Pojede na Tchaj-wan „dobytčákem“, zaznělo k Vystrčilovi

21.04.2026 11:23 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Publicista Petr Holec prozradil, že se teď nasmál tolik jako už dlouho ne – při pohledu na to, jak vláda zatrhla cestování prezidentovi Petru Pavlovi, ale nejen jemu, nýbrž i předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi. O něm Petr Holec napsal, že poletí na Tchaj-wan „dobytčákem“.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Miloš Vystrčil

Petr Holec se prý teď nasmál tak dobře jako už dlouho ne.

„A je to tady. Po nejvyšším ústavním činiteli nikam nepoletí ani druhý nejvyšší ústavní činitel, i on dostal zaracha od premiéra Andreje Babiše. Zatímco Pavel nedostane do NATO vládní akreditaci, šéf Senátu Miloš Vystrčil nedostane na Tchaj-wan vládní letadlo. A díky za to!“ napsal na serveru Gazetisto Holec s tím, že zatleskal myšlence předsedy vlády Andreje Babiše, že Miloš Vystrčil může letět komerční linkou. „Dlouho jsem se tak nezasmál!“ zdůraznil Holec.

Publicista to vidí tak, že Miloš Vystrčil může na Tchaj-wan letět v „dobytčáku“.

„Představte si šéfa Senátu, jenž ze všeho nejraději propadá vlastnímu patosu, jak letí na svůj ‚hodnotový‘ výlet dobytčákem od Ryanairu, a váš život bude hned veselejší. Můj už tedy je,“ zdůraznil Holec.

Publicista to vnímá tak, že prezident České republiky je lídrem opozice a Miloš Vystrčil je po prezidentu Pavlovi druhým nejvyšším lídrem opozice. Andrej Babiš je naopak představitelem vlády, a to vlády, která hodlá dělat pragmatickou zahraniční politiku. I vůči Číně, která se na cesty politických zástupců na Tchaj-wan dívá velice kriticky.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/pan-vystrcil-poleti-dobytcakem

