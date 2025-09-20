Poláci poslali stíhačky k hranicím

20.09.2025 16:02

Polsko vyslalo v sobotu brzy ráno stíhačky k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru země. Stalo se tak poté, co Rusko zahájilo masivní letecké útoky na západě Ukrajiny. Rusové operovali přímo u polských hranic. Akce, která proběhla krátce po páteční půlnoci, byla popsána polským operačním velením jako „preventivní opatření k ochraně sousedního prostoru“.

Foto: X
Popisek: Ruský bombardér Su-24M

„Pozor. Vzhledem k aktivitě dálkového letectva Ruské federace provádějícího údery na území Ukrajiny začalo v našem vzdušném prostoru operovat polské a spojenecké letectvo. V souladu s platnými postupy mobilizoval operační velitel ozbrojených sil všechny dostupné síly a prostředky, které měl k dispozici. Byly vyslány do vzduchu dvojice stíhaček ve službě a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti. Cílem přijatých kroků je zajistit bezpečnost v oblastech hraničících s ohroženými oblastmi. Operační velení ozbrojených sil monitoruje aktuální situaci a jeho podřízené síly a prostředky jsou plně připraveny k okamžité reakci,“ napsalo operační velení armády členské země NATO na síti X.

 

 

Žádné přímé narušení polského vzdušného prostoru nebylo zaznamenáno, ale incident podtrhuje rostoucí napětí v regionu a obavy z eskalace konfliktu.

Podle prohlášení polských ozbrojených sil došlo k alarmu krátce po 3:00 GMT (5:00 místního času), kdy ruská letecká síla – včetně bombardérů Tu-95 a Su-34 – zahájila útoky na strategické cíle na západní Ukrajině jen několik kilometrů od polské hranice. Ukrajinská protivzdušná obrana hlásí desítky vypuštěných raket a dronů, sirény hlásily vzdušné nebezpečí napříč téměř celou zemí.

Polské velení okamžitě aktivovalo své F-16 a spojenecké letouny, pravděpodobně z Velké Británie a USA. Pozemní systémy protivzdušné obrany a radary byly převedeny do nejvyšší pohotovosti. Akce skončila krátce po 5:00 GMT, kdy ruské útoky ustaly.

Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil operaci za „standardní proceduru v době hrozeb“, ale zdůraznil: „Ruská agrese se blíží k našim hranicím a my jsme připraveni bránit každý centimetr našeho území.“

Jedná se o třetí podobný incident tento měsíc. NATO potvrdilo svou pohotovost, generální tajemník Mark Rutte nedávno prohlásil: „Bráníme spojenecký vzdušný prostor a sledujeme situaci s maximální pozorností.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval spojencům a varoval: „Rusko testuje Západ. Tyto útoky nejsou náhodné – cílí na naši infrastrukturu, aby oslabily naši odolnost.“

Podle ukrajinského letectva bylo v noci vypuštěno přes 100 projektilů, z nichž mnohé směřovaly k energetickým zařízením v západních oblastech.

V Dnipru ruská raketa zasáhla panelový dům. Šéf oblastní správy Serhij Lysak informoval o 26 raněných, jeden z nich – pětapadesátiletý muž – utrpěl popáleniny na 70 procentech těla a lékaři bojují o jeho život.

Incident přichází v době, kdy Rusko zesiluje své útoky na Ukrajinu, včetně kombinovaných vln dronů a raket, které opakovaně narušují vzdušný prostor NATO. V minulém týdnu polské a rumunské stíhačky sestřelily ruské drony nad svými územími, což vyvolalo obavy z nechtěné konfrontace. Experti varují, že tyto „chyby“ mohou rychle eskalovat, zejména v kontextu rusko-běloruských cvičení Zapad-2025.

Polsko jako klíčový člen NATO na východní hranici investuje miliardy do obrany. Nedávno schválilo nákup amerických Javelinů za 800 milionů dolarů. Evropská unie a USA slibují další podporu, včetně posílení východního štítu.

Americký senátor Dick Durbin před několika dny řekl: „Opakované narušení NATO vzdušného prostoru ruskými drony je varováním, že Putin testuje naši odhodlanost.“

Sobotní akce sice nevedla k přímému střetu, ale zvyšuje tlak na diplomatická řešení. Ukrajina volá po posílení protivzdušné pomoci, zatímco NATO plánuje další cvičení. Válka na Ukrajině trvá už přes tisíc dní.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/polsko-vyslalo-letadla-kvuli-ruskym-utokum-u-hranic-s-ukrajinou-365242

https://t.co/VdT9BopGgD

https://twitter.com/DowOperSZ/status/1969243198024196547?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.durbin.senate.gov/newsroom/press-releases/durbin-delivers-floor-speech-on-russian-drone-incursions-into-poland-violating-nato-member-airspace

https://www.gov.pl/web/national-defence/deputy-prime-minister-w-kosiniak-kamysz-this-is-a-large-scale-provocation

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_237559.htm

autor: Naďa Borská

