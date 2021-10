Paní „Biomase“ se zdálo o Ivanu Bartošovi a jeho férovém příteli Vítovi. Ve snu ho utěšovala. A internet lehl smíchy

reklama

Jak je známo, Pirátům udělaly volby čáru přes rozpočet. Z 22 mandátů mají nyní pouhé čtyři, a zatím není úplně jisté, zda se na vládě budou či nebudou podílet. Kvůli špatnému výsledku se stali také terčem posměchu svých odpůrců včetně předsedy strany Ivana Bartoše.

Zřejmě kvůli tomu se o něm zdálo Kateřině Jacques Bursíkové, manželce někdejšího předsedy Zelených Martina Bursíka. „Přišel ke mně Ivan Bartoš a tiše plakal,“ vyprávěla Bursíková a dodala, že předsedu Pirátů objala a řekla mu: „Přesně vím, co cítíš. Všechno jsi odmakal, jiné vytáhnul na laně nahoru, pracoval na 100 % a stal se černou na terči pro neskutečné darebáky. Říkal jsi nepopulární věci a snažil se být pravdivý. Pálili do Tebe tak dlouho, až Tě sundali... A vlastní lidé včetně těch, co si je dostal výš, než na co kdy mohli jen pomyslet, do Tebe střílí i na té zemi... Svět se Ti obrátil vzhůru nohama. Ten pocit hodně dobře znám.“ Bursíková byla čtyři roky poslankyní, více než rok místopředsedkyně Zelených a také předsedkyní jejich poslaneckého klubu. Nicméně do povědomí českých občanů vstoupila hlavně kvůli své neschopnosti vysvětlit, co je to biomasa.

Psali jsme: Biomasa. Jako h*vno na botě, už se toho nezbavila. Jan Kraus zničil kariéru Kateřiny Jacques jedním slovem

„V nouzi poznáš přítele a i těch je kolem Tebe dost. Tím největším politickým je Vít Rakušan, jeho férovost je až dojemná. Zaplať Pánbůh, že i takoví v politice jsou. Držte se!“ řekla ještě ve snu Bartošovi. A pak se probudila.

„Ne, s Ivanem si netykám, nikdy jsem ho neobjala a jeho namachrovanost mě občas iritovala. Až teď, najednou, jsem uviděla člověka. Protože v krizích jsme více lidmi, v kampaních spíš roboti,“ dodala na vysvětlenou.

Ke Kateřině Bursíkové se přidala Olina Francová. „Taky je mi ho líto a Pirátů obecně. Mám vztek, že jsem zakroužkovala dva Piráty a dva Starosty. Ale když jsem viděla Michálka na druhém místě, tak jsem si nemohla pomoci,“ svěřila se.

Přezdívku „biomasa“ získala kvůli své účasti v show Uvolněte se, prosím, která předcházela Show Jana Krause. „Kde je ta biomasa? Jak si udělám tu biomasu?“ ryl moderátor do političky. „Čím si zatopím v těch kamnech na biomasu? Mám kamna na biomasu, půlku si zaplatím a půlku dostanu od Bursíka, co tam mám teda frknout dovnitř?“ pokračoval a nehodlal téma opustit. „„Mě neutečete. Co je biomasa? Já v tom mám čurbes,“ řekl jí. „Mám si na biomasu vzít lopatku nebo čepec nebo vak? Biomasa se počítá na litry nebo na kila?“ ptal se a zesměšňoval ji dál.

Jednou se svěřila, že s přezdívkou žije již 10 let a že jí k ní pomohli Jiří Paroubek, Olga Zubová, Jaromír Soukup a další, protože do ní rádi kopali. A že se jí nikdo nezastal.

V roce 2019 na chvíli na mediální scéně zazářila, když se březnu koupala nahá v jezírku v pražské Stromovce. A v roce 2021 se na chvíli vrátila do Poslanecké sněmovny, i když ne ve volené funkci. Odchod Dominika Feriho vynesl do dolní komory kandidátku LESu Olgu Sommerovou a ta zaměstnala Kateřinu Bursíkovou jako svou asistentku. Jak Novinky.cz připomenuly, asistent poslance bere 50 500 korun před zdaněním, v případě vyššího počtu asistentů se částka dělí.

Její sen o Ivanu Bartošovi ale vyvolal na českém internetu spíše pobavení a parodie.

Další doufali, že tento příspěvek se zdá jim a za chvíli se probudí.

Psali jsme: Ti jsou smutní. Klimaaktivisté. Nová vláda? Zase nic Zelení: Náš volební výsledek je, i přes velmi složitou výchozí pozici, neúspěch Vrať se do hrobu. Šteindler dostal banánem od mladé zelené aktivistky Zelení: Potřebujeme silnější nástroje proti praní špinavých peněz

