtí chirurgové udělají jakoukoliv fazónu, předseda landsmanšaftu si dobrovolně češe patku a pěstuje si štětku pod nosem.
Jestli si někdo myslí, že se s takovými můžeme usmířit, tak je naivní blázen a doplatí na to. landsmanšaft je poslední organizace, která si chce vynutit nikoliv usmíření, ale revizi výsledků druhé světové. Hnát je bičem!
Fotogalerie: - Voláme všechny Čechy!
Macinka o některých svých kriticích řekl, že je považuje za „méněcenné“. A spustil se povyk. Pohoršuje vás to? Já tedy vím, že slovo „méněcenný“ používá Václav Klaus pro lidi, které považuje za blbce, ale je pod úroveň exprezidenta používat slovo „blbec“.
Až se Foltýn omluví za svině, Nerudová za proruskou sebranku, Gregorová za proruskou špínu a všichni ti Šídlové, Šafrové a Šarapatkové za jejich každodenní nadávky, můžeme se začít bavit, jestli to Macinka nepřehnal. Ale do té doby ať pěkně papají svoji vlastní medicínku.
Jinak, s Hormuzským průlivem to vypadá na poněkud delší příběh. Myslíte, že to máme brát tak, že dlouhodobým důsledkům se už nevyhneme? Co když zemědělci nebudou mít na podzim čím hnojit a celá země čím jezdit?
Zatím pořád je to hra na zdržovanou a kdo déle vydrží. Ještě pořád si navzájem tu ropnou a plynovou infrastrukturu nerozstříleli. Ještě pořád se dodávky mohou znovu rozjet. Trump už se chová jako MaoCe-tung.Ce Tung. Také dává už šedesáté poslední varování, ale na horká kamna se mu už znovu sahat nechce. Proto pořád vidím naději, že to sice bude drahé, ale dobře to dopadne.
A jestli zemědělci nebudou mít na podzim čím hnojit a lidé čím jezdit, tak o Vánocích už nebude žádná EU ani žádné NATO, ani žádné kecy o společném evropském řešení.
Exministr Pavel Blažek byl obviněn. Lze se nad tím vlastně radovat? Protože co odpadne od to většinou bere STAN. Ledaže by potíže ODS nastartovaly Martina Kubu a jeho Naše Česko?
Blažek možná byl obviněn a možná dokonce bude jednou i odsouzen, ale na preference to nebude mít vliv. Lídrem opozice je Petr Pavel a je tak nějak jedno, jak se přeskupí voličské hlasy pro STAN, Piráty, lidovce, TOPku nebo Martina Kubu. Jsou to pořád ty stejné hlasy těch stejných lepšolidí a ti si klidně zase zvolí dalšího mafiána. Dělají to tak už třicet let a nikdy jim to nevadilo. Proč by zrovna teď mělo dojít k nějaké změně?
Budou zase jiní Blažkové, jiní Rakušanové i jiní kmotři z Hluboké. Když volíte hodnotově, tak vám tohle prostě nikdy vadit nebude.