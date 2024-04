Patrioty pro Ukrajinu nejsou, odhalili Němci. Ale skutečnou bombu vypustil výrobce

„Rusko chce město Charkov vybombardovat do zapomnění,“ uvedla německá ministryně obrany Annalena Bearbocková (Zelení) podle televize NTV.

I proto musí Západ pro Ukrajinu udělat více. Upozornila nicméně, že německé zásoby systémů Patriot jsou téměř vyčerpány. „Bohužel zejména zásoby našich vlastních systémů Patriot jsou prakticky vyčerpány. Je třeba provést vyhodnocení všech systémů Patriot v Evropě a ve světě, abychom pochopili, odkud je možné něco rychle dodat na Ukrajinu. Doufám, že o tom budeme moci veřejně poskytnout další informace na zasedání ministrů zahraničí zemí skupiny sedmi,“ sdělila ministryně.

Že Ukrajině chybějí protivzdušné obranné systémy, připustil v dubnu i samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Je zcela zřejmé, že schopnosti protivzdušné obrany, které máme na Ukrajině, nestačí – a to je zřejmé všem našim partnerům. A svět musí konečně slyšet bolest, kterou ruští teroristé působí Charkovu, Kupjansku, městům v Doněcku, Záporoží, Sumách a mnoha dalším ukrajinským obcím. Ve světě existují systémy protivzdušné obrany, které mohou pomoci,“ řekl prezident.

Novinář a analytik zpráv z oblasti obrany Colby Badhwar na síti X v souvislosti se systémy Patriot informuje o slovech prezidenta společnosti Raytheon Land & Air Defense Systems Thomase Lalibertyho, který uvádí, že jeho společnost je schopna vyrobit jen jednu baterii pro systém Patriot měsíčně.

Přesto je kapacita výroby těchto baterií podle novináře Badhwara nedostatečně využita. „V současné době mají ve výrobě pouze švýcarskou objednávku na pět baterií plus některé náhradní kontrakty za prostředky převedené na Ukrajinu. Očekávají však, že během příštích osmnácti měsíců bude nasmlouváno dalších dvanáct baterií,“ uvádí Badhwar.

Zarážející podle jeho názoru také je, že administrativa prezidenta Spojených států Joea Bidena nevyužila prostředky z Iniciativy na podporu bezpečnosti na Ukrajině (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) k využití volné kapacity zadáním objednávky na další baterie Patriot pro Ukrajinu.

„Pokud jde o výrobu raket: PAC-3 MSE je v současné době 500 kusů ročně a do roku 2027 dosáhne 650 kusů. A konečně jsme se dozvěděli, jaká je rychlost výroby PAC-2 GEM-T: 240 kusů ročně a v roce 2027 dosáhne 420 kusů ročně,“ píše novinář s tím, že tato produkce je pouze pro zákazníky v rámci zahraničního vojenského prodeje. „Společnost Raytheon má v současné době 500 raket GEM-T nasmlouvaných k výrobě ve svých amerických závodech a navíc 1 000 raket, které bude vyrábět její společný podnik COMLOG s německou společností MBDA.“

K těmto objednávkám by podle společnosti Raytheon mělo přibýt dalších tisíc raket.

