Pokus na dětech. Očkování: Nejen Janeček. Doktor má fakta

Dosluhující vláda Andreje Babiše by chtěla zavést povinné očkování pro občany nad 60 let, ta nastupující povinné očkování neprosazuje. K tématu se vyjádřil také imunolog Jiří Šinkora. Ten také není pro povinné očkování, ale stále nemůže věřit tomu, kolik seniorů, kteří covid neprodělali, se rozhodlo hrát „decimační ruletu“. „Kdybych býval věděl, že několik set tisíc dospělých lidí s volebním právem, kteří neměli žádné důkazy a ani ponětí o tom, že by nemoc prodělali, odmítne očkování, nikdy bych slovo vlnka nepoužil,“ říká. Ale očkování dětí stále považuje za „zbytečnou šílenost a pokus na lidech“.

Šinkora nejdříve uvedl, že čím dál více očkovaných v jeho okruhu přátel má pozitivní test na koronavirus. „Já sám jsem důkazem reinfekce, která vás sice zamkne doma, ale nic vám neudělá,“ říká a ptá se: „Má vůbec smysl dělat nějaká opatření, když to chytají všichni? Má vůbec cenu dělat covidová oddělení, když očkovaní pacienti na neizolovaných odděleních to chytají od očkovaných sousedů na lůžkách? Není to celé postavené na hlavu?“ Podle něho by měl každý mít odpovědnost za sebe.

Také vysvětlil, že není pro povinné očkování seniorů, ale má za to, že pro seniory přináší více výhod než rizik.

Jak připomíná, lidé mají zodpovědnost sami za sebe. „Až na ty plnící se nemocnice. Lidí umírá významně méně než loni a je to díky dobré finální péči, proočkovanosti a hlavně promoření. Jenže jich umírá stále docela dost a zdravotní personál si z toho může hodit mašli,“ řekl Šinkora.

A dodává: „Kdybych býval věděl, že několik set tisíc dospělých lidí s volebním právem, kteří neměli žádné důkazy a ani ponětí o tom, že by nemoc prodělali, odmítne očkování, nikdy bych slovo vlnka nepoužil. Nikdy bych netvrdil, že je po všem. Je to mnohem lepší než loni, ale viditelné to je.“

„Jak říkám od začátku – každého věc, ale ty následky. Odnesou to alkoholici, kuřáci, kardiaci, tlouštíci a další, kteří díky svému životnímu stylu potřebují intenzivní péči a operace a není pro ně místa a všichni ostatní to schytají ekonomicky. To je ta pravá solidarita. Hlavně, když už jsme v té situaci, ať se jim dostane včasné a účinné léčby. Nechci nad nikým vynášet soudy, to udělá Zubatá,“ říká na závěr.

Nicméně koronavirus srovnal s papilomaviry, které způsobují nádory na pohlavních orgánech. „Naprostá většina jimi způsobených nádorů zasáhne hrdlo děložního čípku žen, a proto se dívky před zahájením své nejdůležitější biologické funkce celkem hromadně očkují. Chlapci onemocní jen velmi zřídka, ale jsou přenašeči. Ročně na to zemře kolem 250 žen, mnohé se vyléčí díky nákladné léčbě,“ uvádí vědec.

A ptá se, zda někoho napadlo povinně očkovat chlapce, kteří mohou být přenašeči a vir je může ohrozit. „Na covid zemřely zatím 4 děti, neznám jejich zdravotní stav. Přesto chtějí celou populaci od pěti do dvanácti let očkovat. Nebudu se k lidem, kteří jedou ve vakcinačním byznysu a mluví o očkování dětí, vyjadřovat. Ohodnoťte si je sami,“ srovnává Šinkora a dodává, že mRNA vakcíny částečně chrání seniory a v několika málo případech také lidi pod 45 let. „Nebrání šíření viru,“ opakuje.

V dalším příspěvku ještě vysvětlil, jak předchozí příspěvek myslel. „Takže takto: anti HPV jsou skvělá věc, už vyzkoušená a nejspíš užitečná. Anti-SARS-CoV-2 do dětí je po roce její existence zbytečná šílenost a pokus na lidech.“

