Pavel v Karviné, hovořil o nejslabším článku. Chce se sejít s Fialou

„Pokud bych měl shrnout ty dva dny v Moravskoslezském kraji, tak bych především chtěl říct, že je to sice moje první cesta do kraje po inauguraci, ale je to završení cest do tří oblastí, které ne úplně přesně nazýváme strukturálně postiženými kraji,“ řekl Pavel, který již po konci prezidentských voleb navštívil Ústecký a Karlovarský kraj.

„To, co si z toho odnáším, je především fakt, že problémy se v rámci těch regionů liší, a přestože jsou tam některé společné rysy, bude řešení problémů vyžadovat jiný, decentralizovaný postup,“ uvedl Pavel.

Moravskoslezský kraj je ze tří jmenovaných podle prezidenta nejdále v transformaci ve vyspělejší region. „Je tady plno inspirativních příkladů pro ostatní, jako je třeba společenská odpovědnost firem k městům. Mohl bych jmenovat třeba třinecké ocelárny a další, které se významně podílejí na zlepšování života ve městě,“ pochválil prezident.

„Na druhou stranu je tady řada problémů, které tím dosavadním přístupem řešitelné nejsou, a ty se kumulují třeba v Karviné, kde se ukazuje, že nastavení sociální politiky a odebrání rozhodovacích pravomocí místní samosprávě ve prospěch centra státu není zde ku prospěchu. Ty místní samosprávy nemají prostředky, jak řešit situaci místních lidí, ti odcházejí z regionu, zejména mladí lidé, a struktura obyvatelstva se neustále mění směrem nahoru, což nedává těmto městům mnoho perspektivy,“ nalezl Pavel hlavní příčinu problémů.

Podle prezidenta by se tak měla vrátit část pravomocí krajům a městům, aby mohly cíleně pomáhat tam, kde je to třeba. „Měla by se také více projevovat vnitřní solidarita mezi kraji a městy, protože bychom se měli řídit metodou nejslabšího článku. Když tu máme města, která jsou na chvostu a nemají ve svých rukou žádné nástroje a zvenku jim nikdo nepomůže, a na druhé straně máme města, která prosperují, tak to nedává smysl a zvyšuje to pnutí ve společnosti,“ uvažoval prezident.

Pavel chce tyto své poznatky sdílet s premiérem Petrem Fialou, který je aktuálně s vládou v Jeseníku, kde také řeší problémy Moravskoslezského kraje a Olomoucka. „To jsou věci, které si odsud především odnáším, a na dalším jednání s premiérem Fialou se pobavíme, jaké poznatky si on přiváží z výjezdního zasedání vlády z Jeseníku, jak on vnímá ty problémy, a dáme to nějak dohromady a přijdeme s návrhem konkrétních kroků, jak těmto regionům pomoci,“ dodal Pavel.

