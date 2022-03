Oni to chystali. Fialovo blokování webů: Mrazivé odhalení

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu poskytovatel domén v součinnosti s bezpečnostními složkami státu zablokoval několik serverů, které údajně podporovaly Putinovu agresi na Ukrajině. A Daniel Vávra, herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu, to považuje za znak toho, že autoritářské praktiky nabírají na síle. Obviňuje premiéra a vládu, že zneužívá současnou hysterii. „To, co se stalo, je naprosto neakceptovatelné pro kohokoliv, kdo dokáže dohlédnout jen trochu do budoucna. Nejsme ve válce. Pokud chce pan Fiala omezovat lidská práva, měl by ji vyhlásit. Nebo alespoň výjimečný stav či stav ohrožení,“ říká. A tuší něco horšího.

Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 12410 lidí

„Dlouhá mediální masáž o nebezpečí ‚dezinformací a nenávisti‘ dospěla ke svému vrcholu, většina společnosti se s tím ztotožnila, Overtonovo okno je otevřené tak, že už je pozdě protestovat a vláda tak přistoupila k činům,“ míní herní vývojář a dodává, že ve Společnosti na obranu svobody projevu se o tom bavili s politiky a novináři. „Oni skutečně mají strach se teď vyjadřovat, byť by s následujícím textem souhlasili,“ říká.

„Prostě nelze zavírat oči před tím, k čemu naše vláda zneužívá situaci. Svoboda projevu buď je, nebo není. A u nás už je zjevně jen pro někoho, a tím pádem není. Kostky jsou vrženy. Pandořina skříňka autoritářských praktik byla otevřena, a to přesně ve stylu ‚cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly‘. Jen si nemyslím, že ti, kteří to organizují, dobré úmysly mají. Jen se jimi ohánějí a ve skutečnosti to, co teď podnikají, připravují už dlouho a jen využili stávající situace,“ myslí si.

Vávra také rozporuje slova Petra Fialy, že zablokování hned několika webů bylo „na hraně“ nebo že to bylo odvážné. „Je to zbabělý podvod, kdy vláda ví, že je to protiústavní, a tak to učinila prostřednictvím soukromého subjektu, kterému následně poskytne krytí a zaštiťuje se tím, že ‚jsme ve válce‘, a tak nelze brát ohled na detaily, jako je ústava, právo, důkazy a spravedlivé soudy, přičemž k tomu zneužívá mezinárodní situace a hysterii ve společnosti. A jsou to marginální weby a účelem jejich blokace je především zastrašení ostatních a demonstrace síly,“ tuší Vávra, že zablokování několika webů správcem domény je součástí rozsáhlejší snahy. Pochopení by měl, kdyby byly zablokovány Aeronet a Sputnik. Ovšem pokud by toto zablokování bylo provedeno podle zákona.

Poukazuje i na to, že zablokování ruských kanálů brání v práci novinářům, kteří chtějí vědět, co se v ruské televizi říká.

„To, co se stalo, je naprosto neakceptovatelné pro kohokoliv, kdo dokáže dohlédnout jen trochu do budoucna. Nejsme ve válce. Pokud chce pan Fiala omezovat lidská práva, měl by ji vyhlásit. Nebo alespoň výjimečný stav či stav ohrožení. Nic z toho neudělal, a tak nemá naprosto žádné právo ani on, ani žádný jeho úřad pro boj s dezinformacemi, někoho bez soudu omezovat na jeho svobodách,“ prohlašuje Vávra kategoricky.

Pokud mají Petr Fiala a vláda pocit, že současné zákony nedokážou reagovat na hrozby, tak by měli rovnou změnit ústavu, říká Vávra. „Pokud naše ústava nestačí reagovat na taková nebezpečí, doporučil bych našim představitelům nepoužívat ji místo toaletního papíru na WC, ale urychleně připravit její novelizaci,“ doporučuje s tím, že má Fiala vymazat části, kde se praví, že cenzura je nepřípustná a občané mají právo vyjadřovat své názory a shánět si informace.

Daniel Vávra podotýká, že nic podobného se tu od sametové revoluce nestalo. A tuší, že se jedná o cílenou snahu, ne o ojedinělý incident. „Všechny jeho dosavadní kroky jednoznačně ukazují, že jeho vláda se systematicky připravuje na omezování svobody projevu (plánované dotování provládních médií, změny zákonů, aby mohla urychleně převolit mediální rady a ovládat ČT a ČRo, hate speech zákony (zákon o střetu zájmů) a tohle je jen názorná ukázka, jak se už ani nesnaží zachovat iluzi dodržování práva při takovém počínání a jak zneužívá těžké situace k sondování, kam až mohou zajít,“ míní.

Proto vyzývá zbývající pravicově smýšlející členy ODS, aby proti tomuto chování vystoupili. „ODS už není konzervativní pravicová strana, ale progresivistická autoritářská levice horší než svého času Špidlova ČSSD. Ten, kdo se rozhodne bojovat s opozicí cenzurou, není ani demokrat, ani konzervativní, ani pravicový,“ apeluje vývojář a spekuluje: „Fiala svým chováním zcela navazuje na předchozí snahy vlád ČSSD a ANO a přebírá bez výhrad jimi nastavenou politiku, strategii i kádr na ministerstvech k tomu určený. Což je přinejmenším podivuhodné. Jako by zde snad existoval nějaký vyšší zájem, kterému se bojí postavit.“

