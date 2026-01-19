Pokazíme Trumpovi fotbal! Trest za Grónsko. Němci na to přišli

19.01.2026 8:00 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zdá se, že lídři EU jsou připraveni hájit Grónsko proti 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen naznačil, že za Spojené státy nemluví jen Trump. Padla i slova o „noční můře“, která neskončí odchodem Donalda Trumpa z Bílého domu, ale bude pokračovat i po něm. Německý poslanec nabídl cestu, jak „přivést Trumpa k rozumu“.

Pokazíme Trumpovi fotbal! Trest za Grónsko. Němci na to přišli
Foto: Screen X
Popisek: Dánský letoun v Grónsku

Lídři EU dávají najevo, že hodlají stát za Dánskem a ve sporech se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem udržet Grónsko. Naznačil to předseda Evropské rady Antonio Costa. Na jedné straně na sociální síti X napsal, že Evropané hodlají vzdorovat americkému nátlaku, ale současně jsou připraveni s USA spolupracovat, protože považují transatlantickou vazbu za podstatnou.

 

 

Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen naznačil, že za Spojené státy nemluví jen Trump.

„USA jsou také víc, než jen americký prezident. Právě jsem tam byl. V americké společnosti existuje systém brzd a protivah,“ dodal.

Dánského ministra citovala agentura Reuters.

Úsilí EU o dialog bude pravděpodobně klíčovým tématem Světového ekonomického fóra v Davosu, kde má Trump ve středu pronést hlavní projev, což bude jeho první vystoupení na akci po šesti letech. Italská premiérka Giorgia Meloniová, která má blízko k Trumpovi, naznačila, že s Trumpem mluvila a dala mu najevo, že americká cla uvalená na některé země EU představují americkou chybu.

„Všechny možnosti jsou na stole, rozhovory v Davosu s USA. A po nich se sejdou lídři,“ řekl jeden z diplomatů EU, který předestřel, jak to EU vidí v příštích dnech.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová v písemném prohlášení uvedla, že ji povzbudily konzistentní zprávy ze zbytku kontinentu, a dodala: „Evropa se nenechá vydírat.“

Evropský parlament zřejmě pozastaví svou práci na obchodní dohodě mezi EU a USA. Hlasování o zrušení mnoha dovozních cel EU mělo proběhnout 26. a 27. ledna, ale Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany, největší skupiny v parlamentu, v sobotu večer prohlásil, že schválení prozatím není možné.

Německý křesťanskodemokratický zákonodárce Jürgen Hardt ve vyjádření pro nejčtenější německý deník Bild naznačil cestu, jak Trumpa přivést k rozumu. Alespoň v otázce Grónska. Tou cestou má být bojkot mistrovství světa ve fotbale, které USA letos pořádají. S nápadem přišel poslanec CDU Jürgen Hardt. „Bojkot turnaje by byl považován pouze za poslední možnost, jak prezidenta Trumpa přivést k rozumu v otázce Grónska,“ řekl.

Průzkum provedený mezi německými voliči ukázal, že tuto myšlenku podporuje asi 47 procent lidí. Proti je 35 procent a ostatní se k otázce nechtěli vyjádřit.  

Profesorka Monika Schnitzerová, šéfka Německé rady ekonomických expertů, však varuje, že doba geopolitických otřesů hned tak neskončí.

„Geopolitická situace by pro nás měla být budíčkem. Každý, kdo si myslí: ‚Tohle všechno přejde, Trump nakonec už nebude prezidentem a pak tato noční můra skončí,‘ tak dovolte mi říct: Takhle se situace nevyvíjí,“ řekla Schnitzerová deníku Bild.

Zdroje:

https://twitter.com/eucopresident/status/2012977620422402474?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/trump-kommt-nach-davos-wirtschaftsgipfel-wird-zum-groenland-showdown-696763a6587b0b1176afb4c5

https://www.bild.de/politik/inland/falls-trump-groenland-annektiert-knappe-mehrheit-der-deutschen-fuer-wm-boykott-696ab0a88eda3a72252242e9

https://www.reuters.com/world/europe/trumps-greenland-tariffs-prompt-calls-unprecedented-eu-counter-measures-2026-01-18/

