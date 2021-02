Pane poslanče, zakryjte si ústa... „Flákanec“ Volný předvedl další nezapomenutelný výstup

Během čtvrtečního jednání o prodloužení nouzového stavu se Sněmovna proměnila v téměř prázdnou místnost. Většina poslanců totiž utekla ze sálu poté, co k řečnickému pultu zamířili poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko bez nasazených roušek. „Všichni kolegové na znamení svého nesouhlasu s tím, že nemám nasazenou roušku, odešli z této místnosti. V pořádku, je to jejich právo. Ale jak to že tady dneska seděl pan premiér?“ uhodil poté Volný a ukázal na Babišovo „flagrantní papalášství“. Rány od něj schytali i další politici.

„Tak pane poslanče, jak to máme s tou rouškou? Můžu vás poprosit, abyste si ji nasadil při vystoupení. Pane poslanče Volný, já vás prosím, žádám, abyste si nasadil roušku,“ spustil Vondráček na Volného. Ten však pokračoval v chůzi k pultíku bez ní.



„Vy si ji asi nenasadíte, tak vás napomínám v souladu s paragrafem 19 jednacího řádu," pokračoval předseda Sněmovny. Po krátkém společném rozhovoru mimo mikrofon vše skončilo oznámením, že bez roušky bude Volný „ignorován". „Já mám pro vás špatnou zprávu, my jsme se dohodli, že vás budeme ignorovat, takže já vás ze sálu nevykážu. My to potom zase po vás nějak vydezinfikujeme," oznámil Vondráček poslanci, co se chystá. Mgr. Lubomír Volný JAP



„Děkuji, že jste pochopili, že v právu jsem tady já, a vy ne,“ ocenil své kolegy Volný. „Vy nemáte pravdu, pravda byla na mé straně a vám nezbylo nic jiného než se podle toho zachovat, a já se teď vyjádřím k tomu, co tady zaznělo za pláč ze strany vlády i opozičních poslanců,“ pokračoval a započal svou řeč.



Volný se vyjádřil, že by podle jeho mínění opozice konala v kůži vlády úplně stejně a současní vládní činitelé by opoziční síly kritizovali také totožně. „Všichni pracují podle pokynů z vyššího centra,“ nastínil Volný s tím, že v každé straně vyjma komunistů a možná SPD se prý najdou tací, co měli studovat školy „globalistů“.

FOTO: Volný hovoří bez roušky.

Mezitím co hovořil, téměř všichni poslanci postupně odcházeli ze sálu. „Mohl bych poprosit o klid, je tady strašný hluk,“ poznamenal Volný.

FOTO: Mezitím se Sněmovna vylidňuje.



Volný shrnul, že zatímco se dělají postupy podle odborníků, členové vlády „pořádali tajné párty“ a premiér Andrej Babiš (ANO) „není v karanténě, přestože by měl být“, a ministr zdravotnictví Jan Blatný šíří „jednu dezinformaci za druhou“.



Upozornil, že například protiepidemický systém PES nevytvářel ani jeden lékař, natož epidemiolog, a jeho tvůrci nemají pro řízení epidemie kvalifikaci. Poukazoval též na kritiku systému od ředitele Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiřího Berana.



Mezitím co poslanec hovořil například o povinnosti roušek ve školách, pár posledních poslanců, kteří neopustili sál, využilo chvíli k telefonování či k brouzdání na tabletech, výjimkou nebyl ani osamocený Vondráček s mobilem u ucha. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



„Já tady stojím před prázdnou Poslaneckou sněmovnou, protože všichni kolegové na znamení svého nesouhlasu s tím, že nemám nasazenou roušku, odešli z této místnosti. V pořádku, je to jejich právo. Ale jak to že tady dneska seděl pan premiér? Pan premiér, který byl v kontaktu se skutečně nemocnou osobou, která má příznaky covidu-19,“ podivoval se Volný a pravil, že vakcinace oběma dávkami ještě neznamená, že je daný člověk bezinfekční.



„My jsme tady dneska byli svědky flagrantního papalášství a porušování právních předpisů této země člověkem, který je premiérem. Člověkem, který se vyskytl v okolí nemocného člověka, a přestože nemůže zaručit svou bezinfekčnost, tak tady dneska zasedal téměř celé jednání Poslanecké sněmovny,“ shrnul Volný.



Babiš do karantény nešel i přesto, že byl v blízkém kontaktu s nakaženou ředitelkou Úřadu vlády Tünde Bartha, jež ho doprovázela na cestě do Maďarska. Bartha tvrdí, že jelikož již Babiš dostal dvě dávky vakcíny, do karantény nemusí. Podle ředitelky pražské hygieny Zdeňky Jágrové však takováto pravidla pro vyhnutí se karanténě neexistují.



Potvrdila to i mluvčí hygieny Středočeského kraje Dana Šalamunová. „Nemůžeme s určitostí říci, že člověk po očkování se už nikdy nemůže nakazit a nemůže být infekční. V tuto chvíli tedy platí, že i když je někdo očkován, tak stejně po kontaktu s pozitivním do karantény musí,“ uvedla pro SeznamZprávy.cz. Psali jsme: Šéfka Babišova úřadu má covid, byla s ním v Maďarsku. Hygienička se diví, že předseda není v karanténě Fotogalerie: - S rouškami i bez

Vadí mu také, že ve čtvrtek „lhal a šířil dezinformace a hoaxy“ ministr Blatný o tom, že se v hradecké nemocnici „pacienti musejí ukládat i mimo klasické pokoje, třeba i na chodbách“.



Fakultní nemocnice Hradec Králové to následně popřela. Pacienti podle nemocnice v žádném případě neleží na chodbách a mají zajištěnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu.



Závěrem zmínil varování, že pokud se Babiš s Hamáčkem „pokusí zničit zbytky naší ekonomiky“, tak si nemyslí, že si to „národ nechá líbit“. Marian Bojko JAP



Pak již vyšel k pultíku poslanec Marian Bojko. Taktéž bez roušky.



„Také, pane poslanče, vás potom vyzvu, až budete ve vzdálenosti menší než dva metry, abyste si nasadil roušku,“ započal opět Vondráček.



Nakonec ale vyzývat k ničemu nemusel. „Teď vám to vyšlo, nikdo tu není,“ uznal po chvíli.

FOTO: Bojko neměl s udržením vzdáleností na dva metry od ostatních příliš problém.



„Tady už bylo řečeno vše,“ podotkl s tím, že k zavřeným školám se již nehodlá vyjadřovat, jelikož již měli o všem mluvit jeho předchůdci. Pokračoval tak k rozboru metodiky testování, podle Bojka by měli být lidé po pozitivním testu důkladně vyšetřeni, aby se vyvrátila možná falešná pozitivita testů.



Dále si posteskl nad tím, jak nyní tráví čas děti a „hloupnou“, ale i nad situací lidí, kterým krachují podniky a jsou kvůli vládním restrikcím na mizině.



Dalším řečníkem měl být poslanec TOP 09 Dominik Feri, na jeho řeč však ihned nedošlo, jelikož jej Vondráček utnul v příchodu před řečnický pult vyhlášením přestávky. Ta byla nutná kvůli důkladné dezinfekci. Místo Feriho tak u pultíku skončila uklízečka s nádobkou dezinfekce. Psali jsme: Konec, vláda neuspěla s nouzovým stavem. Shrnutí celého dne, který změnil Česko Pozor, úřednická finta na živnostníky: Prosila, plakala. Pak vytáhla průkaz a napařila pokutu Zaorálek řval na celou Sněmovnu: Bartoši, Fialo, Jurečko, toto půjde na vaše hlavy. Pak křičel i na Piráta na empiru a došlo na sprostá slova Pamatujete na Kalouskova ministra Hegera? Teď vystoupil, že by nechal pandemii na „osobní odpovědnosti občanů“

