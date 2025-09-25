Po jediné větě Fialova ministra se mluví o konci ODS

Na začátku bylo celkem standardní předvolební video na facebooku ministra zahraničí Jana Lipavského se vším, co se SPOLU dnes snaží před volbami komunikovat. Ruský plyn, zbrojení, i Evropská unie.
Inovací bylo snad jen Lipavského povykování na Jindřicha Rajchla v televizním studiu, že je nevychovaný dezolát.
Pak Lipavský na odchodu z kavárny natočil povídání, že mu Rajchl skákal do řeči, že nic takového dlouho nezažil a byla to úplná tragédie.
Načež Lipavský přešel k ruské hrozbě a k době, která není jednoduchá. Chválil vládu, která nás prý vyvázala ze závislosti na ruských energetických dodávkách, také za to, že zavedla sankce a že je dobrým spojencem v NATO. A právě proto je podle něj důležité, aby lidi přišli volit SPOLU.
K příspěvku pak ještě dopsal, že lidé mají v nelehké době volit ty, kteří bezpečnosti rozumí, tedy SPOLU.
A vše uzavřel opravdu hutně: „Otázky jako bydlení nebo ceny potravin budou úplně irelevantní, pokud budeme řešit ruské stíhačky nad našimi hlavami,“ vyjádřil svůj názor Lipavský.
K názoru, že ceny bydlení nebo potravin jsou irelevantní, se přišlo vyjádřit již více než čtyři tisíce lidí. Ve výrazné většině negativně.
„Ještě si chvilku hraj a za 14 dní půjdeme pá,“ zněl jeden z mírnějších. Další vyjádřili názor, že tento člověk, Lipavský, je „koncem ODS“.
Na Lipavského podporu dorazilo do diskuse pouze několik dam, které souhlasily, že Rajchl je hrubián.
„Nevychovaný“ Jindřich Rajchl pak oslovil ministra zahraničí přímo: „Honzo, jaké to je, když dostanete sodu na svém vlastním profilu? Já to ještě nezažil, tak by mě to docela zajímalo?“
Lipavský je jukebox, hodíš minci a on zahraje
„Češi za čtyřletku režimu Petra Fialy rekordně zchudli a jídlo i bydlení zdražuje tak, že se stává nedostupné,“ zasazuje Lipavského slova do kontextu komentátor Petr Holec. Proto prý vlastně není divu, že se nás nejen ministr zahraničí, ale i další členové vlády snaží přesvědčit, že naše bydlení a jídlo není tak důležité jako předražené stíhačky F-35, které snad uvidíme někdy za mnoho let.
„Jinak Lipavský je jen jukebox, do kterého jeho sponzoři házejí mince, aby zahrál, co chtějí. Před nástupem do funkce byl palestinský aktivista, teď je ultra Izraele. A taky Ukrajiny, bude ale klidně hájit i Rusko, kdyby to po něm chtěli,“ říká Holec pro ParlamentníListy.cz.
Podle Petra Holce je Lipavský a jeho kandidatura definitivní tečkou za existencí ODS.
Kandidát ODS s datovým vědcem Ludwigem
Když jsme jeho slova ukázali někdejší výrazné tváři této strany Kateřině Dostálové, poznamenala, že dnešní ministr a kandidát SPOLU už je pouze směšný a svým chováním stále dává vzpomenout na slavnou fotografii s přilbou nasazenou nakřivo.
Dnešní vláda si podle ní vzala Putina a Rusko do úst tolikrát, že slovo „ohrožení“ už úplně ztratilo svůj smysl.
Pokud jde o samotného Jana Lipavského, tak ji na sociálních sítích zaujalo, že ministr má účet prošpikovaný svými fotkami z cest, typicky jak pojídá buřta někde v New Yorku nebo v Bruselu. „Až si otře pusu, přiletí nás zachránit,“ poznamenává k Lipavského směšnosti, což je to nejhorší, co se každému politikovi může stát.
„Lidi jsou ohroženi cenami potravin, energií a tím, že sehnat nájem s přetlakem uprchlíků je jako výhra v loterii,“ poznamenává k ministrovým poznámkám o „irelevantní“ ceně bydlení. „Poprvé v novodobé historii naší země vláda říká občanům dezoláti a straší je vojskem, které prý krade čipy z praček,“ dodává exposlankyně pro ParlamentníListy.cz.
Lidé se podle ní zcela logicky ptají, proč jsme účastni v konfliktu cizích zemí, které nejsou členy NATO. Odpovědí se jim dostává na úrovni argumentačních schopností Jana Lipavského, a proto není divu, že občané k této vládě ztratili veškerou důvěru. A totéž platí o provládních médiích.
„Přibývá jich na sítích, kde najdou informace, bez komentářů, co si mají myslet. Jan Lipavský by měl jít do stavebnin a koupit cihly na protipožární zeď. A to hned, než mu to brnknou z Bruselu,“ uzavírá Kateřina Dostálová.
autor: Jakub Vosáhlo
