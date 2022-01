Pokud bude válka, chudí dojezdili. Benzin nad 45 korun, hrozbu ukázaly modely

reklama

Podle ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy hned tři přední americké banky nyní prognózují, že cena ropy letos zhruba do poloviny roku dosáhne úrovně 100 dolarů za barel. Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 12464 lidí

„Bank of America prognózuje zdražení barelu ropy typu Brent, jež je určující pro ceny pohonných hmot v ČR, na 120 dolarů za barel v polovině letošního roku. Morgan Stanley a Goldman Sachs pak míní, že ropa dosáhne úrovně 100 dolarů za barel nejpozději letos ve třetím čtvrtletí, tedy nejspíše v létě,“ komentuje Kovanda.

„Navíc největší americká banka, JP Morgan, včera zveřejnila ‚válečnickou‘ prognózu, která propočítává dopad závažného vzplanutí doutnajícího rusko-ukrajinského konfliktu. Cena ropy by se už do března letošního roku vyhoupla v takovém případě až na 150 dolarů za barel,“ dodal ekonom.

A co to podle něj znamená pro české řidiče?

„Pokud by například letos v půli roku stál barel Brentu trvaleji nějakých 105 dolarů, a byl by tedy ještě o zhruba 17 dolarů dražší, než je právě teď, pohonné hmoty samozřejmě dále citelně zdraží. Jejich zdražování se v uplynulém týdnu po zhruba dvouměsíčním poklesu definitivně obnovilo. V uplynulých dvou dnech se podle dat CCS poprvé v tomto roce prodával benzín Natural 95 v ČR průměrně za více než 36 korun za litr a nafta pak za více než 35 korun za litr. Podle konsensu mezinárodních analytiků devizových trhů, jak jej uvádí agentura Bloomberg, by měla koruna do poloviny letošního roku vůči dolaru oslabit, a sice z nynějšího kursu zhruba 21,50 na 22,00 za dolar. Takové oslabení koruny samozřejmě pohonné hmoty dále prodraží, neboť ropa se na světovém trhu obchoduje v dolarech,“ konstatoval. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 15473 lidí

„Pokud by tedy v polovině roku vyšel barel Brentu na oněch 105 dolarů a jeden dolar by současně stál uvedených 22 korun, v české měně pak barel Brentu vyjde na 2310 korun. To je zhruba o 22 procent více, než na kolik v české měně vyjde nyní – zhruba na 1890 korun. V tomto přibližně 22% zvýšení korunové ceny ropy je tedy zahrnuto jak očekávané zvýšení její dolarové ceny, tak rovněž očekávané oslabení koruny vůči dolaru. V celé dosavadní historii stál barel Brentu více než 2300 korun prakticky jen v roce 2012 a pak krátce, po několik dní, v roce 2014. Následně se však na světovém trhu s ropou projevila takzvaná břidličná revoluce, při níž navýšily svoji těžbu významně zejména Spojené státy, takže světové ceny ropy na řadu let poklesly pod sto dolarů za barel. To se však letos podle všeho změní,“ dodal.

„Pokud se korunová cena barelu Brentu trvaleji přiblíží k úrovni 2300 korun, je poměrně pravděpodobné, že cena benzínu Natural 95 vystoupá v průměru v ČR až na 39 korun. V Praze by pak převyšovala úroveň 40 korun za litr. V roce 2012 se cena benzínu dostala celorepublikově maximálně do blízkosti úrovně 38,50 koruny za litr. Je však třeba počítat také s obecnou inflací, jež od té doby, a zvláště rapidně v posledních měsících, navyšuje cenu také za další vstupy, jako jsou ceny energií typu elektřiny nebo mzdové náklady – s tím vším se celý řetězec zpracování ropy, rafinace, distribuce či samotného prodeje musí potýkat. Cena nafty by při růstu ceny benzínu na 39 korun stoupla pravděpodobně k úrovni 38 korun za litr, zejména díky loňskému snížení spotřební daně z ní. Oba dva základní druhy pohonných hmot tak do poloviny letošního roku zdraží v průměru o přibližně tři koruny na litr,“ zmínil.

„Jestliže by koruna v důsledku ruské invaze na Ukrajinu oslabila na 24,75 za dolar, kde se pohybovala po zhruba dva měsíce na jaře 2020, v době první vlny pandemie covidu, pohonné hmoty samozřejmě dále zdraží, vysoko nad 40 korun za litr. Při ceně ropy až 150 dolarů za barel, jak ji v případě invaze prognózuje JP Morgan, by korunová cena Brentu činila 3450 korun. Byla by tak o zhruba 83 procent vyšší než nyní. Tento nárůst by po přechodnou dobu dostal cenu pohonných hmot v ČR na úrovně nad 45 korunami za litr. V případě vyostření konfliktu na Ukrajině by cena benzínu atakovala úroveň 47 korun za litr a 46 korun v případě nafty. Po propuknutí války by totiž také oslabila koruna a zároveň ještě více zpevnil dolar. Takový scénář je samozřejmě extrémní. Jeho pravděpodobnost není vyšší než 10 až 15 procent, nicméně opírá se o běžně využívané prognostické modely využívané u nás i v zahraničí,“ tvrdí Kovanda s tím, že nejpravděpodobnějším scénářem zůstává zmíněné zdražení pohonných hmot v průměru tři koruny na litr do letošního léta.

„Ani to však pochopitelně není málo. Navíc budou zdražovat nejen pohonné hmoty, ale také třeba bydlení, energie nebo potraviny či služby, neboť inflace vykáže celoročně průměrné tempo minimálně kolem osmi procent,“ zakončil Lukáš Kovanda.

