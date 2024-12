Pellegrini: Promiňte, že to říkám, ale Ukrajina prostě ztratí území

Slovenský prezident Peter Pellegrini byl hostem pořadu Za 5 minut 12 slovenské veřejnoprávní televize. Vedle vnitroslovenské politiky okomentoval také vrcholící konflikt na Ukrajině. „Mé přání je, aby si všichni aktéři války na Ukrajině sedli za jednací stůl,“ řekl Pellegrini a poukázal na to, že konflikt stále eskaluje a Ukrajina nevítězí. „Ten konflikt eskaluje, nabírá na obrátkách, územní posuny jsou relativně značné, ruská armáda není poražená, žádná protiofenziva nepřinesla žádné výsledky,“ zhodnotil Pellegrini situaci na bojišti.

Opřel se i do končící administrativy amerického prezidenta Joea Bidena. „Já osobně jsem velmi kritizoval rozhodnutí prezidenta Bidena použít rakety středního doletu na útoky do vnitřního Ruska, protože se velmi jednoduše rozhoduje, když sedíte šest nebo sedm tisíc kilometrů od hranic s Ukrajinou, ale my na Slovensku se na to díváme úplně jinak. Kdyby došlo k použití větší zbraně hromadného ničení na území Ukrajiny, může to mít dopad i na Slovensko,“ varoval Pellegrini. „V tomto musíme být velmi, velmi opatrní. Jdeme do turbulentních časů,“ dodal.

Kritice z úst slovenského prezidenta neunikla ani Evropská unie. „Velmi mě mrzí, že Evropská unie skončila tak ‚nesvéprávně‘. Čeká, co se stane po prezidentských volbách v USA. A do té doby jako bychom nebyli schopní přijímat naše vlastní, autonomní, evropská rozhodnutí. Do budoucna se budeme muset naučit být víc svéprávní a sebevědomější a hájit si svoje zájmy,“ apeluje na evropské politiky prezident Slovenska.

Prezident Pellegrini vidí situaci na Ukrajině realisticky. Podle něho dojde k územním ztrátám Ukrajiny. „Co se míru týká, je potřeba začít být realističtí. Už teď si v Evropě nikdo rozumně smýšlející nemyslí, že se bude dát nastolit mír bez částečných územních ztrát Ukrajiny ve prospěch Ruska. Promiňte, že to říkám tak otevřeně, ale je to realistický pohled na věc podle toho, jaké denně dostávám informace o vývoji situace,“ upozornil prezident.

Podle něho je klíčové načasování. „Jen je potřeba se rozhodnout, kdy je ten správný moment to zastavit a začít jednat o poválečném uspořádání,“ řekl.

A varoval před tím, co přijde po skončení války. „I po skončení války na Ukrajině k nám může přijít obrovské množství lidí, obrovské množství zbraní a obrovské množství skupin, které budou chtít u nás na Slovensku utvářet své vlivy. A to je bezpečnostní hrozba, na kterou se musíme připravit,“ zdvihl varovně prst prezident.

Na přetřes přišla i otázka návštěvy slovenského premiéra Roberta Fica v Rusku v den výročí konce druhé světové války. Podle Pellegriniho by se návštěva neměla číst politicky, ale tak, že premiér jede uctít desítky milionů padlých vojáků Rudé armády, která porazila nacistické Německo a osvobodila velkou část Evropy. Dodal, že po válce budou chtít s Ruskem obnovovat vztahy všichni lídři evropských zemí. „Po válce, až skončí zabíjení, budou chtít všichni obnovit vztahy s Ruskem. Německo i Francie, to vám garantuju,“ řekl důrazně.

