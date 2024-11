Orbán, Fico, teď Rumuni. A za rok Babiš. EU a NATO mají problém, zní

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 95% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10492 lidí

A server Politico tvrdí, že pokud ve druhém kole zvítězí Georgescu, vyvstane tím nemalý problém jak pro EU, tak pro NATO.

„V Bruselu se bije na poplach poté, co v neděli z ničeho nic zvítězil krajně pravicový proruský kandidát, který vyhrál první kolo rumunských prezidentských voleb. Šokující vítězství ultranacionalisty Călina Georgesca vyvolává obavy, že se Moskva může po sporných volbách v Moldavsku a Gruzii pokusit zatáhnout do svého tábora NATO a Rumunsko, které je členem EU,“ napsal server Politico.

Z Evropského parlamentu zaznělo, že za úspěchem relativně nenápadného kandidáta stojí i ruské aktivity.

„Výsledek tohoto tichého, ale extremistického, proruského kandidáta je součástí ruské hybridní války proti evropské demokracii,“ řekl Siegfried Muresan, konzervativní rumunský zákonodárce v Evropském parlamentu.

Server Politico v této souvislosti poznamenal, že maďarský premiér Viktor Orbán zastává proruské postoje již delší čas. Po podzimních volbách na Slovensku se Robert Fico vyjadřuje obdobně. Vystoupil dokonce v jednom z ruských propagandistických pořadů. „A brzy by se k nim mohlo přidat i Česko, pokud expremiér Andrej Babiš vyhraje parlamentní volby v příštím roce,“ napsal server.

„Pokud sledujete, co Rusové v tomto regionu dělají, víte, že Rumunsko je pro ně mimořádně důležité,“ řekl Milan Nič, analytik německé rady pro zahraniční vztahy.

„Je produktem vakua (v rumunské politice) a pravděpodobně ruských peněz,“ dodal Nič. „Pokud můžete najednou utratit tolik peněz za TikTok, vyvolává to otázky,“ dodal.

Georgescu se ostře vymezuje např. proti tomu, že Američané mají v Rumunsku rozmístěny prvky protiraketové obrany.

Thanasis Bakolas, generální tajemník Evropské lidové strany, varoval, že Georgescovo vystoupení je důkazem rostoucího „extremismu“ v celé EU. „Tento boj proti populismu, proti extremismu – je nekonečný,“ řekl. „Boj musí pokračovat.“

Ale Traian Basescu, prezident Rumunska v letech 2004 až 2014, řekl, že nevěří, že by Georgescu zvítězil ve druhém kole voleb a že Rumuni jsou celkově stále „velmi pozitivně“ naladěni vůči EU a NATO.

Varoval však, že rumunští voliči byli „velmi naštvaní“, že se do jejich země vrátila korupce a že soudní systém je opět „pod politickou kontrolou“. To by podle něj mohlo vést k porážce vládnoucích stran v zemi. „To, co obě strany (ve vládní koalici) udělaly za poslední dva roky, je katastrofa,“ řekl s odkazem na Sociálně demokratickou stranu a Národní liberální stranu.

