Opravuji h*vnocuc, nemám na vás čas. Vidlák odpálil Jiřího X. Doležala

Vidlák se na svém facebookovém profilu Vidlákovy kydy svěřil s e-mailem, který dostal od redaktora Jiřího X. Doležala píšícího pro Forum 24.

„Vážený pane, rád bych s Vámi udělal rozhovor pro FORUM 24. Věřím, že když jste si udělal čas na kolegy z Reflexu, o kterých jste se (mylně) domníval, že je posílám já, tak že budete ochoten přijmout na 20–30 minut i mne osobně. Který den v příštím týdnu by se Vám prosím hodil, kdy bychom mohli na ten rozhovor prosím dorazit? Předem díky! S pozdravem Jiří X. Doležal pro FORUM 24,“ napsal Vidlákovi Jiří X. Doležal.

Zároveň také připojil odpověď, kterou Doležalovi poslal. „Zdravím Vás, pane Doležale. Jediný den, kdy bych se s vámi mohl potkat, je příští čtvrtek, a to jsem slíbil kamarádovi, že mu pomůžu opravit hovnocuc. Zajisté chápete, že této práci musím dát přednost před Vámi. Bohužel jiný termín Vám nabídnout nemohu, protože kdykoliv se mi ozvete, dostanu neodolatelnou chuť vybírat žumpu, čistit záchody či čerpat prasečí kejdu. Takže z toho asi nebude nic. Je mi to velice líto. Vidlák,“ napsal Vidlák a dodal: „Vlastně co kecám... vůbec mi to líto není.“

