Orbán: Brusel vyhlásil Maďarsku válku

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu promluvil na velkém protiválečném mítinku ve městě Debrecín na východě země. Ve svém vystoupení uvedl, že Maďarsko čelí rostoucímu tlaku kvůli válce na Ukrajině, energetickým dodávkám a budoucnosti země. Obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba označil za existenční prioritu.
„Musíme tento boj vyhrát,“ prohlásil Orbán a slíbil, že Maďarsko použije všechny dostupné prostředky, včetně zastavení tranzitu strategického zboží do Kyjeva, dokud Ukrajina neobnoví průchod ropy.
Orbán zároveň obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z vydírání a „státního terorismu“. Obdržel prý od Zelenského výhrůžnou zprávu.
Ukrajinského vůdce vyzval, aby přestal s vydíráním a aby prokázal Maďarům respekt. „Místo hrozeb a vydírání ukažte Maďarům úctu, kterou si zasloužíme,“ citovala jeho slova ruská agentura TASS. Maďarsko podle premiéra zastaví dodávky, které jsou pro Ukrajinu životně důležité, dokud nebude obnoven tok ruské ropy.
We are a peace-loving people. We do not seek conflict, we seek progress. We build, we create, we achieve. ???? pic.twitter.com/uzGKXF8jkL— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 7, 2026
Orbán zároveň přeformuloval rétoriku vůči Evropské unii a označil Brusel za hlavní strategickou hrozbu pro Maďarsko, dokonce větší než Rusko. Na shromáždění v Debrecínu varoval, že EU a Ukrajina „vyhlásily válku“ Maďarsku a plánují svrhnout vládu. Maďarsko proto hrozí vetem unijního úvěru 90 miliard eur pro Kyjev, dokud nebude vyřešen spor o ropu.
Podle opozice jde o další eskalaci předvolební kampaně, v níž Orbán vytváří fiktivní vnější hrozby, aby odvrátil pozornost od vnitřních problémů. „Orbán používá ruské agenty GRU k ovlivňování dubnových voleb,“ obvinil premiéra opoziční lídr Péter Magyar ze strany Tisza.
Volby se odehrají 12. dubna. Orbánova strana Fidesz v nich bude čelit nejsilnější opozici za více než 16 let.
Energetický spor s Ukrajinou je klíčovým tématem předvolební kampaně
V sobotu Orbán rovněž telefonicky hovořil s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, odsoudil íránské dronové útoky na Ázerbájdžán a vyjádřil zemi plnou solidaritu. Tento krok podtrhuje Orbánovu snahu posílit v předvolebním boji regionální vazby mimo EU a NATO.
Podle analytiků je energetický spor s Ukrajinou klíčovým tématem Orbánovy kampaně, která staví na strachu z války, ztráty suverenity a ekonomického kolapsu. Fidesz se snaží mobilizovat voliče proti „bruselským válečným štváčům“ a „ukrajinské mafii“. Průzkumy však ukazují, že opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara vede.
Zahraniční pozorovatelé označují současnou fázi kampaně za nejostřejší eskalaci Orbánovy rétoriky za poslední roky, přičemž spor o Družbu přerostl v otevřenou politickou krizi.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.