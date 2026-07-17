Dostál (Stačilo!): Jak dostat pod kontrolu disidenty a rebely

Česká vláda mohla zastavit šmírování občanů už na Radě EU, ale neudělala to. Bohužel. Tohle bylo "ložené". Andrej Babiš měl Chat Control zablokovat a získat vděk ochránců soukromí v celé Evropě. Ale naštval by Uršulu.
Tato vláda je v zásadních věcech neslaná-nemastná. Jak zpíval Elán: "Minule mi povedala jedna milá pani - vládo, mne sa zdá, že ty si ani, ani, ani." Drobné plus samozřejmě stále má - není to Petr Fiala a spol., to byli totální lokajové. Stačí ale nebýt dobrý, jen méně špatný? V klidných časech ano, v těžších časech ne.
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Řekl bych, že někoho velmi mrzí, že těžce přebujelé šmírování telefonických hovorů už je takřka k ničemu, lidé netelefonují, ale volají si a píší "přes data", přes chatovací aplikace. Proto tyto iniciativy. WhatsApp je IMHO už teď kvůli Chat Control 1.0 totální díra (pozdravte na začátku každého hovoru zdvořile pracovníka tajných služeb nebo používejte Signal). Jestli projde Chat Control 2.0, bude to nanic úplně, napříč chatovacími nástroji.
Nevěřím, že by byly iniciativy na šmírování komunikace občanů motivovány ryze ochranou práv dětí. Na to je kolem toho příliš velký humbuk. Hlavní motivací je dostat pod kontrolu disidenty a rebely, kterých kvůli nechtěné vnitřní i zahraniční politice přibývá.
Volbami už vládnoucí garnitury svou pozici neudrží, jak vidíme u Starmerů, Merzů, Macronů i dalších; pokračovat v politice válek a úpadku, v zájmu nadnárodních elit, půjde jen sledováním a represí. Proti tomu se budeme snažit stavět a pro zabití Chat Control všech variant hledat mezi kolegy napříč spektrem europarlamentní většiny. To je těžší než to bloknout na Radě, ale není to nemožné.
Pro úplnost, Česká pirátská strana obecně a europoslankyně Gregorová konkrétně jsou naprostí pozéři a pokrytci. Kdyby chtěli bránit občany proti šmírování, primárně by nezvedli ruku pro Evropskou komisi v téhle sestavě. Jenže současní Piráti už jsou jen fake, ze starých časů zůstala jen značka, většina zakladatelů brojících za svobodu internetu a proti korupci už je pryč a kdo nešel sám, toho povyhazovali. Politicky už dělají ryzí eurounijní mainstream, který by mohli klidně dělat i v Ursulině EPP, jen navrch v kombinaci s nejhorším progresivismem - podobně jako kdysi protiváleční Zelení, se kterými jsou v partě.
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