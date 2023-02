Paroubek chystá návrat. A rovnou s demonstrací! Už se ozval Kalousek, Džamila i Šídlo

reklama

Název Nespokojení podle členů iniciativy znamená především nespokojení se současnou vládou. Konkrétně pak iniciativa vyjadřuje své nespokojení se zatahováním Česka do války a chtějí co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině. Nespokojení jsou dále i s růstem cen základních surovin, zvyšováním zbrojních výdajů nebo s koloniální podřízeností české ekonomiky a zanedbáváním zdrojů pro vlastní využití.

„Jsme nespokojeni se stále hlubším zatahováním Česka do války, protože to způsobuje nejen nekonečné utrpení a morální úpadek, ale také ekonomickou zkázu na obou stranách konfliktu. Nám a našim partnerům Česka to vyneslo energetickou krizi, rozpad trhů a nevídanou inflaci. Požadujeme proto co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině. Mírové urovnávání sporů je přece tím nejvyšším závazkem, který Česká republika podepsala přistoupením k OSN, EU a dokonce i k NATO, kde je to stanoveno hned v úvodní větě Washingtonské smlouvy,“ píší například.

Dle slov Paroubka jde pouze o nalezení cesty ke společné akci, přičemž první z nich bude demonstrace s názvem „Nespokojení občané proti vládě“ na Malostranském náměstí u sněmovny v úterý 28.2. 2023 ve čtyři hodiny odpoledne. Protestovat se bude proti plánu vlády na snížení valorizací důchodů. Hlavním řečníkem bude sám Jiří Paroubek. Mluvit budou i představitelé výše zmíněných levicových stran a předsedkyně Svazu důchodců České republiky Jana Ouředníčková.

Pro ParlamentníListy.cz Paroubek uvedl, že součástí spolku budou i známé osobnosti, například tři velmi úspěšní hejtmani za ČSSD. Příklad si bere z Francie. „Ve Francii vznikl hnutí kolem pana Mélanchona, kde se sdružili jak socialisté, tak komunisté a zelení… Myslím, že je tu velká šance, aby se i u nás levice, resp. spojená levice, tímto způsobem dostala do Evropského parlamentu i do Poslanecké sněmovny,“ uvedl. Jeho demonstrace se bude týkat důchodů.

„Spolek odpovídá náladě a charakteru velké části společnosti, která je nespokojená se současným vývojem a vládou,“ řekl bývalý předseda ČSSD, který chce ke spolupráci oslovit členy, bývalé členy a příznivce levicových stran. „A nemusí to být jen sociální demokraté, ale mohou to být i komunisté, lidé ze Suverenity, Domova nebo Národních socialistů,“ přiblížil Paroubek.

Se svým spolkem Nespokojení by se rád v příštím roce zúčastnil voleb do Evropského parlamentu a možná i krajských voleb. Pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025, do těch by podle něj už měla vzniknout společná kandidátka z celé levice.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Na internetu se nedlouho poté objevily názory, že Paroubek aktivní politikou levici nespasí. Sjednocená levice podle šéfredaktora týdeníku Reflex Marka Stoniše už dokonce je: „Jiří Paroubek chce sjednotit levici, jenže ta už dávno sjednocená je – jmenuje se pětikoalice. I pokrokových komunistů je v ní dost, jen místo tesilek nosí dredy,“ reagoval na twitteru.

Jiří Paroubek chce sjednotit levici, jenže ta už dávno sjednocená je – jmenuje se pětikoalice. I pokrokových komunistů je v ní dost, jen místo tesilek nosí dredy. https://t.co/KogtqEr3Ur — Marek Stoniš (@MarekStonis) February 23, 2023

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se plánům Paroubka a jeho spolku Nespokojení vysmál: „Spolek Nespokojení… S kým, čím, pro co a proti komu? A především na základě jakých ideí? Já jsem také nespokojený. Ale neumím si představit, že bych před současnou vládou dal přednost Babišovi, nebo Paroubkovi. Nechci být ještě nespokojenější,“ dodal pobaveně.

Spolek Nespokojení…?? S kým, čím, pro co a proti komu? A především na základě jakých ideí? Já jsem také nespokojený. Ale neumím si představit, že bych před současnou vládou dal přednost Babišovi, nebo Paroubkovi. Nechci být ještě nespokojenější. https://t.co/bOelx3az72 — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 23, 2023

„Málokdo toho projel v politice tolik jako Jiří Paroubek. Dokonce i ty jediný velký volby, který vyhrál (v roce 2010), vyhrál tak, že prohrál. Teď se vrací do politiky s tím, že sjednotí levici. Už se těším na tu tlačenici,“ sdílel svůj kritický názor na Paroubkův návrat do politiky komentátor Petr Honzejk.

Málokdo toho projel v politice tolik jako Jiří Paroubek. Dokonce i ty jediný velký volby, který vyhrál (v roce 2010), vyhrál tak, že prohrál. Teď se vrací do politiky s tím, že sjednotí levici. Už se těším na tu tlačenici. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) February 23, 2023

Nadšení nepřišlo ani ze strany bývalé ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové. „Nespokojený Paroubek vás uspokojí... Nejde se dvakrát zamilovat do stejného Vůdce. Navíc Paroubkových voličů demograficky ubývá. Na levém křídle čekejme mladou gardu. Třeba mladou ženu?“ přemítala nad možnou formou nové politické síly.

Nespokojený Paroubek vás uspokojí...

Nejde se dvakrát zamilovat do stejného Vůdce. Navíc Paroubkových voličů demograficky ubývá.

Na levém křídle čekejme mladou gardu.

Třeba mladou ženu??? pic.twitter.com/7rBDGfbd6u — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) February 23, 2023

Jindřich Šídlo Paroubkův comeback postavil vedle jeho umístění v senátních volbách v roce 2018, díky čemuž od něj nic velkého nečeká. „Jiří Paroubek se vrací do politiky, čímž se mění úplně všechno. Pomiňme tedy, že když se vracel v roce 2018 naposledy, skončil v senátních volbách v Ostravě sedmý z devíti kandidátů se ziskem 6,9 procenta,“ vzpomněl.

Jiří Paroubek se vrací do politiky, čímž se mění úplně všechno.

Pomiňme tedy, že když se vracel v roce 2018 naposledy, skončil v senátních volbách v Ostravě sedmý z devíti kandidátů se ziskem 6,9 procenta. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) February 23, 2023

