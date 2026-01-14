Opravdu věříte, že Rusko bude platit reparace? Orbán zesměšnil Evropany

Na nedávném summitu v Bruselu se unijní lídři shodli, že Ukrajině poskytne půjčku ve výši 90 miliard eur, tedy zhruba 2,2 bilionu korun. Dohoda padla po mnohahodinovém jednání lídrů členských států. Záruky za tuto půjčku však neposkytnou všechny země. Česko, Maďarsko a Slovensko se k nim nepřipojí, ručení tak ponese zbývajících 24 členských států.
Součástí závěrů summitu bylo také pokračování prací na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu, která by byla zajištěna zmrazenými ruskými aktivy. Tento postup podpořilo 25 zemí, tedy sedmadvacítka bez Maďarska a Slovenska.
Na tyto závěry summitu nyní navazuje plán Evropské komise. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová ve středu představila podrobnosti, jak chce Evropská unie v příštích dvou letech Ukrajinu podpořit částkou 90 miliard eur, z toho 60 miliard eur má směřovat na posílení armády.
Ukrajina bude muset prostředky využít především na nákup ukrajinského a evropského vojenského vybavení. Zbraně ze zahraničí ale bude moci pořizovat v případě, že potřebné vybavení nebude dostupné v Evropě, informoval European Newsroom.
„Díky vojenské pomoci může Ukrajina čelit Rusku a zároveň se více integrovat do evropské obranné průmyslové základny,“ uvedla předsedkyně Evropské komise.
Zbývajících třicet miliard eur má podle ní sloužit k pokrytí rozpočtových potřeb Kyjeva. Tato část pomoci však bude podmíněna dalšími reformami v oblasti demokracie, právního státu a boje proti korupci.
Podmínky mají „zajistit, aby Ukrajina pokračovala na své cestě k přistoupení k Evropské unii“. Komise zdůraznila, že plnění těchto podmínek je nezbytným předpokladem pro jakoukoli finanční podporu ze strany Evropské unie.
Předsedkyně Komise zároveň vyjádřila naději, že první výplata prostředků by mohla Kyjevu dorazit už v dubnu, jakmile návrh posoudí Evropský parlament a členské státy.
Maďarsko dává najevo nesouhlas
Maďarsko, které se spolu se Slovenskem nepřipojilo k části závěrů summitu a odmítlo ručit za půjčku Ukrajině, dává nyní najevo svůj nesouhlas. Tamní premiér Viktor Orbán se k plánu Evropské komise vyjádřil na sociální síti X, kde zveřejnil kritický komentář.
Zpochybnil předpoklad, že by bylo možné půjčky poskytnuté Ukrajině v budoucnu splácet z ruských reparací. „Každý, kdo věří, že bruselské půjčky poskytnuté Ukrajině budou jednou splaceny z ruských reparací, buď nezná reálný svět, nebo strká hlavu do písku, aby se nemusel postavit realitě,“ napsal.
Premiér se vymezil i vůči tvrzení, že čas pracuje proti Rusku. Ten, kdo tvrdí, že čas není na straně Ruska, podle Orbána buď nemá odvahu, nebo nechce čelit základním vojenským, ekonomickým, geografickým a matematickým faktům.
Orbán rovněž zpochybnil hodnocení reformního pokroku Ukrajiny a poukázal na nedávné korupční kauzy. „Kdokoli, kdo říká, že Ukrajina dosáhla ‚impozantních reforem‘, ignoruje ‚šokující a pobuřující ukrajinské korupční skandály posledních měsíců‘,“ napsal s odkazem na mediálně sledované případy, jako je příběh o zlatých toaletách v Kyjevě.
Kriticky se vyjádřil také k úvahám o využití zmrazených ruských aktiv na splácení půjček Ukrajině. Ten, kdo se domnívá, že zmrazená ruská aktiva mohou sloužit ke splacení bruselských půjček, podle maďarského předsedy vlády ignoruje skutečnost, že lídři EU tento návrh na prosincovém summitu Evropské rady odmítli.
Na závěr Viktor Orbán odmítl argument, že Ukrajina svou obranou chrání Evropskou unii. „Každému, kdo tvrdí, že Ukrajina brání Evropskou unii, je třeba připomenout, že Ukrajina není členem Unie,“ dodal a svůj komentář uzavřel výzvou směrem k institucím EU. „Realita už klepe na dveře Bruselu. Je čas naslouchat zdravému rozumu,“ uzavřel Orbán.
