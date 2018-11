Po nich bych prezidentem být nechtěl. Jeden kradl pera, druhý nosí červené trenky. Bývalý šéf Miss Zapletal promluvil

V úvodu Zapletal promluvil o pocitech z dnešního společenského stavu. V Česku je prý bezesporu snížena morálka. „Snižuje se morální kodex a lidé jsou mnohem méně morální než v minulosti, i když jsme byli pokaženi už minulým režimem,“ řekl.

Anketa Chcete společnou armádu EU, po které volá Emmanuel Macron? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 11248 lidí

A kaženi jsme podle jeho názoru i nadále. „Naši představitelé, prezident i předseda vlády, by měli být vzory lidské populace, ale bohužel,“ svěsil ruce Zapletal s tím, že dobré příklady pro tu nevědomější většinu národa jsou nezbytné. „Jestliže někdo lže a krade, nebo mluví neslušně, je velmi špatné a mám obavy o budoucnost i přítomnost,“ dodal s tím, že v posledních letech se nám to tu nějak skutečně vymyká.

Politika prý Zapletala nikdy nelákala, přesto, že dostával různé nabídky. Nedávno se jej jeden novinář ptal, že když byl prezidentem Miss, zda by nechtěl být i prezidentem této země. To ale Zapletal se smíchem odmítá. „Na nic takového se opravdu necítím. A nemám na to povahu, ani schopnosti,“ říká.

Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

Navíc role prezidenta je podle něj v Česku už velmi pokažená. „Nejdříve panem Klausem, pak samozřejmě Zemanem“. Uvedl, že by nechtěl být následníkem prezidentů, z nichž jeden krade pera a druhý nosí červené trenýrky. Jediného Václava Havla lze podle Zapletala srovnat s Masarykem, nebo s Benešem. „Dál už to ale nestojí za moc,“ kroutí hlavou.

Poté se Zapletal zaměřil na soutěže krásy, ve kterých je odborník. Letos proběhl přelomový ročník Miss America bez promenády v plavkách. Tím se pak inspirovalo i Německo v Miss Germany, nebo mezinárodní soutěž Miss Universe.

Tuto reakci jako podporu tažení proti sexuálnímu ponižování žen, které v USA prosazuje organizace MeToo, Zapletal jednoznačně odsuzuje. „Celé hnutí MeToo považuji za strašnou chybu a bláznovství. Spousta žen možná trpěla, ale spousta toho zneužila,“ řekl s tím, že je to nefér vůči mužům něco vytahovat po dvaceti letech. „Když to byly dříve mladé bezejmenné hvězdičky a chtěly být hvězdami, jak to, že jim to dřív nevadilo a teď jim to vadí?“ poznamenal nechápavě.

Fotogalerie: - Důchodci proti Macronovi

Rozhodně podle Zapletala neznamená, že když Miss America zrušila plavkovou disciplínu, že bude nyní známá modelka Zuzana Hejdová běhat v budoucnu v teplákách. „Nebo, že beachové volejbalistky budou hrát v legínách, či gymnastky skákat na hrazdě v teplákách,“ poukázal na absurditu celé myšlenky kampaně MeToo.

Anketa Podporujete prezidenta USA Donalda Trumpa? (Hlasování od 7.11.2018) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 5408 lidí

Celý rozhovor ZDE

Závěrem řekl, že promenáda v plavkách je v těchto soutěžích skutečně neodmyslitelná věc. „Promenáda v plavkách je nutná, na ženě není krása jenom duše a obličeje, ale také postavy,“ sdělil s tím, že celé MeToo je nepřirozené a ponižující pro ženy. „Nakonec tady budeme všichni v Evropě chodit v burkách, ne? Protože nás k tomu možná nedonutí ti, co sem přicházejí, ale my sami,“ řekl na závěr.

Psali jsme: Patrik Nacher sesbíral informace o Istanbulské úmluvě a z toho, co nyní napsal, docela mrazí. Takto prý může vypadat naše budoucnost Rudolf Mládek: Co je na kauze Bretta Kavanaugha to podstatné Osahávání a MeToo: Křičí se na Michala Viewegha. Ale jestlipak víte, co k věci řekl včera Donald Trump Miroslav Macek: Kdyby blbci udělali průzkum v mateřských školách, zjistili by, že nám povládnou Jů a Hele

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab