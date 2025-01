Politici vyjadřují soustrast nad tragédií v Mostě

O tragické události informovali hasiči na sociální síti Facebook. Policie na síti X uvedla, že příčinou požáru mohl být výbuch propanbutanové lahve.

V mostecké restauraci Kojot došlo k výbuchu propanbutanové lahve. Podle prvotních informací od svědků došlo k převržení ohřívače s následným požárem. Při tragédii zemřelo 6 lidí a dalších 8 bylo se zraněním převezeno do nemocnice. Na místě zasahuje 12 jednotek požární ochrany. pic.twitter.com/IdUSvwGQGz — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) January 12, 2025

1/3 Ústečtí kriminalisté se zabývají tragickým požárem v mostecké restauraci, při kterém zemřelo šest osob. Několik dalších hostů provozovny bylo zraněno. #policieulk — Policie ČR (@PolicieCZ) January 12, 2025

Zranění byli transportováni do nemocnic v Praze, Ústí nad Labem a Mostě. Událost se stala šestým nejtragičtějším požárem v historii České republiky. Podle hasičů došlo v restauraci k mimořádně rychlému rozvoji požáru, pravděpodobně v důsledku převržení plynového ohřívače. Při příjezdu hasičů na místo byl objekt již zcela zachvácen plameny. Požár byl nahlášen v sobotu ve 23:17.

O události informovala Česká televize.

Politici v souvislosti s výbuchem v mostecké restauraci vyjadřují soustrast rodinám obětí.

„Velká tragédie v Mostě. V této těžké chvíli chci vyjádřit svou upřímnou soustrast všem pozůstalým, kteří přišli o své blízké. Všem zraněným přeji brzké uzdravení. Děkuji záchranářům, hasičům a policistům za jejich obětavou práci na místě této nešťastné události,“ napsal na sociální sítí X premiér Petr Fiala (ODS).

Velká tragédie v Mostě. V této těžké chvíli chci vyjádřit svou upřímnou soustrast všem pozůstalým, kteří přišli o své blízké. Všem zraněným přeji brzké uzdravení.

Děkuji záchranářům, hasičům a policistům za jejich obětavou práci na místě této nešťastné události. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 12, 2025

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová(TOP 09) napsala: „Hluboce mě zasáhla tragédie v Mostě. Mé myšlenky směřují k rodinám obětí a všem zraněným přeji rychlé uzdravení. Složky našeho Integrovaného záchranného systému opět prokázaly a prokazují svou profesionalitu a nasazení, za což jim moc děkuji!“

Hluboce mě zasáhla tragédie v Mostě. Mé myšlenky směřují k rodinám obětí a všem zraněným přeji rychlé uzdravení.

Složky našeho Integrovaného záchranného systému opět prokázaly a prokazují svou profesionalitu a nasazení, za což jim moc děkuji! ?? — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 12, 2025

Soustrast vyjádřila europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN. „Myslím na zraněné a moc si přeji, aby jejich léčba byla úspěšná. Je to dnes velmi smutné ráno,“ doplnila.

Upřímnost soustrast všem blízkým. Myslím na zraněné a moc si přeji, aby jejich léčba byla úspěšná. Je to dnes velmi smutné ráno.

Zároveň děkuji všem hasičům, záchranářům a policistům za jejich obrovské nasazení a práci. https://t.co/CzfWJCGNLi — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 12, 2025

„Jsem spolu s panem primátorem Mostu, s panem hejtmanem Ústeckého kraje a s představiteli zasahujících složek v Mostě, kde dál probíhá vyšetřování včerejší tragédie. Chci vyjádřit upřímnou soustrast všem, koho se tragédie dotkla, a popřát pokud možno brzké uzdravení všem zraněným,“ sdělil ministr vnitra Vit Rakušan (STAN).

V podobném duchu se nesl i komentář předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. „Noční tragický výbuch v Mostě si bohužel vyžádal oběti a zraněné. Myslím na rodiny obětí a vyjadřuji jim hlubokou soustrast. Zároveň všem zraněným přeji hodně sil a rychlé zotavení. Děkuji také za profesionální zásah všem složkám IZS,“ napsal ve svém vyjádření.

Noční tragický výbuch v Mostě si bohužel vyžádal oběti a zraněné. Myslím na rodiny obětí a vyjadřuji jim hlubokou soustrast. Zároveň všem zraněným přeji hodně sil a rychlé zotavení. Děkuji také za profesionální zásah všem složkám IZS. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 12, 2025

Událost rozesmutněla Míchalu Bláhu, podnikatele a zakladatele neziskové organizace Hlídač státu. „Myslím na rodiny a blízké všech obětí a všem zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení,“ napsal.

Tragická udalost v mém rodném městě??

Myslím na rodiny a blízké všech obětí a všem zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. https://t.co/5wLha1KZwk — Michal Bláha (@michalblaha) January 12, 2025

Mostecká tragedie si vyžádala šest lidských životů a další zraněné. „Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodinám a blízkým všech obětí a všem zraněným popřát mnoho sil a brzké zotavení,“ napsal expředseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

Případ převzali krajští kriminalisté, kteří budou ve vyšetřování tragédie pokračovat. „Skutek prověřujeme jako obecné ohrožení z nedbalosti,“ řekl ředitel krajské policie Zbyněk Dvořák. „Naprosto jsme vyloučili jakýkoliv násilný vstup nebo vniknutí zvenku,“ dodal s tím, že vyloučen je také terorismus.

Mostecký primátor Marek Hrvol (ProMOST) napsal, že jde o největší tragédii v novodobé historii města. „Já můžu samozřejmě vyjádřit hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým, je mi to hrozně líto. A na druhé straně musím poděkovat všem záchranným složkám, protože jsem byl přímo na zásahu v noci, a musím říct, že to bylo skvěle koordinované. Všichni dělali vše pro to, aby zachránili co nejvíce životů.“

Psali jsme: „Zase se mi dělá šoufl.“ Ivan Vyskočil k velkým otočkám. Ale také k Fialovi Odvetné kroky. Okamura by vůči Ukrajině nejednal v rukavičkách Pozdrav Zemanovi od Ondřeje Koláře: Rozesí*at, to mu šlo vždycky bezvadně. Nesnášeli Havla, nenávidí Pavla Hořelo. Biden však překvapil národ i hasiče