Pivní ostuda, všude pivo. Co Český rozhlas vypustil o mistrovství v hokeji, posluchač neunesl

Ostuda pivního národa. Symbolem mistrovství světa v hokeji bylo všudypřítomné pivo, které zabíjí lidi. To vysílal Český rozhlas Plus v rámci relace Názory a argumenty. Autorem příspěvku, který se pohoršoval nad tím, že hokejoví diváci pili pivo, byl komentátor Luboš Palata. Posluchač ČRo z mediálních kruhů ParlamentnímListům.cz sdělil, že příspěvek, který slyšel z autorádia, málem neunesl a smíchy téměř naboural. Vážněji o hanobení lidové zábavy, které se během mistrovství v českých médiích hojně objevovalo, hovoří analytik Petr Žantovský.

V neděli večer po vítězném finále přišel do jejich kabiny prezident republiky Petr Pavel. A kromě gratulace hráčům řekl: „Tahle země takové vítězství potřebovala jako sůl. Nejenom náš hokej, ale celá země. Chybělo nám nové Nagano a vy jste ho dneska přinesli. Tahle země se dokáže shodnout, jen když se nám zadaří v nějakém sportu. A i kdyby to bylo jenom na chvilku, že budeme hrdí, že jsme Češi, tak to za to stálo.“

Zmínka o Naganu připomněla slova, která hokejistům po návratu ze slavné zimní olympiády v únoru 1998 řekl prezident Václav Havel: „Díky vám dnes miliardy lidí vědí, co to je Česká republika. Zasloužili jste se o její dobré jméno víc než mnoho politiků. Ale ještě jednu jinou zásluhu máte – zasloužili jste se o to, že v této zemi je dobrá nálada. Lidé se chovají hezky k sobě navzájem, a dokonce i ke mně, jako představiteli jejich státu.“

Hokej po mnoha letech na dva týdny skutečně spojoval celou zemi. Využívali toho i politici, včetně těch, o jejichž vztahu k puku, hokejkám a bruslím do té doby nikdo nevěděl.

Sjednocování společnosti skrze hokej ale podle všeho má své limity. Už během prvních dní po šampionátu se začala ozývat kritika.

Už během mistrovství zaujal text, který odsuzoval toxickou maskulinitu české hry, vyjádřenou obráncem Radkem Gudasem. Gudas hraje jako řezník, Čechům spíše škodí, zněl titulek.

Autor textu na blogové platformě Seznam Zpráv byl podepsán jako Petr Šoustal a protože nešlo o žádnou zavedenou značku, zaznívaly i názory, že jde o parodický účet.

„Hokejový obránce Radko Gudas je mnohými fanoušky obdivován za svou tvrdou hru a hrubost vůči soupeřům. Není na tom však nic obdivuhodného. Ukazuje to jen na tristní stav české společnosti, která obdivuje násilí a toxickou maskulinitu,“ odpálil hned na úvod.

Přezdívky jako „barbar“ či „predátor“, které si český obránce získal v NHL, podle něj rozhodně nejsou k chlubení.

„Češi však podobný primitivismus zřejmě oceňují. Jeho útoky nikdo neodsoudil a čeští fanoušci se na Gudase v národním týmu každý rok těší. Mezinárodní ostuda jim nevadí,“ pokračoval.

Šoustal navázal úvahou, že žijeme v 21. století a měli bychom se snažit zařadit mezi civilizované národy.

„Pokud do národního týmu budeme zvát hráče, kteří se vyžívají v násilí a primitivismu, vysloužíme si jedině mezinárodní opovržení. Hráči, jako je Radko Gudas, vrhají negativní světlo na celou Českou republiku. Reprezentační trenér na příštím hokejovém mistrovství by tedy měl zvážit Gudasovo nasazení,“ vyzval.

Krátce po mistrovství se na Seznam Zprávách objevil redakční komentář Michala Komárka, který se divil „davové psychóze“, ve které jsou slušní lidé s podvodníky nebo voliči ODS s voliči Jindřicha Rajchla ochotni společně skákat a skandovat, že kdo neskáče, není Čech.

„Komentátoři jsou u vytržení. Mluví o tmelu národa, usmíření rozhádané společnosti. A mimo jiné mluví o hymně jako o nejkrásnější písni. Opravdu? Opravdu to někdo myslí vážně? Máme zapotřebí tyhle nacionalistické symboly z 19. století? Hymny a vlajky? A vážně si někdo myslí, že všichni lidé v aréně tu písničku považují za nejkrásnější? A proč by měli?“ podivoval se.

A ptal se, zda nás ta hymna a vlajka ochrání místo spojenců z EU a NATO, až nás napadne Putin.

Pak zkritizoval uhlíkovou stopu mistrovství světa hraného v květnu, klimatizace ale stejně nestíhala, v halách bylo vedro a lotyšský gólman po jednom zápase skončil na kapačkách.

„Stavět na hokeji budoucnost národa je každopádně hloupé. Ale mnozí se tváří, jako by to mysleli vážně. Především populističtí politici, což jsou dnes už víceméně všichni,“ uzavřel.

Komentáře, zpochybňující pozitivní a sdružující náladu Nagana, ale začaly hned druhý den po oslavách zaznívat i z veřejnoprávních médií.

Z Českého rozhlasu: Ostuda pivního národa

Podle komentátora Luboše Palaty byl šampionát znehodnocen tím, jakou roli při něm hrál devastující alkohol jménem pivo.

„Na úvod jedna pro Čechy šokující informace. Pivo není potravina. Pivo je alkohol, tedy návyková, zdraví devastující látka, jejíž konzumace už dokázala zničit život statisícům Čechů a českých rodin,“ začal svůj komentář pro Český rozhlas, publikovaný v rámci pořadu Názory a argumenty.

Množství vypitého piva, českou veřejností hodnocené jako úroveň blahobytu, je podle komentátora ve skutečnosti ukazatelem užívání drogy, která „ničí mozkové buňky i mnohé další orgány a je schopná zcela zdevastovat život člověka a zabít ho“.

K tomu vzal Palata na milost dokonce jinak kritizovanou vládu Andreje Babiše, která v roce 2018 vydala zprávu, že k závislosti na alkoholu má nakročeno jeden a půl milionu Čechů, tedy dvacet procent dospělé populace a pět procent už v té závislosti je.

Komentátor Palata se svěřil, co jej přimělo ke komentáři: „Já však stále mám před očima svůj vlastní zážitek spojený s mistrovstvím, a to cestu příměstským vlakem s dvěma partami opilých hokejových fanoušků vracejících se z úspěšného českého semifinále. Ti se v příměstském vlaku do krve servali v našlapaném vagoně plném lidí včetně vyděšených malých dětí,“ popisoval cestování.

„A také mám před očima neustálou přítomnost piva v hale, u hal, ve fanzónách. Plzeňský pivovar je hlavním partnerem českých hokejistů a reklamy na pivo v mnoha podobách byly na tomto mistrovství ještě viditelnější než boží dvojka králíků Boba a Bobka,“ dodal.

Kromě piva si vzal komentátor na paškál občerstvení v podobě „brutálně osmažených začernalých klobás s chlebem a hořčicí,“ které si prý zahraniční fanoušci rovněž odnesou jakou traumatickou vzpomínku na české mistrovství.

ParlamentníListy.cz na Palatův komentář upozornil posluchač Českého rozhlasu Plus z vysokých kruhů českých soukromých médií. „Poslouchám to jen tak ze srandy a vždycky se tomu zasměju. Celá ta relace vypadá tak, že když slyšíte téma příspěvku a jméno komentátora, hned je vám jasné, co uslyšíte. Ale ten Palata, to jsem skoro naboural, jak jsem vybouchl smíchy,“ říká.

K celé věci je třeba dodat, že v pražské O2 areně byl mnohem širší výběr občerstvení, od hot dogů přes vegetariánské wrapy až po celý stánek věnovaný pochutinám z ryb. A v Ostravě zase napříč národy frčel talíř slovenských halušek, byť jeho cena přesahovala v českých korunách dvě stovky.

Sportovní fanoušci obvykle nejsou ztělesněním životosprávy, ale rozhodně to není českou specialitou. Pokusy učinit hokejové mistrovství světa bezalkoholovým, třeba v roce 2017 v Paříži, skončily fiaskem. Vrchol kreativity tehdy prokázali fanoušci Finska, kteří do haly pronášeli po kapsách papírové kapesníky namočené ve vodce, které pak na záchodcích ždímali.

Navzdory vší kritice bylo podle mediálního analytika docenta Petra Žantovského těch čtrnáct dní hokejového mistrovství pro zemi důležitých.

Hokejové mistrovství světa a jeho vítězství je totiž pro celou zemi společným rituálovým zážitkem, které bychom si navzdory vší kritice a znevažování měli pěstovat.

„Ono je to pro společnost neobyčejně zdravé, když při sledování Davida Pastrňáka vnímají něco společného lidé od akademika po zedníka,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

Společné rituály podle něj utvářejí alespoň nějaké společné hodnoty, bez kterých žádná společnost nemůže držet pohromadě. „U nás se ty společné hodnoty vytrácejí, pokud tedy za hodnoty nepovažujete to, co provozuje pan Jakub Janda,“ dodává.

Podle Žantovského dnes bohužel není trendem obdivovat to, co spojuje, ale to, co odlišuje. „To vidíte třeba i na té soutěži eurovize. Co největší exotika, co největší dekadence a ještě si vykládáme, jak je to povznášející,“ připomíná.

Za těchto okolností je podle něj užitečné cokoliv, co lidi alespoň na chvíli spojí.

Pokud jde o kritizující novináře, měli bychom si podle docenta Žantovského být vědomi, že právě jejich tvorba k rozdělení společnosti přispívá.

„Na tom, že společnost je takto rozpadlá, má novinářská fronta svůj zásadní podíl,“ připomíná. A je jedno, zda jde o novináře veřejnoprávní, nebo jiné. Byť samozřejmě role veřejnoprávních médií, placených z koncesionářských poplatků, má být i v tomto směru více integrující.

„V zákoně o České televizi nebo v zákoně o Českém rozhlase se o integraci společnosti nemluví, mluví se tam o společenské pluralitě. Ale jestliže tato média mají poskytovat prostor všem stranám a všem názorům a všem menšinám, tak to implicitně vede k tomu, aby všichni, kterým to vyjádření názoru bylo umožněno, pociťovali sounáležitost se společností.

Jenže toto se v posledních letech nedělo. „Vedlo to k nálepkování a vyčleňování některých skupin, což u nich vytvořilo pocit, že v té ‚slušné společnosti‘ jsou odmítáni a že do ní vlastně nepatří,“ vysvětluje.

Důsledky jsou takové, že pak tyto skupiny nemají zájem se na společnosti jakkoliv podílet. „Já jsem nedávno četl statistiku z Polska, kolik Poláků by bylo ochotno bránit svou zemi. A to číslo bylo velmi nízké,“ poukazuje. Nadšení, jaké jsme zažili při dvou československých mobilizacích roku 1938 je podle Žantovského dnes nepředstavitelné.

„Podívejte se jen na Ukrajinu, kolik lidí tam nemá zájem bojovat, navzdory výzvám jejich prezidenta,“ podotýká.

Proto je podle něj užitečné cokoliv, co dá společnosti pocit, že může pociťovat společnou hrdost a radost.

„Dokud máme tyto společné zážitky a třeba se na nich i aktivně podílíme fanděním, tak ještě nejsme tak úplně okoralí,“ věří Žantovský.

Psali jsme: Dominik Hašek – král hlupáků. Na Slovensku si všimli, jak o Francii mlčel jak zařezaný David p*čo, David p*čo, Pastrňák ! VIDEO Hokejové zlato: Tvrdé vyřízení účtů ze strany ČT Vondrův „majstrštyk“ na hokeji. „Na vlajku se čárat nesmí.“ Naštval všechny



