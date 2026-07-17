Havel (TOP 09): Zase osvědčená politika emocí

17.07.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu plošného zákazu mobilů ve školách

Havel (TOP 09): Zase osvědčená politika emocí
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Plošný zákaz mobilů ve školách? Andrej Babiš nedávno znovu objevil téma, které vypadá dobře v titulku, ale neřeší skutečný problém českého školství. Neřeší nic. Proč?

Plošný zákaz mobilů ve školách od roku 2027 je typická kulturní válka. Podle dat ministerstva už dnes přibližně 93 % škol nějakým způsobem používání mobilních telefonů reguluje. (A to je správně!) Školy si nastavily pravidla podle vlastních podmínek a většinou to funguje.

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Místo podpory ředitelů, učitelů a digitální gramotnosti přichází vláda s dalším centrálním zákazem. Jako kdyby v Praze někdo věděl lépe než každá jednotlivá škola, co potřebují děti v Aši, Brně nebo Jeseníku.

Zase tedy osvědčená politika emocí. Na stejnou strunu zahrál před volbami “ochránce normálnosti”, lidovec Čunek: najít téma, které vyvolá rozhořčení nad mládeží, ukáže prstem na zlé moderní technologie a vyvolá pocit, že stát konečně zatočí se „spratky s mobily“. Anebo je rychle od mobilů zachrání?

Jenže skutečný svět takhle nefunguje. Úkolem školy není děti od technologií izolovat. Úkolem školy je naučit je technologie používat chytře, bezpečně a odpovědně.

České školství potřebuje lepší výuku, podporu učitelů a rozvoj digitálních kompetencí. Ne další plošný zákaz, který řeší problém, který už si školy z velké většiny vyřešily samy.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

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Článek obsahuje štítky

Havel , školství , TOP 09 , zákaz , mobily

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