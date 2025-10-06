Po prohře STAČILO! vylezl Milan Urban s plány. Ale dostal účet

07.10.2025 12:59

Koalice STAČILO! neuspěla. U sociálních demokratů z toho někteří chtějí vyvozovat důsledky. Bývalý sociální demokrat Milan Urban dokonce žádá, aby Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek přestoupili do STAČILO!, popřípadě do KSČM. Ale na to se ozvali jednak Zdeněk Škromach a pak také analytik Štěpán Kotrba. Podle nich je Urbanova výzva trapná.

Po prohře STAČILO! vylezl Milan Urban s plány. Ale dostal účet
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Urban

Hnutí STAČILO!, ve kterém se potkali kandidáti KSČM i sociálních demokratů, ve volbách s 4,3 procenta hlasů neuspělo. Hlavními tvářemi sociálních demokratů kandidujícími za STAČILO! byli Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek. Právě na jejich adresu se nyní snáší kritika, že odrovnali SOCDEM.

A to i od bývalých členů ČSSD, například bývalého ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, který ČSSD opustil v roce 2022, tedy po prohraných volbách, ve kterých ČSSD poprvé opustila Poslaneckou sněmovnu. Ten teď na sociální síti zveřejnil výzvu pro ty, kdo za STAČILO! kandidovali: „Jano Maláčová, Luboši Zaorálku, Jiří Nedvěde, Lukáši Nozare, Kamile Neuwirthe, Martine Truhelko a další, co jste hlasovali v předsednicvu nebo kandidovali za STAČILO!. Nastal přesně ten čas přestoupit do STAČILO! nebo KSČM.“ Urban k tomu ještě dodal, že o nové lidi není třeba mít strach, že se vyberou na mimořádném sjezdu.

U některých se bývalý sociální demokrat setkal se souhlasem. Například u Tomáše Krejčího, který za Sociální demokracii kandidoval v Kladně. „Pád strany pokračuje, nicméně toto je jediný z těch všech pádů, který má nějaký smysl, a který z celého srdce podporuji. Takovéto spojení s ďáblem (myšleno s komunisty) nemělo nikdy nastat. Plno z nás to říkalo, jen to nikdo nechtěl slyšet,“ uvedl. Pod Urbanova slova by se pak podepsali i další.

Bývalý poslanec Antonín Seďa by tak radikální nebyl. „Připomenu, že i bývalé vedení Sociální demokracie, které pro obnovení důvěry veřejnosti nic moc neudělalo a naopak ztratilo to nejcennější, a to značku, má velký podíl na stavu současné strany. Modernizace se nepovedla a naopak se omezila diskuse a demokratické rozhodování strany. Souhlasím, že by ti, kteří hlasovali na předsednictvu pro spolupráci se STAČILO! měli rezignovat a také jsem pro mimořádný sjezd. Ale ten musí být dobře připraven od jednotlivých MO (místních organizací – pozn. red.). Již nelze tolerovat delegáty na ‚věčné časy‘ a nikdy jinak. To ovšem neznamená, že se nezeptáme členské základny, jak to vidí a kam má Sociální demokracie směřovat.“ Urban na to odpověděl, že mimořádného sjezdu by se měli zúčastnit všichni členové, dokonce i bývalí členové, čímž zřejmě myslel sebe.

Podobnou připomínku jako Seďa měl také Zdeněk Škromach. „Milane, opravdu jste trapní. Kde je vaše sebereflexe, kdy jste se Sobotkou a Dienstbierem vypudili ze strany 90 % poctivých členů a dovedli stranu na úplné dno?!“ Na to se Urban oháněl svými výsledky: „Zdeňku, mně paměť funguje dobře. Pokud by ses podíval na výsledky všech voleb, kdy jsem já kandidoval, a to se může podívat každý, zjistil bys, že moje preferenční hlasy vždy přesáhly 5 procent. Ale o to nejde, když jsem byl místopředsedou strany, vždy jsme měli spolehlivě přes 20 procent. Tak buď zbytečně pomlouváš, anebo jsi si mě s někým spletl.“

A servítky si nebral ani analytik Štěpán Kotrba: „Trapáku. Jen tímhle statusem sis vykoledoval, že bych tě NIKDY nevolil. Ani stranu, která by s tebou souhlasila. Jana Maláčová šla do sebevražedné mise. Protože SOCDEM musí hlavně přesvědčit někoho, že je vůbec na politickém nebi potřeba. SOCDEM, která se chová jako Ty, Milane, potřeba není.“

autor: Karel Šebesta

