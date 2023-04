Párek za 50 Kč, pár Němců, bída. A trhovec řekl, co vás čeká

Nikde nikdo. Párek v rohlíku za 50 Kč, klobása za 120 Kč. Větší vejce za 10 Kč, cena menšího vejce 8 Kč. Pár řvoucích, už dopoledne podroušených Němců. Místní, kteří procházejí přes náměstí a už se ani ze zvědavosti nezastavují, neboť celý koncept trhů na plzeňském náměstí už znají nazpaměť, protože se roky nemění. Opodál by mohlo být optimističtěji, protože farmářské trhy jsou povětšinou slušně zastoupeny. Ale o Velikonocích, kde by měly být doslova žně, žádná sláva.

Trhy v průběhu dne jsou víc než poloprázdné. Trhovci prý platí organizátorovi akce, který ji obratně vysoutěžil už před drahnou dobou.

Lidičky, (ne)kupujte

Také proto je prý párek v rohlíku „jen“ za 50 Kč. A opečená klobása za 120. Nemáme si vůbec stěžovat, jinde je prý páreček za pětasedmdesát a lidé kušují a papkají, jako kdyby se nic nedělo. V Plzni to je „na stojáka“, ale bez lidí.

„Proč bych tady kupovala předražené houně,“ konstatuje důchodkyně Eva, která se sem zašla podívat z jednoho okolního krámku. Zavřela a basta. Stejně lidé nechodili. Cedulka Přijdu hned to prostě jistí. Ostatně, je „prduch“, tedy pracující důchodce, a za ty její peníze by ty cetky v krámě prý stejně nikdo jiný nehlídal. „Maďarské uzeniny jsem viděla už u Alberta na stánku a divím se, že jim to takhle hygiena nechá. Ale asi mají předplaceno,“ významně pomrkává a šine si to dál.

Trhy na plzeňském náměstí. Foto: Václav Fiala

Nebýt nevzhledného kolotoče, který táhne děti a s nimi i jejich rodiče, bylo by tu liduprázdno. Ani skupinky Němců, kteří se potloukají po náměstí, velké kšefty neudělají.

„Už i oni obracejí každé auro a mnohdy jsme pro ně dražší než tam doma,“ říká jedna z trhovkyň, která nechce být jmenována. „A chtějí vysázet zpátky všechno, do korunky. Dýška už neletí. Kdo sem jde na brigádu prodávat a myslí, že si bokem přivydělá nějaký ten bakšiš, tak je na omylu. A našinci už teprve ne, ti škudlí víc než Skotové.“

Na farmářských trzích se netrhlo. Bejvávalo…

To samé, jak se říká v bledě modrém, je na sousedících farmářských trzích, které organizuje jedna nezisková společnost. Každou sobotu od jara do pozdního podzimu tady najdete masové i mléčné produkty, pečivo a sem tam nějakou tu zajímavost. Tradiční šumavská vejce z volného chovu, kus za desetikorunu za větší vejce, za 8 korun menší vejce. Bývalo tu našlapáno. Nyní, o Velikonocích, se velké nákupy nedějí. Buď už lidé mají nakoupeno, nebo šetří. Či vyjeli někam pryč z civilizace.

Do toho ještě nevlídné počasí a i tam, kde bývají tradičně desítky lidí v jednom zástupu a šiku, tak teď je tu pár choulících se občanů, spíše mladšího či středního věku.

Vždy bývala fronta frontová veliká u zeleniny nebo u květin. A není. Kytičky lidé kupují nejen ve vzdáleném Polsku, ale dokonce prý i v sousedním Bavorsku. I tam jsou levnější. Alespoň tedy třeba ty balkónové, ale třeba i kořenící bylinky a dokonce i „pokojovky“.

Pivo. Zima nezima

Někteří s údivem zjišťují, že tady nejsou zavedení trhovci – někteří řezníci, sadaři a tak dále. Vysvětlení je nasnadě. Než aby platili o svátcích ještě větší hodinovou odměnu za svátky, raději nepřijedou. Navíc samotné balení a pak zase vybalování taky není za půlhodinku, a tak máte celý den pryč.

Ani s tradičními velikonočními proprietami tady není přeplněno. Nějaký ten mazanec, zelená pažitka, ale barvená vejce nevidíte. Zato stánek s regionálním pivem Lenoch je v obležení Němců, kteří do sebe klopí jedno za druhým. Za pár hodin pak na vlastní hlavu zjistí, co dělá pravé nefalšované poctivé pivo, kdy je dvanáctka skutečnou dvandou, a ne žádným europivem. A ta bujará západoevropská omladina taky poznává, co to je řádně prokvašené nepasterizované pivo.

Hodně tady nakupují dobře oblečené ukrajinské rodiny. Ty společně s cizinci trhovcům trochu vytrhnou trn z paty. Jinak ale velká slabota. Ještě v minulém roce bylo tady narváno, že člověk prošel snad jen „naštorc“. Zvláště brzo ráno a po desáté bylo mnohde vymeteno. Dnes si v půl 11 v klidu a v pohodě nakoupíte a vyberete.

Varování, které si nebereme k srdci ani k sluchu

„Ještě pár takovýchto týdnů a přestanu sem jezdit,“ konstatuje jeden z prodejců, jehož jméno ani komoditu pod slibem raději nezveřejňujeme. A to poplatek za stánky je víceméně symbolický a týká se spíše úhrady za energii.

„Počkejte, až sem vtrhnou Poláci, to budete teprve žrát šmejdy,“ konstatuje jeden z dalších prodejců. Podle něj je kontrola polského masa, a hlavně drůbežího, naprosto nedostatečná. A co se týká brambor a jablek, jsou chemicky ošetřovány mnohem víc než u nás. Ale to konzumentům asi nevadí, hlavně že je to o pár korun levnější. „Domácího prodejce a výrobce vytlačí, protože mu závidí. Práci…“ konstatuje prodejce s rukama jako lopaty, samý mozol a hněď od země.

Nabídka masa na trzích. Foto: Václav Fiala

Pro řadu mladých rodin je nakupování na farmářských trzích „cool“. Mohou předvést své dětičky v pěkných oblečcích a ukázat ostatním, jak dbají o svoji výživu a tělesnou schránku i o zdraví. Ať závidí důchodci! Prý na to ale mají – nemají se až tak moc špatně, hlavně ať prý nenadávají a uskrovní nejdříve své pejsánky a kočičky. A to byl vzkaz naší mladé generace té starší. Do očí to svým prarodičům raději neřeknou.

Trhy na plzeňském náměstí příliš nelákají. Foto: Václav Fiala

