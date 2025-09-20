Poláci poslali stíhačky k hranicím

„Pozor. Vzhledem k aktivitě dálkového letectva Ruské federace provádějícího údery na území Ukrajiny začalo v našem vzdušném prostoru operovat polské a spojenecké letectvo. V souladu s platnými postupy mobilizoval operační velitel ozbrojených sil všechny dostupné síly a prostředky, které měl k dispozici. Byly vyslány do vzduchu dvojice stíhaček ve službě a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti. Cílem přijatých kroků je zajistit bezpečnost v oblastech hraničících s ohroženými oblastmi. Operační velení ozbrojených sil monitoruje aktuální situaci a jeho podřízené síly a prostředky jsou plně připraveny k okamžité reakci,“ napsalo operační velení armády členské země NATO na síti X.
?? Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 20, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/VdT9BopGgD
Žádné přímé narušení polského vzdušného prostoru nebylo zaznamenáno, ale incident podtrhuje rostoucí napětí v regionu a obavy z eskalace konfliktu.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Podle prohlášení polských ozbrojených sil došlo k alarmu krátce po 3:00 GMT (5:00 místního času), kdy ruská letecká síla – včetně bombardérů Tu-95 a Su-34 – zahájila útoky na strategické cíle na západní Ukrajině jen několik kilometrů od polské hranice. Ukrajinská protivzdušná obrana hlásí desítky vypuštěných raket a dronů, sirény hlásily vzdušné nebezpečí napříč téměř celou zemí.
Polské velení okamžitě aktivovalo své F-16 a spojenecké letouny, pravděpodobně z Velké Británie a USA. Pozemní systémy protivzdušné obrany a radary byly převedeny do nejvyšší pohotovosti. Akce skončila krátce po 5:00 GMT, kdy ruské útoky ustaly.
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil operaci za „standardní proceduru v době hrozeb“, ale zdůraznil: „Ruská agrese se blíží k našim hranicím a my jsme připraveni bránit každý centimetr našeho území.“
Jedná se o třetí podobný incident tento měsíc. NATO potvrdilo svou pohotovost, generální tajemník Mark Rutte nedávno prohlásil: „Bráníme spojenecký vzdušný prostor a sledujeme situaci s maximální pozorností.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval spojencům a varoval: „Rusko testuje Západ. Tyto útoky nejsou náhodné – cílí na naši infrastrukturu, aby oslabily naši odolnost.“
Podle ukrajinského letectva bylo v noci vypuštěno přes 100 projektilů, z nichž mnohé směřovaly k energetickým zařízením v západních oblastech.
V Dnipru ruská raketa zasáhla panelový dům. Šéf oblastní správy Serhij Lysak informoval o 26 raněných, jeden z nich – pětapadesátiletý muž – utrpěl popáleniny na 70 procentech těla a lékaři bojují o jeho život.
Incident přichází v době, kdy Rusko zesiluje své útoky na Ukrajinu, včetně kombinovaných vln dronů a raket, které opakovaně narušují vzdušný prostor NATO. V minulém týdnu polské a rumunské stíhačky sestřelily ruské drony nad svými územími, což vyvolalo obavy z nechtěné konfrontace. Experti varují, že tyto „chyby“ mohou rychle eskalovat, zejména v kontextu rusko-běloruských cvičení Zapad-2025.
Polsko jako klíčový člen NATO na východní hranici investuje miliardy do obrany. Nedávno schválilo nákup amerických Javelinů za 800 milionů dolarů. Evropská unie a USA slibují další podporu, včetně posílení východního štítu.
Americký senátor Dick Durbin před několika dny řekl: „Opakované narušení NATO vzdušného prostoru ruskými drony je varováním, že Putin testuje naši odhodlanost.“
Sobotní akce sice nevedla k přímému střetu, ale zvyšuje tlak na diplomatická řešení. Ukrajina volá po posílení protivzdušné pomoci, zatímco NATO plánuje další cvičení. Válka na Ukrajině trvá už přes tisíc dní.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská