Parlamentní listy na mne lživě útočí, tvrdí Hamáček. Nevyvrátil ovšem jedinou z našich informací

Možný budoucí lídr sociální demokracie Jan Hamáček na svém profilu na Facebooku nařknul ParlamentníListy.cz ze lži. Vadí mu série článků, která prý někomu slouží. „Je to špinavá kampaň," tvrdí také. Proto se naše redakce rozhodla zopakovat informace, které jsme získali.

O Janu Hamáčkovi jsme v posledních dnech psali opakovaně. A vždy na základě informací, které jsme získali hned od několika zdrojů. Jako první jsme přinesli výstupy agentury Phoenix research, která dotazovala své respondenty vzhledem k nadcházejícímu sjezdu socdem. Jana Hamáčka coby nejlepšího lídra strany neoznačili ani příznivci, ba ani odpůrci ČSSD. Agentura současně ukázala, že Hamáček nezvládne případnou bitvu s Andrejem Babišem. Tvář sociální demokracie se proti měření neohradila.

Další materiál pojednával o šachách, které mají míchat s vládou. V případě zvolení Jana Hamáčka předsedou sociální demokracie je zde plán a dohoda s Andrejem Babišem následujícího rázu. Hamáček se stane ministrem (zřejmě zahraničí), na dopravě se uvelebí zástupce pražské ČSSD Dolínek. Právě pražská ČSSD je nejvýraznější posilou Jana Hamáčka. Europoslanec Poche dle našich zjištění kontaktuje regiony ohledně Hamáčkovy podpory. Ani tuto informaci Jan Hamáček nevyvrátil. Kde jsou ony lži, nevíme.

Potom přišel další materiál. Uvedli jsme, že pražská socdem vyjednává podporu pro komunální kandidátku s Jiřím Drahošem. Článek byl velice úspěšný a jen na Facebooku ho olajkovaly tisíce čtenářů. Článek byl navíc ryze informační. Kde je ona lež? Nechme promluvit status opakovaně zmíněného sociálního demokrata.

„Parlamentní listy se rozhodly vstoupit do volby předsedy ČSSD. V několika článcích na mě lživě útočí. Je to špinavá kampaň a otázka zní, komu to pomůže? Jsme demokratická strana s více než stoletou tradicí. U prezidentské volby hlasoval každý podle své vůle. Já jsem podpořil Miloše Zemana a odmítám kádrovat, kdo jak volil. Na sjezdu v Hradci Králové musíme v ČSSD najít shodu mezi liberální a konzervativní částí. Bohatost myšlenek byla vždy naše síla. Řekněme ne špinavostem, pojďme hledat pozitivní budoucnost. Respekt jednoho k druhému a oslovení příteli nesmí být fráze."

Nejen my, ale i někteří ze čtenářů položili shodnou otázku: Kde je ona lež? „Je pravda, co se tam píše?" konstatoval kupříkladu Štěpán Kotrba. Nebyl sám.

ParlamentníListy.cz mají zcela přesné informace přímo z okolí Andreje Babiše, pražské i republikové socdem a za všemi články si stojí. Proč by měly někomu z tria Hamáček, Chovanec, Zimola nahrávat, zůstává vcelku nejasné. O Milanu Chovancovi jsme ústy současného premiéra psali jako o "zrádci zrádců" a rovněž o "kauze", která Jiřího Zimolu stála hejtmanské křeslo, přinesla naše redakce bezpočet materiálů.

autor: tan