Orbánova mírová mise. Má nabito proti Stoltenbergovi, má jasno Petrov

Úvodem Vadim Petrov komentoval slova premiéra Petra Fialy k Babišově frakci Patrioti pro Evropu, a sice že slouží zájmům Ruska. „Víte, co je hrozné? Že se může říct cokoli a že se říká cokoli. Nemusí to mít žádné racionální zdůvodnění. Už ani nikdo nehledá návaznost na nějaké zdání pravdy. On to prostě plácne, protože si myslí, že mu to zafunguje, a bohužel mu to u jeho voličů asi zafunguje,“ reaguje Petrov na premiérova slova.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš za to označil premiéra Petra Fialu za patologického lháře, s čímž Petrov souhlasí. „Ano, je to lež. Fiala může říct cokoli, když to není trestné a Babiš se nebude soudit, tak Fiala jde a říká slova, takhle je rozhazuje. Doufám, že lidí, kteří tomu věří, je čím dál méně. Zároveň mám pocit, že je jich pořád dost. Proč jich je tolik a proč nemyslí, když zazní takový výrok. Proč si neřeknou, že už s nimi Fiala moc houpe a ať to nějak zdůvodní a nehraje to vše jen na toho Putina,“ pokračuje Petrov v pořadu Podtrženo, sečteno.

Také Petr Macinka, předseda hnutí Motoristé sobě, reagoval v uplynulých dnech na slova premiéra Petra Fialy (ODS), který označil novou frakci Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu slovy, že „vědomě, či nevědomě slouží zájmům Ruska“. „Přestaňte parazitovat na ukrajinské válce. Kdyby skončila, vytratí se smysl vaší existence. Být Fiala jako Orbán, nemusely umírat děti,“ vzkázal Macinka ODS. Členy frakce Patrioti pro Evropu jsou totiž také europoslanci koalice Přísaha a Motoristé Filip Turek a Nikola Bartůšek.

Andrej Babiš podle jeho názoru v nové frakci Patrioti pro Evropu našel svou roli. „Tvoří třetí nejsilnější seskupení v Evropě. Je to jen začátek. Myslím, že Babiš v tom v tuhle chvíli našel svou úžasnou novou roli. On je talentovaný obchodník, je to vyjednavač par excellence. Od té frakce očekávám poměrně hodně,“ říká Vadim Petrov.

Nemyslí si, že by to Babiš dělal kvůli penězům a dotacím. „Je to hloupý narativ, bavíme se o vlivu, ten je daleko víc sexy než nějaké peníze. Babiš obchoduje o to, aby měl moc a vliv. Jeho teď baví dávat dohromady frakci, která za tři neděle od vzniku uletěla takovou vzdálenost, že to mu musí dělat strašnou radost,“ poukazuje Petrov s tím, že někteří vládní politici se stále snaží význam této frakce marginalizovat, zatímco ta roste a roste. „Oni neví, zda mají nadávat, brečet, varovat, strašit. Oni zkoušejí úplně všechno,“ podotýká.

Jediný, kdo by válku dokázal zastavit, je podle něho Donald Trump. „Jestli se Trump stane prezidentem, doufám, že to je ta páka, která zapáčí a stane se něco pozitivního, zastaví utrpení na Ukrajině a lidi tam přestanou umírat. Všichni doufáme, že se něco stane,“ dodává mediální expert.

Oceňuje, že maďarský premiér Viktor Orbán navštěvuje země, které by mohly být schopné zprostředkovat jednání o příměří a pomoci ukončení bojů. „Líbí se mi, že Orbán objel relevantní strany, to je státnický velkorysý tah. Orbánovi za to okopávají kotníky a říkají, že nic nevyřeší a dělá to jen kvůli svým vlastním voličům. Já si to nemyslím, myslím, že je to jeden z politiků, kteří se k tomu opravdu postavili čelem a přinejmenším mluvil se všemi stranami a proti Stoltenbergu a ostatním má nabito. Protože má argumenty a s lidmi, kteří vedou tu válku a rozhodují o té budoucnosti, na rozdíl od ostatních mluvil,“ míní Vadim Petrov.