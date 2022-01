Omikron vybuduje tu nejlepší imunitu. Třetí dávka pro mladé a zdravé je hloupost, zaznívá stále častěji

Přidávat další a další dávky očkování proti covidu není cesta ven, shodují se někteří odborníci. V omikronu vidí velkou příležitost na přirozenou imunizaci celé společnosti, jelikož má mírnější projevy a může bez větších obtíží projít populací. Mohl by být novou vakcínou, kterou poslala příroda, říká imunolog Vojtěch Thon. Další dávky očkování označuje za nebezpečné. Nutit do třetí dávky zdravé lidi ve středním věku a mladou část populace je nesmysl, dodává biochemik Zdeněk Hostomský. A další se k tomuto názoru přidávají, píše Echo24.cz.

„Už dva roky s virem žijeme a je třeba vyvíjet vakcíny, které by chránily i na sliznicích. Vakcíny, které dnes podáváme, chrání organismus až poté, kdy se z těch sliznic virus dostane do celého těla. Můžeme mít přitom vytvořené vakcíny, které jsou tzv. slizniční, to chytrý člověk za celé dva roky vytvořit nedokázal,“ pozastavil se v rozhovoru pro CNN Prima News v pátek imunolog Vojtěch Thon.

Právě omikron by mohl chybějící slizniční vakcínu snadno nahradit, aniž by napáchal škody na lidském zdraví: „Příroda nám nyní posílá variantu omikron, která se fakticky stává oslabenou slizniční komplexní vakcínou, jež nás ochrání a my už nebudeme potřebovat další dávky injekčních vakcín,“ říká s tím, že tuto možnost bychom měli využít a správně uchopit.

Za pravdu mu dává i viroložka Hana Zelená. „Bylo by ideální, kdyby přišel virus s lehkým průběhem, který by zajistil komplexní imunitu. Podle všeho to vypadá, že omikron to do značné míry může splňovat,“ potvrdila Zelená.

Biochemik Zdeněk Hostomský varuje před podáním třetí dávky vakcín zdravým lidem středního a nižšího věku. „Vakcína má nesmírně důležitou roli pro zranitelnou část populace. Ale nenutil bych třetí dávku lidem středního věku nebo mladým lidem, kteří už očkováním prošli. Omikronem projdou pravděpodobně velmi lehce,“ uvedl pro Novinky svůj postoj Hostomský.

Podle vakcinologa Marka Petráše může být koncept podávání dalších a dalších dávek vakcíny, která byla vyvinuta na původní variantu viru, kontraproduktivní.

„S vakcínami je potřeba šetřit, náš imunitní systém se přizpůsobuje. Máme tady studie, které ukazují, že po prodělání nemoci první dávka byla v pořádku a posílila imunitní odpověď v organismu, ale při druhé dávce síla této odpovědi začala klesat. Druhá dávka jednoduše začala být kontraproduktivní. Bohužel takto to bylo deklarováno, že všichni mají být očkováni dvěma dávkami, ale někomu to mohlo v podstatě uškodit,“ upozornil.

