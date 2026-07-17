Piráti představili Mladou vládu. Budoucnost má řešit Michálek či Demetrashvili

17.07.2026 9:21 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Piráti představili „mladou vládu“. „Jsme to my, kdo bude naše děti vychovávat v pravděpodobně zhuntovaném životním prostředí,“ říká o vládě, které předsedá poslankyně Kateřina Stojanová. Ve vládě má např. Katerinu Demetrashvili, partnerku plukovníka Otakara Foltýna. Nebo Jakuba Michálka, který v minulém volebním období nešetřil stávajícího premiéra Andreje Babiše (ANO). Členkou vlády je i spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská.

Piráti představili Mladou vládu. Budoucnost má řešit Michálek či Demetrashvili
Foto: Facebook Piráti
Popisek: Kateřina Stojanová, premiérka pirátské Mladé vlády

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Českou republiku řídí již víc než půl roku koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů. ODS i STAN vytvořily své stínové vlády a snaží se vládě oponovat. Otázkou je, jak moc se jim to daří.

Piráti se místo stínové vlády rozhodli složit „Mladou vládu“.

Spojí mladé poslankyně a poslance, komunální politiky i další mladé pirátské osobnosti, kteří budou společně s expertními týmy Pirátů přinášet vlastní návrhy i reagovat na aktuální politické dění. Cílem projektu je dát větší prostor nové generaci lidí, kteří nechtějí politiku jen komentovat, ale chtějí ji aktivně utvářet a přinášet konkrétní řešení témat, která nejvíce dopadají na mladé lidi a rodiny, od dostupného bydlení přes vzdělávání až po moderní ekonomiku, bezpečnost nebo digitalizaci,“ oznámili Piráti na svém webu.

„Zlepšíme vám den! Dnes startujeme unikátní projekt Mladá vláda. Kabinet složený výhradně z mladých lidí a nových tváří české politiky. Bude přinášet řešení každodenních problémů, a to nejen těch, které se týkají mladé generace,“ slíbili Piráti na sociální síti Facebook.

Předsedkyně Mladé vlády a místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová zdůraznila, že prioritou její vlády bude řešit především otázky dostupnosti bydlení.

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„Naše generace bude s důsledky dnešních politických rozhodnutí žít nejdéle. Proto nechceme jen přihlížet a komentovat, ale přicházet s konkrétními řešeními. Mladá vláda propojuje mladé lidi, kteří už dnes nesou odpovědnost ve veřejných funkcích nebo mají odbornou expertizu, a dává jim prostor systematicky pracovat na tématech, která jsou pro budoucnost Česka klíčová. Naší absolutní prioritou je dostupné bydlení, aby mladí lidé nemuseli celý život čekat na vlastní domov,“ zdůraznila.

„Jsme to my, kdo bude naše děti vychovávat v pravděpodobně zhuntovaném životním prostředí. Jsme naprosto otevření tomu bavit se o problémech naší generace s každým, kdo to s těmito problémy myslí vážně a upřímně. … Tahle země teď prostě není pro mladé a my jsme tady proto, abychom ji pro mladé udělali.“

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Jednotlivé resorty povedou mladí zástupci Pirátů z komunální, krajské, parlamentní i evropské politiky. Každý z nich bude rozvíjet vlastní agendu, připravovat návrhy řešení a reagovat na aktuální politické události ve své oblasti.

Ve vládě se objeví např. Katerina Demetrashvili, která se narodila 5. dubna 2003 v Texasu gruzínským rodičům. Od roku 2004 žije v Česku. Její otec bojuje jako dobrovolník na Ukrajině proti ruským agresorům. Pirátská poslankyně tvoří pár s plukovníkem Otakarem Foltýnem. Pár od sebe dělí 27 let. Ve Sněmovně se snaží do politiky vtáhnout mladé lidi. A předsedu dolní parlamentní komory Tomia Okamuru popisuje jako „komerčního fašistu“.

Členem stínové vlády je i Jakub Michálek, který se ve Sněmovně v roce 2025 neudržel. Lidé dali přednost jiným Pirátům. V minulém volebním období Michálek coby právník ve Sněmovně ostře vystupoval proti stávajícímu premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. V předchozím volebním období byl místopředsedou ústavněprávního výboru.

Katerina​ Demetrashvili

  • Piráti
  • poslankyně
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Součástí vlády bude i Gabriela Svárovská, členka Zelených, která byla do Sněmovny zvolena na kandidátce Pirátů. „Lidská práva, svoboda a rovnost jsou hodnoty, které utvářejí celou mou profesní dráhu. Věřím, že bez lidské důstojnosti nelze budovat demokracii – a bez demokracie nelze chránit důstojnost ani svobodu,“ říká spolupředsedkyně Zelených Svárovská.

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
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Psali jsme:

Piráti: EET veřejné finance nezachrání
Patková (Piráti): Reálný přínos je v jednotkách miliard
Hřib (Piráti): Agrofert získával dotace v rozporu se zákonem o střetu zájmů
Luftová (Piráti): Smysluplné školství, podpora regionu a ochrana svobody

 

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https://www.pirati.cz

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bydlení , Facebook , piráti , Svoboda , zelení , dermokracie , Svárovská , Mladá vláda

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Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co se spíš omluvit?

Než abyste si dělal srandu ze sanitek a z celé situace? Zajímám mě, zda jste také připraven přijmout za nehodu nějakou odpovědnost? Prý jste jel z odbočovacího pruhu rovně, je to tak? Z videa je také jasné, že jste byl jediný motorista, co sanitku neslyšel ani nereflektoval. Je to snad celková vizit...

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A sakra to budeme pěstovat konopí, mák, a podobně místo brambor a obilí,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 17.07.2026 9:59:31
Místo domovů důchodců budemem mít domovy homosexuálu , do veřejně dostupných medii budou moci psát jen prověření vícepohlavní jedinci ?

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