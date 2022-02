Politická korektnost? „Horší než covid.“ Známý profesor promluvil o současných hodnotách

„Politickou korektnost považuji za něco horšího, než je covid, protože jsem tím veden k tomu, jak mám myslet, co si mám myslet, jak mám mluvit. Je to svým způsobem podobné tomu, co tady bylo za socialismu, ovšem je to v trochu jiném ošacení,“ řekl v rozhovoru pro Rádio Svobodné universum psychiatr a řeckokatolický kněz, profesor Maxmilián Kašparů. Právě kvůli politické korektnosti jsme se podle něj zřekli absolutních hodnotových priorit.

Prostor tak dle psychiatra dostávají i psychopati. „‚Jsi sám sebou.‘ Být sám sebou – toho se obávám. Víte, kolik je mezi námi psychopatů? To tomu tedy heslem ‚Být sám sebou‘ pomůžou,“ míní.



Ztráta určitých hodnot se podle Maxmiliána Kašparů nedá svalit na roky strávené pod vládou komunistů, jelikož podobný vývoj se odehrává i v západních zemích. Absolutních hodnotových priorit jsme se podle něj zřekli „ve jménu jakési politické korektnosti“.

„Já dnes považuji politickou korektnost za něco horšího, než je covid, protože jsem tím veden k tomu, jak mám myslet, co si mám myslet, jak mám mluvit. Je to svým způsobem podobné tomu, co tady bylo za socialismu, ovšem je to v trochu jiném ošacení,“ podotkl Kašparů pro Rádio Svobodné universum.



Evropská civilizace se podle názoru kněze a psychiatra zbavila hodnotových kotev, na kterých bylo vše zabezpečeno. „Čili loď nám uplula na oceán, na kterém bloudí, takže náš evropský kontinent je svým způsobem ze řetězu, z kotvy utržená loď, která bloudí po oceánu svobody, protože nezná jméno přístavu, kam má doplout. A když neznám jméno přístavu, když neznám smysl své životní cesty, tak mi nezbývá nic jiného, než bloudit. A toto bloudění vede k depresím,“ připodobňuje.

V dnešním světě je často k vidění, že lidé si neuvědomují své chyby a svádějí vinu na druhé. Kašparů vzpomenul na všeříkající případ: „Měl jsem jeden soudně znalecký případ, kdy jistý muž, opakovaně soudně trestaný, zabil jednu stařenku pro šedesát korun, protože u ní víc nenašel. A já jsem se ho ptal, jestli cítí pocit viny, a on mi na to říkal: ‚Je to její vina. Kdyby mi dala těch šedesát korun, tak by byla naživu, a já na svobodě‘.“

„Z hlavy“ podle kněze občas vycházejí i myšlenky, které vnitřně považujeme za hloupé; rozdíl tak podle něj je mezi odpouštěním ze srdce a právě „z hlavy“. „Dbejme spíše na to, co je v srdci, a nikoliv na to, co je v hlavě: ‚Odpustil jsem, ale zapomenout nemůžu.‘ Toto mě učil i pan opat Tajovský, který byl léta letoucí v těžkých komunistických kriminálech, kde byl mučen a šikanován.

A já jsem se ho jednou ptal: ‚Pane opate, odpustil jste to těm bachařům a trýznitelům?‘ A on říkal: ‚Ano, samozřejmě, že jsem jim to odpustil. Ale zapomenout na to nesmím, protože by se to mohlo vrátit.‘ Dokonce: ‚Nesmím na to zapomenout!‘“ připomíná Maxmilián Kašparů.

