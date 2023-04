Poláci vrací „úder“. Našli v ČR něco výrazně levnějšího než mají v Polsku. Jenže narazili

V Česku máme kvalitní jídlo a velké porce za dobrou cenu. K tomuto závěru dospěli polští novináři z deníku Fakt poté, co zavítali do pohraničních restaurací na obou stranách česko-polské hranice. Na Twitteru se okolo článku, který sdílel korespondent ČT24 ve Varšavě, strhla vášnivá diskuze. Řada Čechů totiž jezdí nakupovat levné potraviny právě do Polska, což jim dokonce doporučuje poradce premiéra Fialy jako způsob, jak se vypořádat s rekordním zdražováním u nás. Na polské tržnice si loni odskočil i současný prezident Petr Pavel.

Již několik měsíců Česko trápí téma drahých potravin. V médiích se často objevují srovnání se sousedními zeměmi, zejména s Polskem, kam mnoho našich spoluobčanů jezdí kvůli nižším cenám nakupovat. Minulý týden jsme psali o mladé rodině z Čáslavi, která značně ušetřila nákupem potravin v polském Kladsku, načež se o svou zkušenost podělila na sociálních sítích; lidé ocenili např. jogurt za 7 Kč či máslo za 20 Kč. Nakupovat jídlo v Polsku doporučil Čechům dokonce poradce premiéra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. „Já to vidím hlavně z pohledu lidí. Chci, aby se lidem ušetřilo v rodinných rozpočtech a v Polsku je to teď skutečně výhodnější,“ uvedl v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News, ačkoliv připustil, že „je to špatně, že se nenakupuje tady a neodvádějí se daně“.

V samotném Polsku však vidí situace poněkud odlišně. Tamní média si všímají, že v některých polských podnicích stojí jídlo více než u nás. Novináři z deníku Fakt loni v létě srovnávali cenu obědů v místních restauracích v pohraničních městech a zjistili, že za podobné menu na polské hranici zaplatili o 220 Kč víc než v Česku.

„Srovnávali konkrétně dva podniky ve dvou městech vzdálených jen šest kilometrů. V lázeňském městečku Kudowa-Zdrój (10 tis. obyvatel) a v Náchodě (20 tis. obyvatel). V Kudowie si dali kyselici, vepřový řízek s hranolky a oblohou, kuřecí řízek s hranolky a oblohou, limonádu 400 ml, pivo Primátor a kávu. Zaplatili 122 PLN, tedy asi 620 korun. V Náchodě si dali boršč, vepřový řízek s knedlíkem a zelím, kuřecí řízek s hranolky a oblohou, malinovku 500 ml, pivo Primátor a kávu. Zaplatili 78 PLN, tedy asi 400 korun,“ píše na Twitteru korespondent ČT24 ve Varšavě Andreas Papadopulos. „V Česku bylo levnější jak hlavní jídlo, tak polévka i pivo. Novinářům více chutnalo v Česku, navíc si pochvalovali velké porce,“ dodává. Polští novináři však připouští, že v případě porovnání cen v supermarketech by srovnání mezi oběma zeměmi dopadlo opačně.

Opět má oblíbená disciplína. Pohled za hranice. Tentokrát polští novináři z @FAKT24PL srovnávali v létě cenu obědů v polském a českém pohraničí. Za velmi podobné menu v jedné zemi zaplatili o 220 Kč víc. Tipnete ve které? https://t.co/SItH3iEzvK



Ano, je to v.....



Polsku!… pic.twitter.com/FmSbidanJh — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) April 21, 2023

„Vtipné. Proč? Protože jsem skálopevně přesvědčen, že pokud by se čeští novináři vypravili se stejným záměrem do Polska, přinesou poznatek, že v Polsku je levněji, že jsou tam větší porce a vyšší kvalita. Tráva je prostě vždy u souseda zelenější,“ glosuje Papadopulos. „Podobná srovnání pokládám dlouhodobě za zavádějící. Nikdy neberou v potaz výši platů a mezd v okolí, regionální specifika a podobně. Navíc často zobecňují jeden konkrétní zážitek novináře/nakupujícího/kohokoliv jiného na celou zemi,“ domnívá se.

Srovnání přišlo problematické i některým diskutérům, kteří se na Twitteru ke kauze vyjadřovali. „Samozřejmě je úsměvné hodnotit ceny v restauracích na jednom vzorku, a to ještě v lázních a obyčejném okresním městě. Ale rozdíly určitě jsou, Poláci neznají denní menu a hotová jídla, která jsou v Česku levnější a na levné jídlo nemají restaurace, ale mléčné bary,“ napsal jeden uživatel.

Samozřejmě je úsměvné hodnotit ceny v restauracích na jednom vzorku, a to ještě v lázních a obyčejném okresním městě. Ale rozdíly určitě jsou, Poláci neznají denní menu a hotová jídla, která jsou v Česku levnější a na levné jídlo nemají restaurace, ale mléčné bary — Michal Lebduška (@MLebduska) April 21, 2023

Srovnání cen potravin u nás a v sousedním Polsku je dlouhodobě tématem společenské diskuze. Letos v únoru, krátce po prezidentské volbě, internet obletělo video z loňského roku zachycující současnou hlavu státu Petra Pavla, jak nakupuje na polské tržnici. „Generalissimus vyrazil na první státní návštěvu do Polska na tržnici Kudowa Zdrój. S polským prezidentem nakoupili karton cigaret za poloviční cenu než u nás, krabici másla, vkusné tepláky pro první dámu a darem od polského protějšku obdržel lahev Zubrowe a basu piva Tyskie,“ komentoval tehdy kauzu herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra.

„Já samozřejmě, když radím veřejnosti, jaké chování je ekonomické, říkám vždy pravdu. A pravda je taková, že v Polsku to prostě levnější je. A netýká se to jenom potravin a cigaret, ale do Polska se vyplatí jezdit i za vybavením domácnosti, kutilskými potřebami, nábytkem, vybavením na zahradu a určitě bychom našli i spoustu dalších produktů, jejichž nákup je v Polsku výhodnější než u nás. A tím, že je to výhodnější, se ani nemůžeme divit lidem, kteří v této těžké době chtějí ušetřit nějakou tu korunu a do Polska se vydají. To já jim určitě nezazlívám, dokonce to těm, kteří chtějí ušetřit, doporučuji,“ vysvětluje již zmíněný poradce premiéra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Zároveň však upozorňuje na ekonomické problémy, které z toho mohou plynout: „Když se na tu situaci dívám z pohledu státu, tak je potřeba říct, že když se obchody realizují v cizí zemi, tak se tady neodvede žádná DPH.“

