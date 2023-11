Palivo nemocnicím v Gaze půjde. Ale v Izraeli je kvůli němu oheň na střeše

reklama

upozornila agentura Reuters s tím, že Izrael reaguje na výzvy, aby zabránil humanitární katastrofě v Pásnu Gazy.

Armáda přislíbila také dodávky paliva do nemocnic, jenže podle agentury Reuters to může vyvolat nemalé rozepře v současné vládě Benjamina Netanjahua. Krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich označil rozhodnutí povolit dovoz paliva do Gazy za vážnou chybu. „Ukazujeme slabost, nepříteli dodáváme kyslík,“ upozornil v prohlášení.

Palestinci tvrdí, že kvůli izraelským útokům v Pásmu Gazy už zemřelo na 12 tisíc lidí, z toho pět tisíc dětí, a mnoho dalších je uvězněno pod troskami. OSN považuje tato čísla za věrohodná. Ozbrojenci také tvrdí, že nedrží v nemocnicích rukojmí, ale že některým z lidí, které 7. října unesli, poskytli ošetření.

V obrovských problémech se podle Palestinců ocitla bez paliva nemocnice Al Shifa na severu Gazy. Pět dětí ve velmi vážném stavu, řekl katarské televizi Al-Džazíra ředitel nemocnice Al Shifa Muhammad Abu Salmiya. „Snažíme se je udržet naživu, balíme je do celofánu, dáváme k nim láhve s horkou vodou, abychom je udrželi naživu, naše úsilí je drží naživu.“

Agentura Reuters upozornila, že poslední plně fungující nemocnice v severní polovině Gazy, Al Ahli, byla nucena zavřít své chirurgické oddělení poté, co jí došla anestetika. „Byla to živá noční můra, zanechávat 500 zraněných s vědomím, že už nezbývá nic, co byste pro ně mohli udělat, je to ta nejsrdcovější věc, kterou jsem kdy musel udělat,“ poznamenal k tomu britsko-palestinský chirurg Ghassan Abu Sitta.

Není přitom bez zajímavosti, že bahrajnský korunní princ zkritizoval Hamás a vyzval k propuštění rukojmích. Na jeho slova upozornil server izraelského listu Jerusalem Post. Princ Salman bin Hamad Al Khalifa také řekl, že bezpečnost nebude realizována bez „dvoustátního řešení“, přičemž označil USA za „nepostradatelné“ pro jeho dosažení. „Je čas na přímé rozhovory,“ řekl a vyzval Hamás, aby propustil izraelské ženy a děti držené jako rukojmí v Gaze a aby Izrael výměnou propustil ze svých věznic palestinské ženy a děti, které označil za „nebojující“.

Židovští studenti vystoupili na Harvardu ze studentské unie s odkazem na „hanebné selhání solidarity“. Více než 20 židovských a izraelských studentů opustilo harvardskou postgraduální studentskou unii, která odmítla jasně odsoudit palestinský teroristický útok spáchaný 7. října hnutím Hamás na území židovského státu, v jehož důsledku zemřelo 1300 lidí a na 240 bylo z Izraele uneseno. O houstnoucím napětí na Harvardu informoval server izraelského listu Haaretz. „Toto odmítnutí projevit empatii izraelským a židovským studentům v době eskalujícího antisemitismu je ostudným selháním solidarity,“ napsali. Přitom o měsíc dřív se židovští studenti připojili k prohlášení žádajícímu zklidnění situace na Harvardu, a to i k palestinským studentům této slavné americké univerzity.

Zdá se však, že v USA zaznívá kritika Izraele i z nejvyšších politických kruhů. Konkrétně senátor Jon Ossoff, který byl v Demokratické straně hlasem usilujícím o konsenzus o Izraeli a který se od vstupu do Kongresu v roce 2021 pečlivě vyhýbá přílišné kritice židovského státu, vydal velmi kritické prohlášení probíhající vojenské operace IDF proti Hamásu v Gaze. „Rozsah civilních úmrtí a utrpení v Gaze je zbytečný. Je to morální selhání a mělo by být pro Spojené státy nepřijatelné,“ řekl Ossoff ve středečním projevu na půdě Senátu. Na jeho slova upozornil server Times of Israel s tím, že kritika, kterou vyjádřil Ossoff, jde dále než v minulosti a vyvolává otázku, zda se může rovnat začátku trendu v Demokratické straně vedené prezidentem, který podporoval izraelskou vojenskou operaci v Gaze a naléhal na IDF, aby usilovali chránit civilisty co nejvíce.

„Nezmírněná humanitární katastrofa v Gaze... podkopává americkou národní bezpečnost; zvyšuje to riziko, že by se válka mohla rozšířit a zatáhnout americké síly dále do boje; zasévá semena nenávisti a kalí vyhlídky na dlouhodobě udržitelný mír mezi Izraelci a Palestinci; dává potravu teroristům, kteří by zasáhli Američany a naše spojence v zahraničí i doma; poškozuje to důvěryhodnost USA a našich spojenců jako bojovníků za budoucnost definovanou humanitárními hodnotami,“ napsal Ossoff. „Pokud za šest měsíců budou z Gazy trosky a desítky tisíc mrtvých civilistů a miliony zoufalých uprchlíků bez životaschopného plánu na správu jejích ruin, byla by to katastrofa nejen pro všechny zabité, zraněné a uvězněné, ale také pro Izrael, pro region a pro USA. Vyzývám izraelské politické vůdce, aby jednali moudře a aby naslouchali největšímu příteli a spojenci Izraele, Spojeným státům,“ dodal.

