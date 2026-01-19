Pokazíme Trumpovi fotbal! Trest za Grónsko. Němci na to přišli

Lídři EU dávají najevo, že hodlají stát za Dánskem a ve sporech se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem udržet Grónsko. Naznačil to předseda Evropské rady Antonio Costa. Na jedné straně na sociální síti X napsal, že Evropané hodlají vzdorovat americkému nátlaku, ale současně jsou připraveni s USA spolupracovat, protože považují transatlantickou vazbu za podstatnou.
My consultations with member states on the latest tensions over Greenland reconfirm our strong commitment to the following:— António Costa (@eucopresident) January 18, 2026
?? Unity on the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty;
?? Unity in support of and solidarity with Denmark and…
Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen naznačil, že za Spojené státy nemluví jen Trump.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Dánského ministra citovala agentura Reuters.
Úsilí EU o dialog bude pravděpodobně klíčovým tématem Světového ekonomického fóra v Davosu, kde má Trump ve středu pronést hlavní projev, což bude jeho první vystoupení na akci po šesti letech. Italská premiérka Giorgia Meloniová, která má blízko k Trumpovi, naznačila, že s Trumpem mluvila a dala mu najevo, že americká cla uvalená na některé země EU představují americkou chybu.
„Všechny možnosti jsou na stole, rozhovory v Davosu s USA. A po nich se sejdou lídři,“ řekl jeden z diplomatů EU, který předestřel, jak to EU vidí v příštích dnech.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová v písemném prohlášení uvedla, že ji povzbudily konzistentní zprávy ze zbytku kontinentu, a dodala: „Evropa se nenechá vydírat.“
Evropský parlament zřejmě pozastaví svou práci na obchodní dohodě mezi EU a USA. Hlasování o zrušení mnoha dovozních cel EU mělo proběhnout 26. a 27. ledna, ale Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany, největší skupiny v parlamentu, v sobotu večer prohlásil, že schválení prozatím není možné.
Německý křesťanskodemokratický zákonodárce Jürgen Hardt ve vyjádření pro nejčtenější německý deník Bild naznačil cestu, jak Trumpa přivést k rozumu. Alespoň v otázce Grónska. Tou cestou má být bojkot mistrovství světa ve fotbale, které USA letos pořádají. S nápadem přišel poslanec CDU Jürgen Hardt. „Bojkot turnaje by byl považován pouze za poslední možnost, jak prezidenta Trumpa přivést k rozumu v otázce Grónska,“ řekl.
Průzkum provedený mezi německými voliči ukázal, že tuto myšlenku podporuje asi 47 procent lidí. Proti je 35 procent a ostatní se k otázce nechtěli vyjádřit.
Profesorka Monika Schnitzerová, šéfka Německé rady ekonomických expertů, však varuje, že doba geopolitických otřesů hned tak neskončí.
„Geopolitická situace by pro nás měla být budíčkem. Každý, kdo si myslí: ‚Tohle všechno přejde, Trump nakonec už nebude prezidentem a pak tato noční můra skončí,‘ tak dovolte mi říct: Takhle se situace nevyvíjí,“ řekla Schnitzerová deníku Bild.
