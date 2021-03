Pavel Novotný poblil půl ODS. Ale dojal muže Milionu chvilek

reklama

Strakatý zmínil Novotného vyjádření, že Jan Zahradil je zm*d a ODS mu „nastříkala sperma do obličeje“. „Ježíšmarjá, to musel bejt večírek,“ komentoval Novotný své chování a dodal, že všem doporučuje v emocích nikdy nic nepsat a neříkat. Ale že by to nebyla, to odmítl. Nicméně, stále zůstává členem ODS. Podle něho, kdyby ODS chtěla, aby byl ze strany pryč, tak by mu to v tichosti sdělila a šel by sám. Odhadoval, že pro ODS by bylo nejlepší, kdyby zůstal v Řeporyjích, ale neprojevoval vyšší ambice. On a strana prý procházejí „komplikovaným rozvodem“.

Dodal, že ze strany se mu pryč nechce a mediálními výstupy si vynucuje pozornost a respekt. O místo na kandidátce nejde. „My jsme nikdy nesedli ke stolu s tou stranou, abysme si řekli, co chceme, co pro sebe můžeme navzájem udělat. Asi bych si chtěl s nima k tomu stolu sednout,“ postěžoval si. Ale uznal, že co dělá, teď není pro ODS ideální. Ale chce už, aby se situace nějak vyřešila.

Strakatého překvapil tvrzením, že dostat se na kandidátku do krajského zastupitelstva vyžaduje větší intriky než na kandidátku do Sněmovny. Zvláště v Praze, kde se dle Novotného „rozděluje 42 miliard“.

„Já si připadám odstrčený, frustrovaný a zhrzený. Přiznávám to,“ pokračoval o svém vztahu s ODS a dodal, že je i naštvaný a zlobí se na ně. Ze strany se mu ovšem nechce. I kvůli tomu, že prohlašoval, že nikdy nevystoupí a navíc má předsudky vůči přeběhlíkům. Vzpomenul na Unii svobody. „Oni měli v závorce už třetí stranu a já jsem měl vždycky předsudky vůči tomu. Ve mně to budilo automatische nedůvěru,“ pravil. Prý mu nikdy nikdo neřekl: „Co kdyby si držel hubu a my tě pustíme na 698. místo kandidátky.“

Starosta také řekl, že se ho někteří členové ODS bojí. „Já si upřímně myslím, že se mě bojí kandidáti na volitelných místech, že se mě bojí Jana Černochová,“ prohlásil, ale doplnil, že to nemůže dokázat. Naopak prý může dokázat, že mu vyhrožoval europoslanec Jan Zahradil. „Jsou i jiný lidi v tom vedení té ODSky, kteří měli ty koule přijít za mnou, já je nebudu jmenovat, a říct mi... Já se ptám, proč nemůžu kandidovat. Ty to víš, při své inteligenci. Říkám: Chci to slyšet od tebe. Jana se tě bojí, Černochová,“ svěřil se. Zkrátka že by mohl přeskákat někoho na kandidátce v parlamentních volbách. Novotný také uvedl, že mu bylo předem vysvětleno, co se s ním stane, a to ho také provokuje. „To nebyl zářez zezadu, naopak, velmi demokraticky mi to ten Honza dopředu vysvětlil,“ řekl a dodal, že má zprávy od Zahradila.

Od intrik v ODS moderátor přešel k výroku, že by bylo „nejlepší utratit Babiše“. Starosta přiznal, že kvůli tomuto prohlášení měl velký průšvih. Ale myslí si doteď, že i přesto, jak je smrt strašlivá, by jeho smrt byla v zájmu České republiky. „Já se domnívám, že tady dochází k rozkrádání státu za pomoci státního aparátu... No já se domnívám, že by to bylo v zájmu České repoubliky,“ potvrdil. A dodal, že i přesto, jak jsou jeho slova strašná a jaký z nich měl průšvih, tak od té doby neměl den, kdy se nepotvrdilo, že to je pravda.

Čestmír Strakatý pak vyslovil myšlenku, že právě kvůli takovým výrokům může ODS starostu považovat za neřízenou střelu, a proto ho nechce pustit na kandidátku. Novotný uznal , že to tak být může, ale na druhou stranu zmínil bitku o mikrofon poslance Volného, z čehož soudil, že by nebyl z nejhorších.

„Otec se ptá, co bych tam dělal. Tak sto tisíc (poslanecký plat – pozn. red.), imunitu bych potřeboval teda zoufale. Jak vždycky ty poslanci říkají, že tam nejdou kvůli imunitě, já tedy jo. Mám asi tři další obvinění na krku. Taky bych chtěl něco říct tomu Filipovi od plic. A pak jsem říkal otci, že bych tam chtěl nějakou zákonodárnou iniciativu projevovat,“ řekl a dodal, že nějakou schopnost projevil, takže by podle něho bylo fér nechat rozhodnout voliče. „Já tady nesomruju o nějaké volitelné místo na kandidátce, který bych samozřejmě mít měl. Já vím, kam patřím, do Řeporyjí. Ale při současném rozložení sil asi bych tu možnost mít měl, když jsem jako odsouzený mohl kandidovat na starostu, ne?“ doplnil.

Navíc mu strana svým chováním prý dává najevo, že jeho ambice jsou namístě. „Když řeknu stokrát: Řekněte mi v tichosti, abych šel a já půjdu a oni to neřeknou, tak mám pocit, že mě ta strana nějakým způsobem potřebuje, že jsem pro ni důležitý.“ Má teorii, že strana jeho schopností nevyužívá, aby mu nebyla nic dlužná. A také má pocit, že tím, co předvedl na kongresu ODS, popudil PR oddělení strany. Sám se prohlásil za „Prchala ODS“ a slíbil, že se dál bude dobývat výš a bude se snažit radit, co na sociálních médiích dělat a co ne.

Na závěr vytáhl Strakatý Lubomíra Volného a Novotného výroky v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Prohlásil, že Volný „bohužel“ debil není. „Což je teda horší,“ mínil. Ale zbytek prohlášení: „Hej, debilové, jste k politování a ti z vás, co nenosí roušky a adorují Volného, by měli co nejdříve chcípnout a nezabírat v nemocnicích místa těm, co nešířili mor a zaslouží si žít,“ prý platí. Nerouškařům prý nepřeje smrt, ale měli by podle něho chvíli umírat bez kyslíku. „Já bych jim trochu přál, aby jim docházel ten kyslík a žebrali o to místo na tom ARU. Protože píšu ty kondolence každý den a opravdu jimi hluboce lidsky pohrdám,“ vyjádřil se o demonstrantech bez roušky. Už je to podle něho pudová záležitost, i když ví, že dotyční jsou hlupáci.

Od tohoto tématu se dostal k demokratickému zastoupení. Řekl, že rozlišuje mezi „kretény“. „Třeba voliči ANO, to nejsou kreténi jako voliči SPD. To jsou oběti dokonalé, sofistikované kampaně. Ale SPD je strana pro kretény a debily. A stejně tak je jejich tribun pan Volný.“ Zopakoval svůj výrok, že Češi jsou národ kreténů. „Takových chytrých lidí jako já nebo ty je 10 %, ostatní jsou hloupí, jsme zvířátka,“ řekl moderátorovi.

Na úplný závěr slíbil Pavel Novotný jednu věc. Pokud ho ODS vyhodí, nebude v parlamentních volbách kandidovat za někoho jiného. Nemá v úmyslu se nechat teatrálně vyhodit. Ale stále si trvá na tom, že je v zájmu ODS a ČR, aby poslancem byl.

K případnému vyhození Novotného měl poznámku organizátor demonstrací Milionu chvilek na Letné Robin Suchánek. „Můžete si o něm myslet, že je arogantní. Může vám vadit jeho naprostá upřímnost, pravdomluvnost, neúplatnost, jeho novinářská kariéra i jeho vulgarismy či tah na branku, ale pokud Pavel Novotný opravdu odejde či bude odejit, bude to pro ODS obrovskou ztrátou!“ mínil.

Argumentoval právě mediální známostí Pavla Novotného. Pokud se někdo zeptá na známé tváře ODS, budou lidé dle Suchánka zmiňovat Petra Fialu, Miloše Vystrčila, Miroslavu Němcovou a právě Pavla Novotného. „Pavel má obrovské schopnosti i zkušenosti, které moc rád předá lidem, jež má rád a je z mého pohledu velkou chybou, že si to někteří členové ODS neuvědomují nebo nechtějí uvědomit...“ tvrdí chvilkař.

