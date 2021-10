Oni nás chtějí úplně dokopat. Boty z bruselské řiti. Generál Blaško šokovaně zírá, co předvádí nová koalice

reklama

Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 8% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12882 lidí

„Hnusná odporná hysterie, která ničemu nepomáhá a akorát aktéry svléká donaha. Všichni, kteří v této záležitosti vystupují, ukazují zásadní morální a etické kvality, ze kterých se normálnímu člověku zvedá žaludek. A přikrašlují to vzletnými slovy, že člověk má právo vědět o zdravotním stavu hlavy státu. Prostě prezident je nemocný a má právo být nemocný. Vzpomeňme jen, co se dělo v blahé paměti jeho předchůdce, který proležel v nemocnici dlouhé měsíce a v kómatu řídil stát,“ připomněl Blaško nemoc bývalého prezidenta Václava Havla.

Ten tehdy ležel v motolské nemocnici. „Vzpomeňme, jak novináři a redaktoři z televize Nova vlezli po žebříku do okna nemocnice, aby získali záběry nemocného prezidenta. V normálním člověku se úplně všechno vzpírá, aby uvěřil, že je něco takého možné. Nikoho nic k ničemu nenutí, na všechno je čas, 8. listopadu ještě není,“ upozornil europoslanec za SPD.

Právě spěch na aktivaci článku 66 ústavy, podle nějž je možné odebrat prezidentovi pravomoci, pokud není schopen je vykonávat, není podle Hynka Blaška bezdůvodný: „Nic se neděje bez příčiny, někteří se snaží zviditelnit, třeba si i udělat nějaké body do prezidentské kandidatury, posilovat své pošramocené ego. To je ten paradox volebního systému, ve kterém by bylo třeba udělat něco radikálního. Jak může člověk, kterého zvolilo deset tisíc lidí, dělat jednoho z nejvyšších ústavních činitelů státu (Miloš Vystrčil, ODS, pozn. red.)? To je normální tragikomedie,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Blaško: Přímá volba prezidenta je v ohrožení

Podle něj Vystrčil neváhá svoji funkci a sám sebe zviditelňovat požadavky. „Proč panu prezidentovi nedopřeje čas? Proč nedopřeje čas doktorům, aby v určitém čase všichni včetně rodiny, příslušníků kanceláře prezidenta vystoupili a řekli: prezident to má spočítané, bohužel do úřadu se už nevrátí. Ale dokud je naživu, nemohou vyhlašovat volby, musejí počkat, až prezidentovi dohoří jeho svíčka, kterou mu někde v podzemí zapálili, když se narodil,“ uvedl Hynek Blaško.

Kritikou nešetřil ani směrem k dalším politikům, kteří na odebrání pravomocí Miloši Zemanovi pracují nebo se domnívají, že je potřeba. „Vidíte, že tito morálně a eticky vadní jednotlivci, kteří se tam urodili, řídí tuto společnost a podle toho to v té společnosti také vypadá. Když se přidají šílenci covidoví, tak to má tato společnost spočítané. Nepochybně nejde o pěkné vyhlídky, za chvilku nás, ať se situace vyvíjí, jak se vyvíjí, stejně čeká volba nového prezidenta. A já se domnívám, že kvůli těmto morálně a eticky vadným jednotlivcům je přímá volba prezidenta v ohrožení,“ uvedl generálmajor.

Psali jsme: Hejtman Netolický: Na Králicku řeší polskou dálnici a nový stavební zákon Osm let psali o ohrožení liberální demokracie a teď nadšeně tleskají odebírání pravomocí. Komentátor fascinován KPR: Vratislav Mynář - K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat Výborný (KDU-ČSL): Postaráme se, aby VZP nekličkovala před Milostivým létem

„Oni na to hrají, že se musí vybírat jen z jejich středu těch neomylných, těch, co jsou hlasateli pravdy a tak dále. To je evidentní a do očí bijící. Občané by si to měli velmi rychle uvědomit, protože to se bude řešit. Nezlobte se, ale první prohlášení – sice neoficiální, ale garnitury – je, že se zruší výhody, kdy má někdo jízdné takové a někdo takové… to je zásadní problém republiky. Ne, zásadní problém republiky je úplně jinde. Například voda a stoupající ceny energií,“ sdělil Blaško.

Spokojen není ani s tím, jak se chová prezidentovo okolí a jeho kancelář. „Když se podíváte na ne tak vzdálenou historii a prohlášení blízkých spolupracovníků prezidenta, že nikdy neměl šťastnou ruku ve výběru svých spolupracovníků... on sám ve své knize mluví o Grossovi, Špidlovi… neměl šťastnou ruku. Domnívám se, že toto je ten příklad.“

Zeman s nimi měl zamést

Rovněž uvedl, že s aférami, které se objevily, a s tím, co se dělo v Lánské oboře a podobně, má pak člověk pochybnosti, zda morálně pevní jedinci, kteří by měli stát za zády hlavy státu, kteří by měli hlavu státu podporovat a měli by hlavě státu umožňovat, aby svůj úřad vykonával se vší vážností, tak skutečně činí. „Aféry, které se objevily, Vratislavu Mynářovi moc vážnosti nepřidávaly. Když byl Zeman v pořádku, měl s nimi tak zamést, že by tam nebyl ani jeden z nich. Každý vedoucí, který by byl takto podražen a podveden, by si to s podřízenými náležitě vyřídil. V tom, že někteří už požívají statusu, kterého by za normálních okolností nikdy nemohli dosáhnout, je celý ten zakopaný pes,“ domnívá se Hynek Blaško.

Pochybuje také o tom, zda Zeman po návratu z nemocnice bude schopen něco takového zpětně učinit, když tak neučinil ani v době, kdy byl zdráv. „Pochybuji, že dnes bude mít sílu, aby to dovedl do zdárného konce. Rok 2023 se blíží a během příštího roku nastane kandidátské soupeření, kdy se objeví Fišer, Hilšer, Drahoš, Němcová, snad i Kalousek a další. To jsou všechno morální autority, které se pustí do boje, a budeme si moci říkat, jak jsme dobří. Pokud jim nevyjde pokus zlikvidovat přímou volbu prezidenta,“ řekl Blaško.

Europoslanec: Byla by to ukázka prezidentovy geniality

A co si myslí o teoriích, které se také objevují, že prezident Miloš Zeman na tom není zdravotně tak špatně a ve správný čas zasáhne? „Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že s námi sehráli dobrou zpravodajskou hru jako u Vrbětic. Pokud bychom něco takového teoreticky připustili, bavili bychom se o naprosté genialitě pana prezidenta, jakým způsobem řeší problém. On kritizoval koaliční slepence, říkal, že jde o podvod na voličích. Jestli ho tam přivezli ve stavu zcela při smyslech a vše je z jeho strany jen jakási zpravodajská hra, kdy ve správném okamžiku vyleze z díry a začne vše řešit, tak tomu se zdráhám uvěřit. To je něco tak úžasného, že bych se klidně sebral a dojel do Lán a hluboce se mu poklonil,“ zauvažoval Hynek Blaško.

„Šlo by o super projev geniality a pana prezidenta, který má politickou scénu fantasticky přečtenou. Šel bych mu klidně hned, jakmile se to uskuteční, vyseknout hlubokou poklonu. A řekl bych: pane prezidente, škoda že jsme v takovém věku,“ dodal europoslanec.

Nakonec podotkl, že spěch formující se vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) je způsoben i jejich špatným svědomím: „Protože za tím vším, ať se nový předpokládaný premiér vyjadřuje ještě vzletněji, je skryt úmysl dovést nás k samotnému úpadu přijetím eura a vytříbenými slovy nás úplně dokopat. Teď nám ještě z bruselské řiti čouhají boty, ale chtějí nás zašlapat, aby nekoukalo vůbec nic.“



Psali jsme: Andrej Babiš ostře: Vondráček udělal chybu Toto média přehlédla: V Kosovu tekla srbská krev. “Válečný stav. Křišťálová noc,” padlo Ministr Kulhánek: Potřebujeme Libyi, kde bude stabilita a mír Martin Jan Stránský: Interní směrnice k zdraví prezidenta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.