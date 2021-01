Ovčáček: Novináři jsou jako dozorci, kteří ukazují odsouzenému provaz. Každý den

Proč se prezident pustil při projevu do Erika Taberyho? Proč měl za rok 2020 jen tři proslovy? A proč žertoval o likvidaci novinářů? Takovým otázkám čelil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ve StandaShow na YouTube. „Novináři se chovají jako dozorce, který chodí do cely každý den ukazovat odsouzenému provaz,“ řekl například v rozhovoru. Poukázal na to, že Tabery kritizuje vlastnickou strukturu Mafry, ale sám pracuje pro Zdeňka Bakalu. A vysvětlil, jak to bylo se Zemanem, Putinem a „likvidováním“.

Moderátor připomenul prezidentův projev, ve kterém se trefoval mimo jiné i do Respektu a šéfredaktora Erika Taberyho a ptal se, čím si to novinář vysloužil. Ovčáček uvedl, že je to proto, protože některá média jako Respekt nebo Aktuálně.cz kritizují vlastnictví Mafry svěřenským fondem Andreje Babiše, zatímco jsou sama vlastněna miliardářem spojeným s kauzou OKD. „Jsou to lidé, kteří moralizují, kárají neustále druhé, ale sami přitom pracují pro člověka, který se jmenuje Zdeněk Bakala," řekl mluvčí.

Standa pak poukázal na to, že Tabery je novinářem už dlouho, a ptal se, proč zrovna teď se ho rozhodl prezident zmínit, když navíc Respekt není vzhledem ke svému nákladu mainstreamovým periodikem a navíc probíhá pandemie koronaviru. Ovčáček řekl, že to souvisí, protože Respekt kritizuje veškerá opatření vlády. „To znamená, že ta současná nenávist vůči současnému premiérovi, ale i současnému prezidentovi, která je letitá, tak se projevila v dost nešťastnou dobu,“ doplnil s tím, že Respekt Miloše Zemana nenávidí už od té doby, co byl premiérem. Obvinil některé novináře, že dávají přednost svým politickým preferencím před realitou. „Novináři se chovají jako dozorce, který chodí do cely každý den ukazovat odsouzenému provaz,“ citoval neznámého mudrce. Uznal, že srovnání je to drsné, ale prý trefné. Řekl, že nekritizuje všechny, spousta novinářů dle něho svou práci vykonává dobře, i když třeba Miloše Zemana nepodporují. Ale jiní dělají politiku místo novinařiny.

Moderátor namítl, že na tuto kritiku mají noviny právo a připomenul u Ovčáčka, že pracoval v Haló novinách. Na což mluvčí kontroval, že Haló noviny se nikdy netvářily jako něco jiného než stranické noviny, narozdíl od jiných, které se zaklínají nezávislostí, ale nezávislé nejsou.

Vzpomenul na první republiku, kdy se noviny ke svému politickému názoru hlásily. Komunisté toto prý zprofanovali, takže po sametové revoluci se řeklo, že všechny noviny budou nezávislé. „Ukázalo se, že to nefunguje. Bylo by docela transparentní, kdyby každý ten list dal najevo, že podporuje ten a ten politický směr,“ mínil prezidentův mluvčí.

Dalším tématem byl incident, kdy prezident Zeman na videu před prezidentem Putinem „vyzývá k likvidaci novinářů“. Ovčáček upozornil, že důležitý je kontext a samozřejmě se jednalo o bonmot. „Ta místnost byla narvána novináři a pan prezident používá hůlku. A přes ty novináře se nešlo dostat ani do jednací místnosti. A proto padl tento typický, zemanovský bonmot,“ vysvětlil s tím, že přítomní věděli, o co se jednalo. „Tady v České republice se vyrobilo to, co se vyrobilo. Teď se to tak čas od času používá, aby se ukázalo, že Zeman chce vraždit novináře, což je samozřejmě nesmysl,“ kopl si hradní mluvčí do médií.

Moderátor se ptal, zda od Miloše Zemana bylo vhodné tento bonmot pronést. Ovčáček prohlásil, že neví o tom, že Vladimir Putin vraždil novináře a „vhodnost“ komentoval, že se jedná o populární otázku. Podle něho tím rozhodně ruským novinářům Zeman neublížil. A pokud jde o vraždy novinářů v Rusku, chybí prý důkazy, že za nimi stojí Putin. „To se stalo i na Slovensku. A nikdo netvrdí o slovenských politiciích, že jsou to vrazi,“ poukázal na případ Jána Kuciaka a dodal, že pokud by to bylo tak špatné, tak by si s Putinem Angela Merkelová netelefonovala.

Rusofobii v České republice označil za úchylnou. „Zvlášť když vidím, jak funguje Západ. My neustále říkáme, buďme jako na Západě. A když vidím, jak Západ pragmaticky jedná s Ruskem, kooperuje s Ruskem,“ vzpomenul na otevření nové továrny na mercedesy v zemi řízené prezidentem Putinem. Vyzval k pragmatismu v obchodu a ve vzájemných vztazích, pragmatická zahraniční politika je podle něho známkou vyspělého státu. „Řeknete dvě tři věty o lidských právech a pak jdete rovnou kšefty, takhle funguje zahraniční politika ve vyspělém světě,“ pravil. A čeští novináři pak prý „tečou blahem“.

Připomenut byl také Taberyho citát, že Miloš Zeman je nejzbytečnější hlava státu v dějinách lidstva a že nedělá nic pro své voliče. Ovčáček podotkl, že Zeman zbytečný není a navíc byl zvolen dvakrát. „Vůbec není důležité, co o vás píšou novináři. Co o vás říkají průzkumy veřejného mínění a jaké jsou pak výstupy na sociálních sítích. Důležité v demokratické politice jsou volby. Ty rozhodují o vašich kvalitách, o vašem úspěchu či neúspěchu,“ řekl. A nejvíce prý kritizují ti, kdo jsou dlouhodobě volebně neúspěšní a od roku 2003 jsou nešťastní kvůli tomu, kdo sedí na Hradě. A jejich frustrace pak vede k silným výrokům.

K určité frustraci z Miloše Zemana se přiznal i moderátor, kritizoval, že za celý rok 2020 měl Miloš Zeman 3 proslovy, i když zuřila pandemie. „Když to přeženu, proč každý den neuklidňuje a nedává těm lidem naději?“ ptal se. „Říkat každý týden projev je úplně zbytečné a nadbytečné. Tady je potřeba pracovat, a to je úloha vlády a celý rok pan prezident tu vládu velmi, velmi podporoval. Proti všem útokům, které proti ní byly vedeny,“ argumentoval Ovčáček a podotkl, že prezident dával i rozhovory.

