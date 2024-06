Paní Nerudová je zkušená, řekl Rakušan. A publikum debaty se začalo smát

Pomoc napadené Ukrajině, migrační pakt i budoucnost Green Dealu. To byla třaskavá témata v úterní superdebatě odvysílané na CNN Prima News, do níž přijalo pozvání pět předsedů stran a hnutí kandidujících do europarlamentu: bývalý elitní policista Robert Šlachta (Přísaha a Motoristé sobě), europoslankyně Kateřina Konečná (Stačilo!), Tomio Okamura (SPD a Trikolóra), lídr Pirátů Ivan Bartoš a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Lídryně kandidátky Stačilo! Kateřina Konečná vyjmenovala, co je klíčový český zájem v Evropě pro dalších pět let: „Určitě udržet suverenitu, tu nám chtějí brát. Týká se to nejen migračního paktu, ale i Green Dealu. Teď je dokonce debata o vetu, že se ho máme vzdát, jak řekl i náš prezident, což je šílené,“ uvedla politička v Superdebatš České zájmy v Evropě na CNN Prima News.

„Bytostný zájem České republiky, je ukázat, že už jsme ti, kteří Evropu tvoří,“ navázal předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Vyzdvihl, že kandidátku STANu pro eurovolby vede „zkušená“ Danuše Nerudová, což rozesmálo značnou část přítomného publika.

Podle šéfa SPD Tomia Okamury je náš klíčový zájem odmítnutí Green Dealu, udržet bezpečnou Českou republiku, tedy odmítnou migrační pakt EU. Zmínil i udržení suverenity, odmítnutí diktátu Evropské unie a udržení svobody.

Jedním z hlavních témat byla evropská vojenská a finanční pomoc Ukrajině.

Bývalý elitní policista Robert Šlachta hovořil o příměří, k němuž rozhodně nepřispějeme další eskalaci konfliktu. „Nejsem pro, aby české zbraně byly používány na cíle v Rusku. I náš prezident již říká, že jediným řešením konfliktu je příměří, a eskalací konfliktu k žádnému příměří nepřidáme,“ upozornil.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se vyjádřil k muniční iniciativě vlády a k zveřejnění detailů. Od června by podle premiéra Fialy měla Ukrajina dostávat desítky tisíc kusů munice každý měsíc. Daňoví poplatnici však stále nevědí, jakým způsobem a jakou částkou se podílí Česká republika. „Čeští daňoví poplatníci se vše dozví, ale v této chvíli některé informace ohledně muniční iniciativy pro Ukrajinu zveřejněny být nemohou, vláda o nich jedná v důvěrném režimu,“ pravil Rakušan.

Souhlasí s používáním zbraní na ruském území: „V některých případech je potřeba se bránit tím, že zasáhneme nikoli civilní, ale strategický cíl, který Rusům zkomplikuje jejich útoky na civilní cíle na Ukrajině,“ sdělil šéf hnutí STAN.

Promluvil také o plánovaném zpřísnění podmínek pro Ukrajince v České republice: „Je problém, kolik ukrajinských mužů je v současné době mimo území Ukrajiny. Pracujeme na lex Ukrajina 7, jehož součástí jsou mnohá výrazná zpřísnění. Pokud budou chtít Ukrajinci zažádat o dlouhodobý pobyt v Česku, musí prokázat bezdlužnost, bezúhonnost vzhledem k našim úřadům, jejich děti musí chodit do školy, musí mít vlastní bydlení a nesmějí být sociálně závislí na našem systému. Samotné navracení ale možné není,“ pokračoval Rakušan s tím, že u náš 120 tisíc Ukrajinců pracuje. „Jsme v tom velmi úspěšní,“ řekl.

Lídr SPD Okamura zopakoval, že peníze mají jít na pomoc Čechům, ne Ukrajině a Ukrajincům. „Ten konflikt je zamrzlý, fronta se nikám neposouvá. Je potřeba jej ukončit,“ konstatoval. A zmínil: „Tři čtvrtiny Čechů by podle průzkumu podpořily rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu toho, že by Rusko získalo část ukrajinského území!“

Připomněl, že to není válka České republiky. „To se pak můžeme míchat do válek všude po světě,“ hřímal Tomio Okamura.

Šéf Pirátské strany Ivan Bartoš zopakoval svá slova, že kdo kritizuje vládu za to, že pomáhá Ukrajině, toho je legitimní označit za bezpečnostní riziko pro ČR. „Ukrajina se sama neubrání a pokud nebudeme podporovat Ukrajinu, tak se Putin posune dál směrem do Evropy a bude mít za chvíli vlivové sféry na území České republiky,“ vyjevil šéfpirát.

Údaj z průzkumu, že tři čtvrtiny Čechů volají po ukončení války na Ukrajině, přičítal Bartoš vlivu ruské propagandy. „Samozřejmě jednou ze zbraní Ruska je velmi silná a sofistikovaná propaganda, samozřejmě i to vnímání té společnosti se posouvá. A tak musí vstát zase politici, kteří se toho nebojí a jdou proti tomu,“ řekl Bartoš.

Také Vít Rakušan z hnutí STAN podobně jako Bartoš zmínil, že s mírovým návrhem má přijít sama Ukrajina. „Pojďme jednat o míru, až s návrhem přijde sama napadená Ukrajina. Mír chceme všichni, ale současně nechceme, aby se ruská rozpínavost dostala až k nám,“ řekl ministr vnitra. O Kateřině Konečné poté prohlásil, že opakuje ruský narativ.

Šéfka KSČM Kateřina Konečná vyjádřila přesvědčení, že tyto volby budou nejenom referendem o Fialově vládě, ale i referendem o míru. „Protože buď zvolíme do europarlamentu další válečníky, kteří budou jen brát peníze evropským občanům a posílat zbraně a snaží se eskalovat konflikt – nebo zvolíme ty, kteří budou apelovat na mírovou politiku,“ dodala.

Ohradila se také vůči vládě, že lže v muniční iniciativě. „Vláda lže v tom, že celá muniční iniciativa vznikla už v roce 2022, velmi tajně se kšeftuje. Vycházím z ukrajinských novin, z rozhovorů, který poskytl pan Kopečný. Česká média o tom neinformují, ale ukrajinská ano a jsou tam velmi tvrdá data včetně toho, kdo nám pomáhá a kde se ta minuce bere,“ upozornila Konečná.

„Nevím, jestli to děláte z hloupostí, ale vy sloužíte zájmům té hybridní války,“ udeřil Vít Rakušan na Konečnou. „Jste proti zájmům České republiky a českých občanů,“ zopakoval, že českým zájmem je, aby se Ukrajina ubránila a že „vláda nechce, aby se Rusko dostalo až k nám“.

Vít Rakušan s Ursulou von der Leyenovou

„Pane ministře, lidé mají vlastní rozum a nesouhlasí s vámi,“ pousmála se lídryně koalice Stačilo! nad poznámkou o probíhající hybridní válce. „Tuhle vládu podporují asi dvě procenta občanů. Mír a jednání o příměří je lepší než další posílání zbraní, to není o hybridní válce,“ rozzlobila se.

„Vším, co říkáte, ukazujete, že jsme pod vlivem hybridních operací Ruska, je to krásný ruský narativ,“ dohadoval se Rakušan. Konečná se rozčílila, že vláda umí jen cenzurovat všechny, kteří nesdílejí její postoje.

Do debaty se vlořil pirát Bartoš, který Konečnou napomenul, že debata je jakási soutěž argumentů, a ne soutěž ve křičení. Na adresu Okamury a Konečné dodal, že jsou jak z jiného světa a že srovnávají jablka s hruškami. „Každý týden můžeme sledovat, jak je útočeno na ukrajinské civilní cíle. A vy tvrdíte, ať přestaneme posílat zbraně? On si ten Putin a Rusové řeknou: ‚Tak my přestaneme‘. To tak přeci není,“ pravil Bartoš.

„Vaší strategií, s cílem získat hlasy voličů, je stavět českého občana do pozice, že je mu ubližováno kvůli tomu, že Česká republika pomáhá Ukrajině,“ udeřil předseda Pirátské strany. Odmítl slova Okamury, že něco na úkor někoho jiného. „Není to pravda. Když se podíváte na bilanci, byť je to smutné, tak Ukrajinci, kteří utekli před válkou a přišli na území Česka, jsou pro tuzemskou ekonomiku pozitivní. Nestojí naše občany více, než jim bylo pomořeno,“ tvrdil Bartoš.

Psali jsme: Piráti: Hodláme Ukrajinu podporovat, dokud to bude potřeba

Tomio Okamura konstatoval, že Vít Rakušan i Ivan Bartoš jsou zcela „mimo českou realitu“. „Jaká jsou fakta? 70 procent lidí nedůvěřuje Fialově vládě! Tři pětiny občanů považují ekonomickou situaci Česka za špatnou. Dopady vysoké inflace pociťuje 85 procent Čechů. Proto vám přezdívají ukrajinská vláda. Jste váleční štváči, přestaňte nás tahat do války. Sami Ukrajinci nechtějí bránit Ukrajinu a umírat za americké zájmy, nechtějí umírat za Zelenského, “ zvyšoval hlas šéf SPD.

Na řadu přišel i migrační pakt EU.

Ten předseda hnutí STAN označil za evropský kompromis. „Migrační pakt je kompromisem evropských států,“ pronesl Rakušan s tím, že situace na hranicích se musí řešit. Finální podoba paktu podle jeho slov „vznikala ve velkých bolestech“.

Naopak podle Kateřiny Konečné se migrace se již vymyká naší kontrole. „Ohledně migrace přestáváme mít už situaci pod kontrolou. V migračním paktu není žádný bod, který by měl usnadnit návraty ilegálních migrantů a ochránit vnější hranice EU,“ zmínila předsedkyně komunistů.

Psali jsme: Migranty do českých obcí a měst? Varování pro Rakušana. Bude boj

Předseda SPD zopakoval slova o nulové toleranci migrace. „Žádné nepřizpůsobivé islámské migranty tady nechceme, ani mešity nebo rozmáhání islámu, jediným řešením je nulová tolerance,“ pronesl Tomio Okamura.

V případě ilegální migrace musíme měnit tresty, uvedl následně předseda Přísahy Robert Šlachta. „Musíme měnit tresty už na poslední řetězec zločineckých skupin, tedy řidiče po Evropě. Navrhoval bych tří až pětiletý trest,“ doplnil.

Ostré názorové střety vyvolala také ochrana klimatu.

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná varovala, že Green Deal nás může dostat zpět do jeskyní. A že hrozí, že budeme závislí na dovozu elektřiny se zahraničí, a to možná již v roce 2026. Je toho názoru, že s politikou Fialovy vlády nemáme šanci ekonomicky dohnat evropské státy.

Psali jsme: Nerudová by se měla vzdát svéprávnosti, vyzývá Libor Vondráček

Okamura sliboval ukončení Green Dealu za pomoci vystoupení z Evropské unie. „Lidé by měli o své budoucnosti rozhodnout v referendu sami,“ vyjádřil názor předseda SPD, že je třeba ukončit šílenou politiku EU, která bude stát obrovské peníze. Hovořil o klimatickém fanatismu.

Podle Bartoše by se lidé neměli dívat na Green Deal pohledem spalovacích motorů, ale zdraví a budoucnosti. „V energetických zelených cílech jede Čína i USA. Nebuďme skanzen, je to přirozený technologický vývoj,“ řekl s tím, že globální oteplování je reálný problém.

Že je Evropa zelenější je správné, dodal Vít Rakušan. Odmítl Zelenou dohodu nazývat ideologii. „Veďme debatu o termínech,“ apeloval předseda hnutí STAN.

Volební místnosti se otevřou již 7. června.

