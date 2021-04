Petříček na ČT: Ustupovat Zemanovi není dobře

reklama

Hned první den v úřadu ministr Kulhánek jednal s generálním tajemníkem NATO a předvolal si ruského velvyslance, se kterým právě nyní jedná. „Je důležité, aby jeho první kroky vedly k tomu, že naši spojenci budou vědět, co od nich očekáváme. Své první kroky udělal správně. Vítám, že jeden z prvních kroků byl právě telefonát s generálním tajemníkem NATO,“ řekl Petříček ke Kulhánkovu ostrému startu v resortu české diplomacie.

Sám by v roli ministra zahraničí od členů NATO žádal vyhoštění ruských diplomatů. „Požádal bych, aby projevili solidaritu podobnou cestou jako po útocích v Salisbury, tedy vyhostili agenty tajných služeb Ruské federace,“ uvedl, že by se tím mohly narušit operace, které mohou provádět tajné služby Ruska na území EU.

Nový ministr má při jednání s ruským velvyslancem podle Petříčka pouze dvě možnosti: „Buď udělat krok, že vyhostíme další ruské diplomaty minimálně na dvacet. Pokud by ruská strana situaci nadále eskalovala a vypověděla naše diplomaty v Moskvě, pak nevidím jediný prostor než snížit počet ruských diplomatů tak, aby odpovídal současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě,“ uvedl.

Chvíli poté na tiskové konferenci Kulhánek oznámil, že ruskému velvyslanci sdělil, že Ruská federace má čas do čtvrtka do 12.00, aby umožnila návrat všech vyhoštěných českých diplomatů. Pokud tak neučiní, rozhodne české Ministerstvo zahraničí o snížení počtu ruských diplomatů tak, jako je našich diplomatů na českém velvyslanectví v Moskvě. Mluvit s Ruskem formou požadavků nemá perspektivu, reagoval na výzvu mluvčí Kremlu.

Ruská strana podle Petříčka o uklidnění situace nestojí. „Rusko zareagovalo způsobem, který ukazuje, že nechce napjaté vztahy uklidnit. Česko-ruské vztahy jsou na bodu mrazu,“ uvedl exministr.

„Jsme ale suverénní stát a takovéto operace cizích tajných služeb, které si vyžádaly lidské životy, není možné považovat za nic jiného než za bezprecedentní akt, na který musí následovat diplomatická reakce,“ pokračoval Petříček.

Nemyslí si, že bychom vůči Rusku byli v asymetrické pozici. „Nemyslím si, že bychom tahali za kratší konec provazu. Právě tady se ukazuje, jak důležité je, že jsme členy EU a NATO,“ zdůraznil.

Na tuto diplomatickou válku může podle něj doplatit víc Rusko. „Rusko může bolet daleko více, když budou společně reagovat členské státy NATO a EU, která je hlavním ekonomickým partnerem Ruska. Tato provázanost z nás nedělá slabšího, měli bychom si toho být vědomi a podle toho jednat, tedy sebevedomě a suverénně,“ pokračoval.

Za velkou chybu pokládá, že neumíme označit kroky Ruské federace těmi pravými jmény. „Je tu snaha nepopisovat realitu skutečnými slovy, a to nás oslabuje,“ upozornil, čemu je třeba se dále vyvarovat.

V tomto kontextu zmínil prvotní slova premiéra Babiše, že útok ve Vrběticích byl „útok na zboží“. „Je dobře, že pak uvedl, že se nejedná o něco, co bychom zlehčovali a za čím stojí ruské tajné služby,“ podotkl.

Prezident uvedl Kulhánka do funkce se slovy, že od něj očekává hájení národních zájmů. To bude mít nový ministr podle Petříčka složitější. „Někdy je těžké s panem prezidentem souhlasit, je to ale vláda, která musí určovat tón české zahraniční politiky, nikoliv Pražský hrad. Ustupovat Zemanovi není dobře,“ uved Petříček.

Nechápe, proč prezident Zeman ke kauze Vrbětice hodlá veřejně promluvit až v neděli. „Tomu skutečně nerozumím. Od hlavy státu bych očekával rychlejší reakci. Očekával bych, že v této situaci podpoří postup vlády, ocení postupy vyšetřovatelů. Dostali jsme už podporu od hlav států celé řady okolních zemí a naše hlava státu mlčí,“ pokrčil rameny.

Na otázku, kdy a od koho se sám poprvé dozvěděl, že do výbuchu ve Vrběticích je zapojená ruská vojenská rozvědka, uvedl: „Jsem stále vázán mlčenlivostí. Mohu odkázat jen na to, co řekl Babiš, že se poprvé seznámil s těmito informacemi 7. dubna,“ nastínil, jak dlouho vláda zřejmě ví o závěrech vyšetřování.

