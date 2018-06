Opravdu to prý dopadne: ČSSD půjde do vlády s Babišem. A už se houfují „pomocníci“

Informaci o tom, že je dobojováno, řekl již včera předseda KSČM Vojtěch Filip, který se ji měl dozvědět od předsedy ČSSD Jana Hamáčka. „Ten říká, že to je 60 ku 40 ve prospěch dohody s ANO,“ uvedl Filip.

Do včerejšího dne se do referenda zapojilo asi 930 místních organizací sociální demokracie. Do pátku jich zbývá ještě zhruba 160. A Jan Hamáček si je již zřejmě odhlasováním vstupu ČSSD do vlády tak jistý, že už nebude tento týden objíždět ani regiony a přesvědčovat je.

Anketa Je dobře, že se Donald J. Trump sešel s Kim Čong-unem? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 159 lidí

„Vyjednali jsme velmi solidní kompromis. Jsem přesvědčen, že ani jedna volba v referendu není špatná. Buď budeme hájit naše hodnoty ve vládě, nebo v opozici. Jsme připraveni na obě varianty,“ uvedl Hamáček na webu.

A umlkli i kritici vládní spolupráce, například předseda Senátu Milan Štěch, jenž se netají tím, že by sociální demokracie měla odejít do opozice. „Budeme respektovat jakýkoliv výsledek. Doba ukáže, co by bylo správně. Přeji si, aby ČSSD šla s preferencemi nahoru,“ dodal Štěch Právu.

V případě, že sociální demokraté o referendu rozhodnou, tak ve vládě usedne pět oranžových ministrů. Definitivní seznam ministrů za ANO zatím znám není. „Věci jsou stále v pohybu,“ uvedl Andrej Babiš.

Právo také v souvislosti s ČSSD poukazuje na to, že se do vrcholné politiky vrací bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek a někdejší místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Hašek by měl podle všeho usednout na ministerstvu zemědělství po boku Miroslava Tomana, Škromach by měl pro změnu pomoci Petru Krčálovi na postu ministra práce a sociálních věcí.

„S panem Haškem spolupracovat budu. V jaké pozici, to nevím. Odmítám, že by mi dělal náměstka nebo že by měl dostat nějakou funkci,“ řekl k tomu včera Toman a nevyloučil, že by Hašek mohl pracovat na pozici neplaceného poradce.

„Nepředpokládám, že by spolupráce překročila nějaký poradní rámec. Určitě nepůjde o žádné významné funkce, je to spíš přátelská pomoc Petrovi při nástupu do úřadu,“ řekl pak ke své pozici Škromach.

autor: vef