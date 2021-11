Peklo, jaký nemá obdoby! Měly padat výpovědi hned u východu... Karel Janeček rozzuřil veřejnost. „Tečku“ mu dal i Michal David

reklama

Janeček letos opět vdechl život hudební anketě Český slavík, jejíž letošní výsledky v samotném závěru přišel vyhlásit – a při té příležitosti promluvil o tom, co ho v naší společnosti nejvíce pálí. Využil k tomu mimo jiné i minutový reklamní spot, v němž si vypůjčil slavnou reklamu společnosti Apple, která vychází z románu George Orwella 1984.

Janeček sám sebe v reklamě prezentoval jako velkého bojovníka oděného v českých národních barvách, který se nad Českem vznáší na padáku. Po přistání se rozeběhne s obřím kladivem a šikem policistů, kteří ho pronásledují, proti systému, který hodlá rozbít.

„Dámy a pánové, bohužel, dnešní doba není o sjednocení, není jednotná. Jsme rozdělení. Je to obrovský problém. Nesmíme se nechat dále rozdělovat. Zkusme nepodléhat strachu, zkusme být odvážní. Ano, jsme tady dočasně; ano, můžeme umřít. Ale nesmíme se bát. Pokud se budeme bát, naše životy budou horší, naše životy budou špatné,“ zaznělo od Karla Janečka před kamerami televize Nova.

„Udělejme vše pro to, aby se naše děti mohly smát, abychom byli sjednocení. Nesmíme už nikdy udělat to, že jim zavřeme školy, že jim upřeme právo na vzdělání. Nesmíme ničit jejich sociální vazby. A prosím, nepodléhejme manipulacím a hrozným nátlakům. Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Nesmíme kvůli našim strachům připustit to, abychom hazardovali s imunitou našich dětí, abychom hazardovali s jejich zdravím. Budoucnost našich dětí musí být naší absolutní, a tou největší prioritou,“ hřímal Janeček, který celý večer seděl uprostřed publika bez respirátoru, zatímco ostatní diváci si dýchací cesty chránili.

V české internetové obci pro své názory sklízí však jednu kritiku za druhou.

Ondřej Nováček z České rozhlasu Janečkův výstup označuje doslova za „bizár“: „V přestávce Českého slavíka proběhl spot odkazující na Orwellův román 1984, kde Karel Janeček skáče z letadla, běhá a háže Thórovo kladivo s dovětkem ‚nedopusťme dobu, kdy se nesmělo zpívat‘, aby pak seděl v publiku divadla v Karlíně téměř jako jediný hrdě bez roušky. Bizár,“ píše ve svém tweetu.

V přestávce Českého slavíka proběhl spot odkazující na Orwellův román 1984, kde Karel Janeček skáká z letadla, běhá a háže Thórovo kladivo s dovětkem "nedopusťme dobu, kdy se nesmělo zpívat", aby pak seděl v publiku divadla v Karlíně téměř jako jediný hrdě bez roušky. Bizár. — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) November 19, 2021

Ocitoval miliardářova slova, která ho rozpálila doběla, a souhlasné reakce na ně: „Karel Janeček: Nedopusťme očkování dětí!‘ ‚Aleš Háma a Ondřej Sokol: Děkujeme!‘ Asi mi shoří hlava,“ hrozí se novinář.

Karel Janeček: "Nedopusťme očkování dětí!"



Aleš Háma a Ondřej Sokol: "Děkujeme!"



Asi mi shoří hlava. — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) November 19, 2021

Jiní boháče Janečka představili jako následovníka Daniela Landy, známého pod přezdívkou Žito, který ostře vystupuje proti všem protiepidemickým opatřením. „Vy jste to chtěli... Žito 2.0,“ reagoval pobaveně séfredaktor serveru Info.cz Michal Půr, jenž sdílel Janečkův proslov s tím, že byl bohužel tak dlouhý, že nešel nahrát v plném rozsahu.

Vy jste to chtěli...Žito 2.0

P.S.

Celý se to nevešlo pic.twitter.com/c7p87xkxuV — Michal Půr (@michalpur) November 19, 2021

I on se pozastavil nad reklamním spotem, v němž se Janeček prezentuje jako hrdina, který chce spasit naši krajinu. „Zahlédl jsem v televizi něco, co mě totálně ohromilo. Karel Janeček s kladivem na motivy legendární reklamy na Apple. Myslel jsem, že se mi to zdá, přetočil jsem a musel to nahrát,“ sdílí své dojmy.

Zahlédl jsem v televizi něco, co mě totálně ohromilo. Karel Janeček s kladivem na motivy legendární reklamy na Apple. Myslel jsem, že se mi to zdá, přetočil jsem a musel to nahrát. pic.twitter.com/WEWoAZKCwC — Michal Půr (@michalpur) November 19, 2021

Znamý moderátor Pavel Poulíček by ale neskončil jen u pouhé kritiky. Za to, co se odehrávalo při Českém slavíku na našich obrazkovách, navrhuje personální změny ve vedení televize Nova. „Normálně by se rozdávaly výpovědi na konci měsíce, ale po Slavíkovi by je měl majitel Novy rozdávat u východu z divadla. Peklo, jaký nemá obdoby,“ hrozí se. K tomu nutno doplnit, že vedení televize Nova se v sobotu od projevu Karla Janečka distancovalo.

Normálně by se rozdávaly výpovědi na konci měsíce, ale po Slavíkovi by je měl majitel Novy rozdávat u východu z divadla. Peklo, jaký nemá obdoby. — Pavel Poulíček (@PavelPoulicek74) November 19, 2021

Miliardářova investice do vzkříšení ankety Českého slavíka měla podle některých marketingových specialistů zřejmě prozíravější důvody. „To, jak si dokázali Horák s Janečkem vzít ‚celou‘ kulturu jako rukojmí svý PR kampaně, překonává zatím všechno. Neskutečný,“ zhodnotil marketér Vilém Franěk z internetové televize Mall.TV.

To, jak si dokázali Horák s Janečkem vzít „celou“ kulturu jako rukojmí svý PR kampaně překonává zatím všechno.



Neskutečný. — Vilém Franěk (@vildafranek) November 19, 2021

Objevily se i narážky na zpěváka Marka Ztraceného, který získal Českého slavíka v kategorii zpěváků a zároveň se stal absolutním vítězem letošního ročníku podle počtu hlasů, kterých obdržel 48.048. „V zemi, kde se Marek Ztracený stane Zlatým slavíkem, je možné úplně všechno,“ píše populární účet Dojnice, znamý svými glosami na české politické dění.

V zemi, kde se Marek Ztracený stane Zlatým slavíkem, je možné úplně všechno. — Dojnice (@dojnice) November 19, 2021

Kvůli bagatelizování vážné situace, ve které se naše země kvůli epidemii ocitla, se vůči Janečkovi vymezil český ekonom a politik Ivan Pilip. Nepřímo zpochybnil jeho duševní zdraví: „Rozumím tomu, že standardní oddělení nemocnic jsou kvůli covidu plná, ale na psychiatrii snad příjem normálně funguje, ne?“ reaguje tak na milardářovy výše zmíněné výroky.

Rozumím tomu, že standardní oddělení nemocnic jsou kvůli COVIDu plná, ale na psychiatrii snad příjem normálně funguje, ne? https://t.co/9JFjlSZuWE — Ivan Pilip (@ivan_pilip) November 19, 2021

„Být hodně bohatej taky může znamenat koupit si slavnou českou soutěž, na obrazovce slavné a sledované televize mluvit jako antivaxer a popírač (kterým jste) a ještě si tím vším zajišťovat pozornost pro případnou politickou kariéru,“ zapojila se se svým názorem do vřavy kolem Janečka také novinářka Apolena Rychlíková. Letošního Slavíka nazvala „ezozábavou pro pokročilé“.

Být hodně bohatej taky může znamenat koupit si slavnou českou soutěž, na obrazovce slavné a sledované televize mluvit jako antivaxer a popírač (kterým jste) a ještě si tím vším zajišťovat pozornost pro připadnou politickou kariéru. Slavík 21 - ezozábava pro pokročilé. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) November 19, 2021

Značný rozruch na galavečeru v karlínském divadle vzbudil také přítomný raper Řezník, který sestřelil celou anketu Český slavík a nijak nešetřil ani samotného Karla Janečka.

„Upřímně jsem měl velkou radost, když tahle anketa kdysi skončila a doufal jsem, že se už nikdy nebude obnovovat, protože si myslím, že česká pop music je už desítky let na úplným dnu. Nedá se to vůbec poslouchat, nekopíruje to nějaký zahraniční trendy, nejde to s dobou a já občas, když takhle jedu autem a přeladím si český rádio, tak se mi prostě udělá jako fyzicky zle. Musím zastavit, abych se vyblil vedle auta, abych se nenaboural a pak můžu teprve pokračovat. Ještě bych chtěl říct, že tahle anketa vůbec nekoresponduje s tím, co je skutečně populární, protože o popularitě rozhodujou mladý lidi, který, myslím, že na tuhle anketu kašlou. Je to spíš jako takovej žebříček toho, co posluchaj ženský padesát, šedesát plus,“ vypálil Řezník.

Jeho slova zarezonovala s moderátorem pořadu Prostor X časopisu Reflex Čestmírem Stakatým: „Nečekal jsem, že to někdy napíšu, ale hrdinou dnešního dne je Řezník,“ konstatuje na svém twitteru.

Nečekal jsem, že to někdy napíšu, ale hrdinou dnešního dne je Řezník. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) November 19, 2021

Často se rovněž ozývaly teze, že tímto vším miliardář a spolumajitel společnosti RSJ Investments Karel Janeček zahájil svou prezidentskou kampaň. Není tajemstvím, že skutečně přemýšlí nad prezidentskou kandidaturou a zároveň chce být připraven i na předčasné volby. V nich by rád prosadil metodu D21, ve které má volič více hlasů; i tuto metodu zmínil během včerejšího proslovu v závěru galavečera.

Na svém facebookovém profilu se v tomto duchu vyjadřuje například zklamaný zpěvák Michal David, který v minulosti získal Stříbrného slavíka, nakonec jej však vrátil kvůli tomu, že pořadatel měl údajně manipuloval s výsledky. „Moji milí fanoušci, nedá mi to se nevyjádřit k letošnímu Českému slavíku. Bohužel je pro mě velkým zklamáním a těžkým úpadkem. Pan Karel Janeček využil tuto oblíbenou anketu pouze ke svému promu na post prezidenta,“ sdělil.

Navíc Janečkův proslov v přímém TV přenosu o očkování a neočkovaní působil prý velmi nevkusně: „Vůbec se to na tuto událost nehodilo. Jeho nastavený omezený a složitý způsob hlasování – přes web / zadání svého telefonního čísla, následně po zaslání kódu možnost hlasovat/ vyloučilo Vás – mé věrné fanynky a fanoušky, kteří nemáte možnost hlasovat jen touto formou. Možnost hlasování smskami bylo pro vás vždy daleko přijatelnější,“ pokračuje.

Sám prý obdržel stovky zpráv s touto problematikou. „Proto je mi moc líto vašeho zklamání, co se týká mého umístění v této anketě. Mám dojem, že to byl bohužel poslední Český slavík. Koneckonců, stačí si přečíst komentáře a recenze na včerejší přenos v médiích. Ale vítězům přeji jejich výhry,“ ocenil Michal David závěrem především vítěze Marka Ztraceného, kterého považuje za pěveckou jedničkou v Česku.

