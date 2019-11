Pavlína Filipovská vzpomíná na spolužáka Václava Klause: Pořád nám dával najevo, jak jsme blbí. A mně nejvíc

Moderátorka Českého rozhlasu Tereza Kostková si do pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu pozvala herečku Pavlínu Filipovskou, dceru herce Františka Filipovského. Na rozhlasových vlnách prozradila, že chodila do školy s pozdějším prezidentem Václavem Klausem. Jaký býval Klaus spolužák? Nahlédněte.

I politik je jen člověk a je v pořádku, když moderátor Luboš Xaver Veselý vede uvolněné rozhovory s politiky, včetně rozhovoru s Andrejem Babišem (ANO).

Herečka Pavlína Filipovská na vlnách Českého rozhlasu také zavzpomínala na jednoho politika, na svého spolužáka a pozdějšího prezidenta Václava Klause.

„Moji spolužáci, to byli samí slavní lidé, dneska páni profesoři dokonce. Já vám dám pecku hned takhle rovnou. Šest let mi Vašík dával najevo, jak jsme všichni ostatní blbí. A já z nich nejvíc. Seděl sám v poslední lavici. Učitelé ho zjevně obtěžovali, protože on už to věděl všechno dopředu, jak to má být, a měl přesně ten výraz, který potom udržoval i na známkách. On ale opravdu věděl. Pak už jsem ho tak nezkoumala,“ prozradila herečka.

