Pane Putine, pane Babiši, pane Zemane. Vy jste padlí andělé, řekl umělec Vladimír Merta v přenosu ČT a sklidil ohromný potlesk

Členové České hudební akademie uvedli do Síně slávy při předávání Cen Anděl folkového písničkáře Vladimíra Mertu. Při ceremoniálu Merta mluvil o andělech svržených z nebe. V písni pak zazpíval o „vraždách na cestě k moci“ a za „padlé anděly“ označil ruského a českého prezidenta Vladimira Putina a Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Pořad přenášel program ČT1.

„Přátelé, jsou taky andělé, kteří byli svrženi z nebe. Já jsem jeden z těch, kterým je dobře v této zemi. Akorát jsem dostal černou pásku na ruku a pochopil jsem, že doba je zlá,“ řekl Merta předtím, než zazpíval svou píseň Vzdálené výstřely.

„Vzdálené výstřely, do vlastních řad, pýcha prý stíhá pýchu, pýcha prý předchází pád. Katyně, Gdaňsk, Praha, Tbilisi, Peking, Baku, Berlín, Budapešť. Co jméno, to zlá zpráva, a krev z dlažby smyje déšť,“ zpívá se v písni.

„Kdo cestou k moci vraždil, vraždí a bude vraždit dál. Po létech vychází najevo, že šlo jen o omyly jedinců, úchylky napravo, nalevo, zaplacené životy tisíců. Bezejmenné miliony nevinných, povstali z hrobů a bloudí ulicemi, žalují pod okny živých, na věky věků budou bloudit po naší zemi...“ zní dále ve skladbě Vladimíra Merty.

„Místa střetů se sice mění, ale rány vojáků jsou vždycky jisté, střílejí do svých dětí, a říkají si bůhvíproč komunisté. Možná to říkám za sebe, možná tak trochu taky za vás, jestli se bojíme mluvit potichu, zkusme to tedy mlčet nahlas...“ podotýká také zpěvem Merta.

„Počty mrtvých se sice mění, statistika mívá mrtvá místa, ale rozkazy jménem lidu, nedal nepřítel – ale komunista...“ zní v závěru písně.

„Pane Putine, pane Babiši, pane Zemane. Vy jste padlí andělé,“ zakončil pak svou píseň Merta za velkého aplausu přítomných.

autor: vef