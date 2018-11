Ondřej Hejma se neudržel: Miroslava Němcová. Královna českého politického kýče, která za celý svůj život akorát jednou odešla v přímém přenosu z Hradu...

Ondřej Hejma prý rozhodně není typickým voličem Miloše Zemana, ale v porovnání s Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) nebo Jiřím Drahošem byl Zeman lepší volbou. Jiří Drahoš jako Zemanův protikandidát byl podle Hejmy ještě slabší soupeř než Schwarzenberg. Zeman podle něj České republice něco přináší. Třeba se jasně staví na stranu českého národa.

„Pokud šlo o ten český národ, tak Václav Havel a jeho poradci, Jiří Pehe a Karel Schwarzenberg, všichni byli takoví ti internacionalisti, globalisti, často říkali, že si český národ neumí sám vládnout, tak by měl být v Evropské unii, protože mu zlomilo páteř čtyřicet let komunismu, a pro mě podobné bláboly. Zatímco Václav Klaus byl vždycky ten hrdej, kterej říkal – my Češi naopak máme tuhle strašnou zkušenost, my jsme to přežili a v něčem jsme lepší než ten Západ. A Miloš Zeman po odchodu Václava Klause z úřadu v téhle linii pokračuje, a to já jsem velmi rád,“ pochvaloval si Hejma.

Zeman podle něj brzy pochopil, jaká je dnes EU, jaká je dnes situace, a postavil se k EU střízlivěji. Pochopil, že musí stát proti „liberální demokracii“, kterou Hejma považuje za paskvil. „Ta liberální demokracie, tam jsou příšerný věci jako politická korektnost, to je mor. To vede k tomu, že si lidi nerozumějí. Je to v podstatě lhaní. Je to nazývání věcí jinými jmény ve jménu nějaké abstraktní slušnosti. To vidíme především v Americe. Tam to prosazují (Barack) Obama, (Bill) Clinton a proti nim stojí Donald Trump. A u nás Miloš Zeman,“ zdůraznil Hejma.

Zemana vnímá jako obhájce vlastenectví a konzervativních hodnot. Hodnot, s nimiž zvítězil. A elity toto vítězství prý strašně špatně nesou. „Elity to strašně špatně snášejí, ty jsou běsný... Je to hrozný, ty urážky, co elity metají do tváře normálním lidem,“ zlobil se Hejma.

Tlak na Zemana je podle něj obrovský, a to především rok co rok kolem 17. listopadu. Já bych skoro řekl, že to byly pouliční nepokoje,“ uvedl Hejma. Na tenhle tlak Zeman údajně odpovídá naprosto brilantně tím, že ty urážky vrací. Hejma má za to, že si počínal skvěle, když spálil rudé trenýrky na Hradě.

Faktem je, že to vede k rozdělení společnosti, které Hejmovi není po chuti. Na toto rozdělení veřejnosti prý zadělala média už po druhé parlamentní volbě Václava Klause, po které média dotlačila politiky k přímé volbě prezidenta. Poté se média a elita nevyrovnaly s vítězstvím Miloše Zemana.

Ve druhé polovině rozhovoru se Hejma vymezil proti poslankyni ODS Miroslavě Němcové. Vysmál se jí za to, že kritizovala Milana Syručka či samotného Hejmu. Nazval ji „královnou českého politického kýče“. „Královna českého politického kýče, která za celej život akorát jednou odešla v přímým přenosu z Hradu, a to je její dílo, se tady takhle arogantně vymezuje vůči lidem, který vůbec nezná a nic o nich neví. Rozumíte, to je ostuda,“ nešetřil ostrými slovními náboji zpěvák.

Ostrými slovními náboji nešetřil ani na adresu Spojených států. Trump podle něj pochopil, že Spojené státy už nemohou hrát roli světového policajta. Sice to zkoušely, ale ukázalo se, že v tom dělaly chyby, ať už jde o válku v Iráku, v Afghánistánu, v Libyi nebo o vztah k Rusku.

Každá země vede svou propagandu, podle Hejmy je to normální. V časech, kdy se Západ nechal svázat politickou korektností a některé věci zamlčuje, zatímco Rusové dnes věci říkají otevřeně. Říkají například, že nás ohrožuje migrace. V médiích se teď odehrává bitva a v této bitvě se máme podle Hejmy přiklonit k tomu, kdo říká pravdu.

