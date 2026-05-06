„Co to k*rva je?“ Chvilkaři vyděsili turisty. Šli jsme s průvodem

Výzvu k demonstrování požadavku, který spolek formuloval coby „stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec snah o politické ovládnutí České televize a rozhlasu“, vyslyšely tisíce lidí a před 18. hodinou se začali srocovat na pražském Staroměstském náměstí.
Právě tam je přivítal předseda spolku Mikuláš Minář. „Děkujeme vám všem, kdo nejste lhostejní a kdo jste se sem zblízka i zdaleka přijeli postavit za veřejnoprávní média,“ pronesl k jásajícímu davu a místopředsedkyně Milionu chvilek Mariana Novotná Nachtigallová navázala varováním, že má Česko jít „cestou východních autoritářů“ a cílem vlády dle ní není „ušetřit lidem“, ale udělat z veřejnoprávních médií „hlásnou troubu politiků“.
„Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi a Český rozhlas občanům a natvrdo je ovládnout!“ hřměl Minář k přítomnému davu, načež se Staromákem linul pískot přítomných a Novotná Nachtigallová spolu s ním hovořila o „mimořádném společenském vzepětí“ a „mobilizaci mladých lidí a studentů na obranu médií“.
Po pokřicích směrem k vládě a kritikům současné podoby financování ČT a ČRo prostřednictvím koncesionářských poplatků se naopak „mobilizovaní studenti“ dočkali potlesku. „To je dobře! Myslím, že mladí ty poplatky chtěj,“ ozývá se jeden z přítomných během diskuze s dalším demonstrantem o zapojení mladých lidí do podpory zachování koncesionářských poplatků.
Po slovech podpory pro veřejnoprávní novináře a zmínění zapojení neziskových organizací a umělců se oba dva řečníci snažili rozeskandovat dav: „Stáhněte tu věc! Stáhněte tu věc!“ A přítomní po nich hesla opakovali za tleskotu a mávání transparenty či vlajkami. Poměrně velká část podporovatelů Milionu chvilek si kromě těch národních přinesla zejména vlajky Evropské unie, ale výjimkou nebyli ani tací, kteří zvolili namísto české vlajky praporek s tváří prezidenta Petra Pavla.
Na pódiu se krátce vystřídali i další řečníci. Režisér Vít Klusák vzpomenul, jak pro Českou televizi vytvářel snímek Matrix AB o nynějším premiérovi, jenž je podle něj „člověk, který byl estébácký udavač, podezřele zbohatl a je trestně stíhán“. „Hanba! Hanba!“ provolávali demonstranti po jeho vzpomínání, které se opět nevyhnulo ani zmínce o Babiši juniorovi. Klusák právě jej zmínil, když kritizoval, jak se dle něj jeho otec k němu měl zachovat.
Influencerka Natálie Schejbalová se pak rozhodla přítomné pobavit a utahovala si například z toho, že vláda chce vyslyšet českou veřejnost a změnit model financování veřejnoprávních médií i z důvodu, že je dle průzkumů většina lidí nechce platit. „Podle průzkumů je občané nechtějí platit. Já se těším na další ankety. Třeba: Chcete platit daně? Nebo: Chcete jezdit v obci padesátkou? Nebo bychom třeba mohli zrušit revize kotlů, revize plynu. Sice všichni vyletíme do povětří, ale aspoň nás pan ministr nenutí platit za něco, co nás otravuje,“ řekla, což vzbudilo u podporovatelů spolku potlesk.
„Oni prý chtějí zrušit poplatky proto, aby nám zůstalo více peněz – a já jsem strašně šťastná, protože těch 205 korun měsíčně mě přesně dělilo od nákupu jachty,“ bavila dále přítomné šestadvacetiletá influencerka a komička.
Poté došlo také na „blanické rytíře“, za které se přítomní mohli převléct a pobíhat směrem k rozhlasu v papírovém brnění a helmě, což zaujalo nejen děti, ale též mnoho dospělých, kteří se rozhodli stylizovat coby „rytíři“.
Vrátil se Minář, aby kromě médií zdůraznil i podporu pro prezidenta Petra Pavla v otázce jeho účasti na summitu NATO, po čemž popadl vodítko a jal se vést v čele průvodu nejen shromážděné chvilkaře, ale též psího účastníka pochodu, který tak zažil venčení v prostředí Celetné ulice.
Právě tou se demonstranti vydali namísto kratší trasy před Václavské náměstí a způsobili tak šok u nemála turistů. Zahraniční návštěvníci, kteří se hojně využívanou trasou snažili dostat k orloji, byli svědky, jak proti nim nejprve namířil policejní kordon, načež se na ně vyvalili dospělí aktivisté převlečení coby „rytíři“. „Co to k*rva je?“ pronesla v typické anglické frázi jedna z turistek u Domu U Černé Matky Boží, která se snažila zorientovat v tom, co právě pozoruje.
Průvodu, vedenému venčícím Minářem, předcházela i hrstka protidemonstrantů, kterých sice dorazilo zanedbatelné množství, avšak s amplióny, a příznivci chvilkařů tak celou Celetnou ulicí slyšeli jejich připomínky.
Po Minářovi následoval šik demonstrantů s transparenty, které se stavěly za poplatky. „Pro ČRo a ČT poplatky – ANO. Ne – politikům!!! A jejich pikolíkům. Média vládě nedáme,“ znělo na jednom z nich.
„WE LOVE Peče celá země,“ stálo na dalším transparentu dávajícím najevo, že demonstrovat přišli lidé i kvůli pekařské soutěži.
„Nechci bez ČT zpráv žít. Já bez nich zabloudím,“ nesli další přítomní na transparentu. „Chceme platit poplatky a nemít ze zpráv odpadky!“ stálo na dalších transparentech.
A v davu byl vidět i nápis vyzývající, aby ČT dále vytvářela vzdělávací pořady pro děti, doplněný postavičkou s kytarou a duhovou vlajkou.
Po překonání Prašné brány se přítomní vydali směrem na Žižkov a za mávání transparenty hlásajícími, že „svobodný rozhlas je pilíř demokracie“, si na cestu i bubnovali a zvesela pokleskávali hesla do kroku jako: „Média nedáme! Média nedáme!“
„Ty vole, co to je tady zase za cirkus?“
Méně šťastní však byli zejména lidé, kteří se v úterý večer chtěli dostat domů autem anebo pozemní hromadnou dopravou. Jak jsme již popsali, pořadatelé Milionu chvilek se rozhodli průvod ze Staroměstského náměstí k budově Českého rozhlasu na Vinohradské namísto přes některou z pěších zón trasovat skrze jednu z nejvytíženějších křižovatek v Praze – křižovatku U Bulhara, která patří k největším a nejsložitějším v Praze, kde se střetává doprava ze Starého Města, Karlína a Žižkova s magistrálou, a její zašpuntování se tak přeneslo i na další části města.
„Ty vole, co to je tady zase za cirkus?“ utrousil jeden z řidičů koukající ze staženého okýnka na kolonu před sebe v místech, kde je běžně večer provoz plynulý. V té chvíli ještě netušil, že jej čeká v dané koloně stání na desítky minut, jelikož bude muset překonat Hybernskou ulici, v níž demonstranti strávili nemalé množství času.
Stála také Seifertova do křižovatky s Italskou ulicí, která ve vypjatých chvílích pomáhá odvádět dopravu mezi Žižkovem a Vinohrady z magistrály a jezdí skrze ni i frekventované linky kloubových autobusů. Místo nich se však volně procházeli lidé s transparenty.
Těžko usoudit, co si lidé zaseknutí v dopravě pomysleli, když se dočetli na transparentu jedné z účastnic, že „demonstrace skončí až pádem Babišovy vlády“.
„Vaší podpory si vážíme,“ vítali pracovníci ČRo průvod s Minářem v čele
Nežli se vůbec pochod dostal za magistrálu, začali už protestující nedočkavě vyhlížet zaměstnanci Českého rozhlasu. Veřejnoprávní pracovníci ČRo vylézali na balkóny i na parapety a někteří z nich volali, aby se ujistili, za jak dlouho k nim průvod dorazí.
V době, kdy chvilkaři procházeli Italskou ulicí, již zaměstnanci ČRo v očekávání Minářova průvodu nebyli u mikrofonů ani počítačů, nýbrž postávali v oknech a vylepovali na skla plakáty o „stávkové pohotovosti“.
„Vaší podpory si vážíme,“ sdělovali směrem k průvodu vedenému Minářem skrze transparenty.
Když po několika dalších desítkách minut dorazilo k rozhlasu čelo průvodu, vypukl na budově ČRo jásot. „Český rozhlas nedáme! Český rozhlas nedáme!“ připojili se někteří k Minářově roztleskávání demonstrantů z ochozů budovy ČRo zaměstnanci veřejnoprávního rádia.
Příchozím děkoval přímo i předseda stávkového výboru odborů ČRo Jan Křemen. Popřel, že by se dnes na schůzce s ministrem Oto Klempířem (za Motoristy) odbory ČT a ČRo dohodly, a zmínil, že požadavkem má být nadále zachování současného stavu financování obou veřejnoprávních médií, což přítomní podpořili potleskem.
Během proslovů před rozhlasem v okolních ulicích nadále houstla atmosféra. Jelikož policisté ulici zašpuntovali svými vozy kvůli pochodu chvilkařů od hlavního nádraží až po náměstí Míru, začali si někteří řidiči v uličkách hledat náhradní cestu. Část lidí se neúspěšně snažila dostat na Vinohrady a druhá naopak z nich, dokud se nesetkali v některé z křižovatek, kde je policisté mohli přesměrovat jen zpátky, odkud přijeli.
Ve stejné situaci jako řidiči obtočené dopravy kolem několika ulic se ocitli samotní demonstranti před rozhlasem. Zatímco první příchozí se na místě roztáhli kolem předku budovy se solidními rozestupy, polovina chvilkařů zůstala namačkaná za rohem.
Po několika minutách se pořadatelé snažili příchozí již v průběhu proslovů řečníků před rozhlasem vybízet, aby popošli blíže k budově a dali ostatním šanci se k ČRo také dostat, avšak jejich výzvy pomohly jen částečně a někteří viděli předek budovy Českého rozhlasu až při odchodu po zaznění státní hymny.
„Nedáme! Nedáme! Nedáme!“ skandovali tak lidé „na ocasu“ v Balbínově a Římské ulici, zatímco před rozhlasem už dávno hovořil Minář i předseda stávkového výboru odborů ČRo Jan Křemen. Již během těchto proslovů začal počet přítomných řídnout a dav se pomalu rozcházel ve směru na hlavní nádraží či do okolních ulic. Část příznivců Milionu chvilek naopak posečkala až na oficiální ukončení hymnou a zamířila ve směru na Václavské náměstí, přičemž si za pochodu mnozí již domlouvali, že dorazí opět i na další plánované pochody spolku. Mikuláš Minář oznámil, že další pochody plánuje v krajských městech mimo Prahu v neděli 17. května. O týden později pak chce zamířit v Praze před Úřad vlády.