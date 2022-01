Omikron: Nic neuděláte! Doktor má zákaz na Facebooku, vykoukl na Primě

reklama

„Testování nám pomůže odhalit, jak se šíří omikron naší populací. V podstatě se ukáže to samé co v jiných zemích. Omikron je vysoce nakažlivý virus a bude se šířit rychle. Pevně doufám, že u nás promořenost a očkování je na úrovni takové, že to nebude žádná katastrofa, hlavně s ohledem na nemocnice,“ poznamenal Šinkora.

Co by tedy radil, jak bojovat s omikronem? „Já si myslím, že s omikronem se bojovat nedá. Je to vysoce infekční koronavirus, který napadne celou populaci, setká se s ním každý a budeme doufat, že nezpůsobí žádné problémy jako předchozí varianty,“ dodal krátce.

O tom, že je Šinkora zablokován na sociální síti, informovala novinářka Angelika Bazalová.

„Přátelé, Jirka Šinkora vás všechny zdraví z detence. Zase ho odstavili, protože neúnavně varuje před očkováním dětí. A ví proč. Jinak Jiří dneska zase vystupoval na Primě, jestli máte někdo odkaz, tak ho sem hoďte. Stejně mám pocit, že už to nebude dlouho trvat a rupne to. Koukněte, co se děje v Nizozemsku. Lidi toho mají dost. Jestli jste doteď vydrželi, tak teď už to nevzdávejte,“ poznamenala Bazalová na své sociální síti.

