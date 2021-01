Plán proti Zemanovi, který ho smete. Zmíněn Kalousek. Budete koukat

Začátek kampaně na Hrad. Tak vidí nejeden komentátor či politik odchod Miroslava Kalouska z Poslanecké sněmovny. „Je hráč a dneškem rozehrává nejvyšší hru jeho politického života, ať už to přizná hned nebo až později,“ míní bývalý hejtman za ČSSD Michal Hašek. Podle bývalého poradce Mirka Topolánka Martina Schmarcze budou volby dřív, protože Sněmovna odvolá Miloše Zemana. Ondřej Hejma Kalouskovu kampaň věštil už v prosinci. A on sám? Nevylučuje.

Včera složil poslanecký mandát předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Jako zdůvodnění uvedl, že nyní už se Sněmovna změní ve volební kolbiště a měli by v ní mluvit ti, kdo se budou o hlasy voličů ucházet. Což, jak deklaroval už v předchozích rozhovorech, nebude on, alespoň ve volbách do PS ČR.

Ovšem jak uvedl v Prostoru X, politiky se nevzdává a nikam neodchází. „Já asi nikdy nepřestanu dělat politiku, jenom nebudu v Poslanecké sněmovně a budu se živit nějakým občanským povoláním,“ řekl.

„Do konce roku musíme mít nového prezidenta. Nevím, zda Topola s podporou Kaldy nebo Kaldu s podporou Topola, ale jednoho z nich,“ soudí komentátor. Dodejme, že Mirek Topolánek se už o prezidentský úřad ucházel. A nedostal se ani do prvního kola, obdržel 4,3 % hlasů.

Zkazky o začátku prezidentské kampaně zní také z ČSSD. „Mirek Kalousek právě odstartoval svoji cestu na Hrad!!! Vám to ještě nedošlo??!“ ptal se publika bývalý poslanec, ministr a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach.

Kromě něj tuto myšlenku zastává i bývalý hejtman za ČSSD Michal Hašek. Ten ocenil, že souboje s Kalouskem měly úroveň, protože byl „mistr svého řemesla za českou pravici“. „Nesouhlasil jsem a nesouhlasím s jeho ‚tupými účetními operacemi‘, jak jeho práci označil jeho vlastní premiér Petr Nečas, ani s podobou jím zkonstruovaných a tehdejší koalicí ODS, TOP 09 a zbytku VV proválcovaných církevních restitucí,“ vzpomenul na Kalouskovo působení.

„Nicméně je hráč a dneškem rozehrává nejvyšší hru jeho politického života, ať už to přizná hned nebo až později. S dosavadními predikcemi to zamíchá víc, než si myslíme,“ mínil bývalý hejtman.

„Četl jsem na facebooku šílenou věc a teď se podržte, že je ve hře Miroslav Kalousek,“ uvedl s patřičnou pompou další jméno a připomenul, že Kalousek oznámil, že v dalších parlamentních volbách už kandidovat nehodlá. Podle Hejmy se volby vyvinou jako posledně na dva tábory, přičemž pro něj ideální by byl za jeden tábor Václav Klaus. „A na druhé straně někdo z pravdolásky, to by musel být Kalousek. Souboj Klaus vs. Kalousek o prezidentskou stolici, to by mě bavilo,“ konstatoval komentátor, ale dodal, že se také může stát, že Klausovým oponentem by byl Rychetský nebo Petr Pavel, i přes členství v komunistické straně, které se opět propírá v médiích.

V rozhovoru pro Forum24 pak Kalousek svou kandidaturu na Hrad nevyloučil. „O žádných dalších volbách jsem doposud nepřemýšlel. Možná přijde čas, kdy začnu,“ naznačil v souvislosti s prezidentskými volbami, ale nechtěl spekulovat. „Mám promyšlené jen tyto volby, žádné další. Není vyloučeno, že teď budu mít čas a prostor, abych o nich přemýšlet začal. A až to budu mít promyšlené, řeknu vám to,“ řekl pro server a na přímou otázku, zda tedy nevylučuje, že by se postavil Andreji Babišovi, tuto možnost skutečně nevyloučil.

