Ostravsko a očkování: Situace je vážná, nikoliv však beznadějná

Nejhůře v kraji je na tom zřejmě okresní nemocnice ve Frýdku-Místku, kde chybí i plicní ventilátory, které vedení několik dní marně urgovalo. Proto byli někteří pacienti ve vážném stavu převezeni do ostravské Fakultní nemocnice a také do třineckého zařízení. Frýdek je ale na tom špatně i s kapacitou lůžek, někteří nekovidoví pacienti by tak měli být odesláni například i do krnovské okresní nemocnice.

„Od úterý 12. ledna nepřijímáme pacienty po resuscitaci, kteří by byli k nám přivezeni záchrannou službou a potřebují napojit na plicní ventilaci. Dále řešíme přesun čtyř ventilovaných pacientů do okolních nemocnic, konkrétně dva pacienty do Fakultní nemocnice Ostrava a další dva do Nemocnice Agel Třinec Podlesí. Tím bychom si uvolnili kapacity pro naše pacienty na standardním lůžku, u nichž by došlo k nenadálému zhoršení zdravotního stavu. Už minulý týden jsem požádal Ústřední krizový štáb prostřednictvím krajského koordinátora o přidělení dalších dvou přístrojů plicní ventilace. Měly by dorazit během dvou dnů,“ konstatoval ředitel frýdecké nemocnice Tomáš Stejskal.

Stejně jako v jiných částech republiky probíhá teď i ve Frýdku-Místku očkování všech zdravotníků a lékařů z místní nemocnice. K vakcinaci se tam přihlásilo přes 800 zaměstnanců a i další mají eminentní zájem. Do poloviny tohoto týdne by tak měla být naočkována více než polovina zaměstnanců, zbytek to čeká v nejbližších dnech v závislosti na dodávkách vakcín.

Opavská nemocnice žádala o pomoc i armádu

Zrovna dobře na tom není ani Slezská nemocnice v Opavě (SN), kde mají hospitalizovaných okolo 110 covidových pacientů, z čehož 15 je na oddělení intenzivní péče. Nejvíce ale trápí tamní management velká nemocnost personálu, neboť je nyní evidovaných více než devadesát zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Vedení nemocnice proto oslovilo armádu, zatím ale bez úspěchu, a tak alespoň využívá studenty ze Střední zdravotnické školy v Opavě a ze Slezské univerzity. „Kvůli nedostatku zaměstnanců a potřebě rozšiřovat lůžkové kapacity pro covidové pacienty muselo být uzavřeno neurologické oddělení, ORL, plicní oddělení a dokonce i některé ambulance. Naše nemocnice vykonává výlučně akutní péči. Celková situace není dobrá, bohužel omezujeme péči pro necovidové pacienty a práce je fyzicky a psychicky velice náročná pro všechny zdravotníky. Mimo zajišťování této náročné péče ještě musíme realizovat vlastními zaměstnanci PCR testy, antigenní testy a nově musíme také zřídit očkovací centrum,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.

Očkování zdravotníků a lékařů začalo ve slezské metropoli od pondělí 4. ledna a jako první dostali vakcínu členové krizového štábu včetně ředitele nemocnice. Následovali zdravotníci z covidových jednotek a tento týden se už očkují i všichni zdravotníci, kteří jsou ve styku s nakaženými pacienty. „Množství dodaných vakcín prozatím stačí pokrýt zájem zaměstnanců,“ informovala tisková mluvčí SN Monika Kunčarová. Její vyjádření pak ještě upřesnil Petr Kümpel, primář infekčního oddělení SN a předseda Akreditační komise infekčního lékařství při Ministerstvu zdravotnictví ČR: „Podobně jako v jiných částech západního světa disponujeme vakcínou od firmy Pfizer-BioNTech. Jedná se o vakcínu, se kterou jsou v současné době největší zkušenosti, očkováno už bylo několik milionů lidí včetně státníků a známých osobností. Moderní technologie přípravy této vakcíny byla vymyšlena a zkoušena daleko dříve, než byly známy první případy současné pandemie, a jak vakcinologové, tak infektologové těmto vakcínám věří. Její účinnost se po druhé dávce udává až neskutečně vysoká. Opava dostala v první fázi 65 lahviček vzácné tekutiny, kterou bude možno v průběhu následujících dní naočkovat až 390 osob. Budou to podle pokynů z ministerstva zdravotníci z první linie. Další dodávku vakcín máme přislíbenou z kraje v tomto týdnu.“

Podhorský okres Bruntál je na tom lépe, v Krnově se ale musely rozšířit kapacity

V okrese Bruntál je stěžejním zdravotnickým zařízením krnovská okresní nemocnice. Zde jsou nyní vytížená zejména intenzivní covidová lůžka na odděleních ARO a JIP, kde je téměř stoprocentní obložnost. Vedení nemocnice proto rozhodlo o vzniku další jednotky pro pacienty s nejtěžším průběhem nákazy covid-19. Tato osmilůžková jednotka vznikla na jednotce DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), jejíž pacienti byli přesunuti do prostor nové apalické jednotky v nedalekém Městě Albrechticích.

„V minulých dnech došlo k částečnému uvolnění akutních covidových lůžek – pro pacienty se středně těžkým průběhem tohoto onemocnění máme tak asi čtvrtinu z nich volnou, ale situace se může během několika hodin změnit. Téměř stoprocentně byla však v pondělí 11. ledna vytížená následná covidová lůžka ve Městě Albrechticích, jednalo se o 27 lůžek z celkových 30,“ sdělil pro ParlamentniListy.cz Jiří Krušina, tiskový mluvčí krnovské nemocnice.

Protože některé nemocnice v kraji jsou na tom daleko hůře, rozhodlo vedení SZZ Krnov o tom, že jim nabídne pomoc. V příštích dnech by tak mělo být převezeno do SZZ Krnov 10 nekovidových pacientů z Frýdku-Místku na následná lůžka. „V případě potřeby můžeme pro další pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění vyhradit ještě část chirurgického oddělení. Než v lůžkách vidím spíše komplikace v zajištění dostatku personálu, jelikož se nákaza nevyhýbá ani našim zaměstnancům. Máme 27 pozitivních a další tři desítky se doléčují či mají jiné zdravotní obtíže. Prioritou pro nás zůstává poskytování akutní péče a udržení chodu všech důležitých ambulancí,“ upřesnil ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.

I vakcinace probíhá v krnovské nemocnici bez větších problémů, v minulém týdnu tam naočkovali 180 zaměstnanců a stejný počet by se měl naočkovat i v dalších dnech. Každý den by to pak mělo pokračovat po 60 zaměstnancích, dokud nedojdou očkovací séra. „Vakcíny pro zaměstnance nám dorazily v pořádku a očkování probíhá podle harmonogramu. Z očkování veřejnosti by se neměla dělat příliš velká kovbojka a měli by do ní být zapojeni také praktičtí lékaři. Chápu, že to není možné u vakcíny, která vyžaduje speciální podmínky přepravy a uchování. Ale jakmile dorazí do republiky další vakcíny, bylo by to jistě vhodné a hlavně efektivní,“ vysvětloval ředitel Václavec.

Prvním naočkovaným člověkem v okrese Bruntál se stal náměstek pro léčebnou péči SZZ Krnov, primář chirurgie a operatér MUDr. Bronislav Sedláček. „Proto, že se denně pohybuji mezi ambulancemi, covidovými jednotkami a ředitelstvím, byl jsem kolegy vybrán jako nejvhodnější kandidát na první dávku nového očkování. Chápu, že někteří lidé mohou mít z očkování obavy, ale neměli by podléhat tvrzení různých dezinformátorů, kteří nám například celý minulý rok tvrdili nesmysly typu, že covid-19 neexistuje,“ nechal se slyšet primář Sedláček.

Hejtman Vondrák: Krizovou situaci náš zdravotnický systém zvládne

O závažné situaci ve svém kraji a o nově přijatých opatřeních hovořil na své poslední tiskové konferenci hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (hnutí ANO). Ten označil současnou situaci jako krizovou, nicméně razantně odmítl spekulace o kolapsu zdravotnictví v moravskoslezském regionu. „Náš zdravotnický systém je velmi robustní, a tak i tuto krizi vydrží a přečká. Největší problém je teď v oblasti personální. Máme nyní nakažených 886 zdravotníků a 139 lékařů, ti by se ale měli začít postupně vracet do svých nemocnic. Překonat pandemii nám pomůže zejména plošná vakcinace, a proto už připravujeme vytvoření velkého očkovací centra v Ostravě na Černé louce, jež by mělo začít fungovat v příštím měsíci. V současné době máme už naočkovaných okolo 3 tisíc lidí a do konce tohoto týdne bychom měli dostat i několik tisíc dávek séra Moderna, se kterými plánujeme naočkovat seniory z různých sociálních zařízení včetně personálu. Poněkud mne překvapilo, že mezi ošetřovateli v domovech pro seniory je poměrně nízký zájem o vakcinaci, asi tak třetinový,“ sdělil hejtman Vondrák.

O tom, že situace v Moravskoslezském kraji je nyní dost dramatická, svědčí i fakt, že v sobotu 9. ledna byly za pomoci hasičů a policistů převezeny ostatky 58 zesnulých z ostravského krematoria ke zpopelnění do krematoria v Hustopečích, protože zmíněné ostravské zařízení, největší v ČR, má už přeplněné kapacity kvůli větší úmrtnosti na covid-19.

