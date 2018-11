Pápá. Klíčový státní úředník to hned po ránu zabalil a odstoupil

Šéf Finanční správy Martin Janeček s definitivní platností končí. Během svého úřadování na sebe několikrát upoutal pozornost. Jednou sděloval poslancům, že ho nemají co úkolovat, když po něm zákonodárci chtěli, aby prověřil kauzu korunových dluhopisů dnešního premiéra Andreje Babiše; podruhé to bylo, když jeho podřízení nechali zkrachovat několik firem skrze tzv. zajišťovací příkazy, a nakonec si Janeček vysloužil pozornost novinářů, když požádal svatebčany, aby dokládali, co všechno si na svatbě užili, aby zjistil, zda bylo vše zaevidováno v elektronické evidenci tržeb.

Janeček ve Finanční správě působí od roku 2003. Jejím ředitelem se stal v roce 2014, když post ministra financí zastával dnešní premiér Andrej Babiš (ANO).

O svém odchodu z postu šéfa berních úředníků prý uvažoval již delší dobu. „O tomto kroku jsem uvažoval několik měsíců. Jedná se o mé osobní rozhodnutí. Bližší důvody, které mě vedly k tomuto rozhodnutí, konkretizovat nebudu, pouze mohu potvrdit, že jich je více,“ uvedl Janeček v prohlášení, které má server PL.cz k dispozici.

autor: mp