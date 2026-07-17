Piráti představili Mladou vládu. Budoucnost má řešit Michálek či Demetrashvili

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Piráti se místo stínové vlády rozhodli složit „Mladou vládu“.
„Spojí mladé poslankyně a poslance, komunální politiky i další mladé pirátské osobnosti, kteří budou společně s expertními týmy Pirátů přinášet vlastní návrhy i reagovat na aktuální politické dění. Cílem projektu je dát větší prostor nové generaci lidí, kteří nechtějí politiku jen komentovat, ale chtějí ji aktivně utvářet a přinášet konkrétní řešení témat, která nejvíce dopadají na mladé lidi a rodiny, od dostupného bydlení přes vzdělávání až po moderní ekonomiku, bezpečnost nebo digitalizaci,“ oznámili Piráti na svém webu.
„Zlepšíme vám den! Dnes startujeme unikátní projekt Mladá vláda. Kabinet složený výhradně z mladých lidí a nových tváří české politiky. Bude přinášet řešení každodenních problémů, a to nejen těch, které se týkají mladé generace,“ slíbili Piráti na sociální síti Facebook.
Předsedkyně Mladé vlády a místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová zdůraznila, že prioritou její vlády bude řešit především otázky dostupnosti bydlení.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
„Jsme to my, kdo bude naše děti vychovávat v pravděpodobně zhuntovaném životním prostředí. Jsme naprosto otevření tomu bavit se o problémech naší generace s každým, kdo to s těmito problémy myslí vážně a upřímně. … Tahle země teď prostě není pro mladé a my jsme tady proto, abychom ji pro mladé udělali.“
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Ve vládě se objeví např. Katerina Demetrashvili, která se narodila 5. dubna 2003 v Texasu gruzínským rodičům. Od roku 2004 žije v Česku. Její otec bojuje jako dobrovolník na Ukrajině proti ruským agresorům. Pirátská poslankyně tvoří pár s plukovníkem Otakarem Foltýnem. Pár od sebe dělí 27 let. Ve Sněmovně se snaží do politiky vtáhnout mladé lidi. A předsedu dolní parlamentní komory Tomia Okamuru popisuje jako „komerčního fašistu“.
Členem stínové vlády je i Jakub Michálek, který se ve Sněmovně v roce 2025 neudržel. Lidé dali přednost jiným Pirátům. V minulém volebním období Michálek coby právník ve Sněmovně ostře vystupoval proti stávajícímu premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. V předchozím volebním období byl místopředsedou ústavněprávního výboru.
Katerina Demetrashvili
Součástí vlády bude i Gabriela Svárovská, členka Zelených, která byla do Sněmovny zvolena na kandidátce Pirátů. „Lidská práva, svoboda a rovnost jsou hodnoty, které utvářejí celou mou profesní dráhu. Věřím, že bez lidské důstojnosti nelze budovat demokracii – a bez demokracie nelze chránit důstojnost ani svobodu,“ říká spolupředsedkyně Zelených Svárovská.
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