Ostrý nástup piráta Hřiba. Hned po podpisu koaliční smlouvy se pustil do Babiše

12.11.2018 10:56

Budoucí pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nesouhlasí s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v Praze vznikla tzv. vládní čtvrť, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev nyní rozmístěných po metropoli. Hřib to dnes řekl ČTK po podpisu koaliční smlouvy nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Babiš dnes na Twitter napsal, že by chtěl pozemky pro stavbu komplexu pro úředníky od města získat výměnou za zámek ve Veleslavíně.