Pět miliard navíc! To požaduje odborář Středula na platy učitelů

Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl předseda Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula. Předáci odborů a průmyslníků žádají po premiérovi a všech poslancích, aby vyčlenili na školství pro příští rok ještě pět miliard korun navíc. Jak na výzvu reagují oslovení politici? Odkud by se měly peníze vzít? A proč tento požadavek nezazněl naplno už při středeční učitelské stávce? Na to Středula reagoval v pořadu Českého rozhlasu.

Středula společně s šéfem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem odeslal dopis se žádostí o peníze na školství navíc. „Jde o společnou iniciativu, která vznikla už v září na tripartitě při projednávání státního rozpočtu na rok 2020. Obě strany deklarovaly, že situace kolem vzdělávání není dobrá,“ poznamenal k iniciativě Středula, jenž chce, aby se situace projednávala při jednáních o státním rozpočtu na půdě Poslanecké sněmovny.

„Dali jsme dostatečný prostor k tomu, aby mohlo dojít k dohodě. K tomu došlo, z toho vznikla stávka. A my si myslíme, že naše iniciativa je řešením,“ sdělil Středula. Stávku jako takovou pochválil. „Byla to výborně zorganizovaná stávka,“ míní Středula. Podle něj se do stávky zapojilo 80 procent učitelů. Toto číslo získal prostřednictvím Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

„Proč by mělo být vždycky pravidlo, že bude srozumitelně vyjádřen důvod stávky? Oni jednali na odborné úrovni s ministerstvem školství. Ministerstvo věci nevyslyšelo. A stávka probíhala mezi odbory a zaměstnavatelem. Z tohoto pohledu jsou toto ti partneři, kteří jsou velmi dobře informováni,“ poznamenal. „Důležité je, jakým způsobem situaci ve školství vyřešíme. Jestli pan ministr říká, že to byl debakl, tak já říkám, že to debakl nebyl,“ dodal Středula.

Pak se Středula ještě vyjadřoval k onomu požadavku pěti miliard, které by měly jít na platy učitelů. „V dopise nenavrhujeme, kde by měly politické strany ubrat. Věřím tomu, že naleznou zdroje, ze kterých by mohly být použity peníze pro tuto oblast,“ sdělil.

Od politiků zatím odezvu na dopis nemá. „Předpokládám, že na začátku příštího týdne třeba přijdou s nějakými náměty. Budeme rádi za schůzku s každou parlamentní stranou, ale záleží na zájmu těchto subjektů. Věřím, že k tomu přistoupí zodpovědně,“ podotkl.

Zda bude další stávka v případě neschválení navýšení financí, je podle Středuly na školských odborech. Primárně však chce, aby došlo k dohodě.

